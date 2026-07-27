Directora del FMI visita Argentina y asegura que el país tiene una sólida posición fiscal y externa

El viaje de Kristalina Georgieva coincide con el fin del plazo para el pago de la deuda por US$ 57.000 millones. Ahora, la verdadera prueba -el reembolso- está a punto de comenzar. Esto plantea interrogantes sobre si el FMI podrá retirarse de Argentina, o viceversa, y si Georgieva podrá convertir un desastre en un logro histórico.

Ocho años, tres acuerdos y US$ 57.000 millones desde la última visita de la directora del FMI a Argentina, Kristalina Georgieva llegó este lunes a Buenos Aires para constatar por sí misma la reactivación económica del presidente Javier Milei.

Las relaciones entre el Fondo Monetario Internacional y su mayor deudor han mejorado notablemente. Sin embargo, la verdadera prueba -el reembolso- está a punto de comenzar. Esto plantea interrogantes sobre si el FMI podrá retirarse de Argentina, o viceversa, y si Georgieva podrá convertir un desastre en un logro histórico.

Su visita a Milei se produce en un momento ideal para su gobierno, y su primer viaje allí como directora gerente del FMI es prueba de ello. Los bonos argentinos han subido, la inflación ha bajado y el banco central está reconstruyendo sus reservas de efectivo necesarias para pagar al FMI. La economía crece, aunque de forma desigual, y Georgieva será testigo directo del gran éxito de Argentina: un auge petrolero en la Patagonia que atrae miles de millones de dólares en inversión.

Georgieva expresó el lunes su optimismo de que Argentina finalmente pueda salir de su ciclo de endeudamiento repetitivo. Incluso recordó que su primera semana en el FMI, en octubre de 2019, incluyó una reunión sobre la capacidad de pago del país sudamericano. Ahora, no ve necesidad de que Argentina solicite financiamiento adicional al FMI antes de las elecciones presidenciales de 2027, más allá de su programa actual de US$ 20 mil millones.

“Es posible que Argentina esté en el buen camino para unirse al grupo de mercados emergentes que han solicitado préstamos al Fondo Monetario Internacional, reformado sus economías y no han vuelto a endeudarse”, declaró Georgieva en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo. “No veo que se active ese mecanismo de último recurso en 2027”.

Su llegada a Argentina habría sido difícil de imaginar hace apenas tres años, cuando el personal del FMI preveía una "crisis en toda regla" en vísperas de las elecciones presidenciales, con una inflación superior al 100% y una profunda recesión en marcha. Tras 23 programas en casi 70 años, el FMI sigue siendo vilipendiado en Argentina y muchos ciudadanos lo consideran un chivo expiatorio de las crisis del país en las que la institución ha estado involucrada.

Georgieva heredó la deuda argentina con el FMI al asumir el cargo en 2019, después de que su predecesora, Christine Lagarde, fracasara en su intento de rescatar a la administración anterior con un rescate récord el año anterior y luego pasara a dirigir el Banco Central Europeo. Un segundo acuerdo en 2022, diseñado para refinanciar el programa anterior, empeoró la situación a medida que la crisis se agudizaba. Milei cerró su acuerdo en abril de 2025.

En septiembre, Argentina comenzará a amortizar el capital, lo que elevará los pagos, incluyendo los intereses, a 3.000 millones de dólares para lo que resta de 2026. Esta cifra se duplicará con creces el próximo año, y la próxima administración deberá al menos 9.500 millones de dólares anuales entre 2028 y 2031, según el FMI. Por ahora, los pagos están programados hasta 2042, y el gobierno afirma que no tiene intención de refinanciar su deuda al menos hasta el próximo año, cuando finalice el mandato de Milei.

Los pagos de Argentina al FMI aumentarán en 2027.

Según exfuncionarios del FMI, prácticamente todo tiene que salir a la perfección para que Milei pueda poner fin a la dependencia de Argentina del FMI en algún momento.

“Si Argentina consigue los dólares necesarios para pagar al FMI, a los tenedores de bonos y a otros acreedores, y si Milei sale victoriosa en las elecciones del próximo año, se romperá el ciclo”, afirmó Douglas Rediker, exrepresentante de Estados Unidos ante el FMI. “Si alguna de estas condiciones no se cumple, el país necesitará más flexibilidad por parte del FMI -incluido un nuevo programa para ayudar a pagar las deudas anteriores-, entrará en impago con otros acreedores o recurrirá a las soluciones de ingeniería financiera que Milei prometió revertir al asumir el cargo”.

El ingrediente que falta es el regreso de Argentina a los mercados internacionales, un paso que Georgieva desea y que Milei, por ahora, no apoya. El regreso al mercado ayudaría a garantizar que el FMI recupere su dinero y reemplazaría una estrategia de deuda fragmentada, dependiente de los mercados locales argentinos, que ha funcionado hasta ahora, pero que carece de sostenibilidad ante el aumento vertiginoso de los pagos en los próximos años.

Milei ha evitado Wall Street, ya que ha expresado su frustración porque las primas de los bonos argentinos reflejan más el temor a otro cambio drástico en las elecciones del próximo año que sus logros económicos.

“El éxito final dependerá de si el impulso de las reformas se mantiene y se afianza a lo largo de varios ciclos electorales”, dijo Martin Mühleisen, exfuncionario del Fondo y miembro sénior del Atlantic Council.

Argentina sigue siendo el mayor deudor del FMI.

Sin duda, el escepticismo de los inversores sobre la continuidad en Argentina está justificado. Tras tres acuerdos con el FMI desde 2018, Argentina ha tenido tres presidentes, seis ministros de Economía y cinco banqueros centrales. La economía ha permanecido la mayor parte de este tiempo en recesión y la inflación, que actualmente se sitúa en el 34%, estuvo a punto de alcanzar el 300% poco después de que Milei asumiera el cargo.

Si bien Milei y Georgieva se apoyan públicamente, su relación no siempre ha sido fácil. Milei criticó duramente a Rodrigo Valdés, alto funcionario del FMI -nombrado por Georgieva- hasta que este se retiró de las negociaciones. Georgieva también rectificó sus declaraciones del año pasado, antes de las elecciones de mitad de mandato, cuando insistió a los votantes en que "es muy importante que no descarrilen la voluntad de cambio", lo que fue criticado en Buenos Aires como injerencia electoral.

Esta vez, evita la política argentina presentándose con más de un año de antelación a las elecciones presidenciales. El FMI también ha dejado de ser un blanco fácil desde que Milei blandió una motosierra para celebrar su campaña de austeridad, revirtiendo la percepción generalizada de que el FMI obligaba a los gobiernos argentinos reacios a recortar el gasto.

A pesar de todos sus logros hasta el momento, aún no está claro si el programa de Milei con el FMI será el último de Argentina.

“Puede que el país esté empezando a salir de ese ciclo”, afirma Kezia McKeague, directora general de McLarty Associates, una consultora con sede en Washington. “Pero aún no se ha liberado por completo de él”.