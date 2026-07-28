Comité de Ministros destraba expansión del Puerto de Valparaíso tras 12 años de tramitación

La instancia confirmó la Resolución de Calificación Ambiental del Terminal Cerros de Valparaíso, despejando una inversión de US$ 380 millones que sumará 300 mil TEUs de capacidad al recinto portuario.

Fue un lunes clave para la agenda portuaria del país. Mientras el Comité de Ministros dio luz verde definitiva a la expansión del Puerto de Valparaíso, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) sorprendió al mercado al dejar sin efecto la licitación del Puerto Exterior para rediseñar la estrategia de ejecución de las obras. Dos decisiones distintas, pero que marcarán el desarrollo de los principales proyectos llamados a aumentar la capacidad portuaria de la macrozona central.

En el caso de Valparaíso, el Comité de Ministros confirmó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), poniendo fin a un proceso de evaluación ambiental que se extendió por más de 12 años y despejando el principal obstáculo regulatorio para una inversión de US$ 380 millones.

La iniciativa contempla la construcción y operación del nuevo Sitio Costanera, que incorporará un frente de atraque de 430 metros de longitud, un calado de 15,5 metros y 3,7 hectáreas de explanada de respaldo. Con ello, el puerto podrá recibir buques New Panamax, de entre 10.000 y 14.000 TEUs, y sumar cerca de 300 mil TEUs de capacidad adicional para la transferencia de carga, fortaleciendo la posición de Valparaíso dentro del sistema portuario de la macrozona central.

El proyecto también incorpora obras de integración puerto-ciudad, entre ellas un paseo costero de 1,2 kilómetros -compuesto por el Paseo Malecón, la Plaza del Mar y el Paseo Mirador del Puerto- que conectará el futuro Parque Barón con el nuevo terminal, además de la construcción de un nuevo ascensor hacia el cerro Arrayán.

El presidente del directorio de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Gonzalo Le Dantec, afirmó que la decisión del Comité de Ministros "ratifica la calificación ambiental favorable del proyecto Sitio Costanera y confirma la solidez de una iniciativa clave para el desarrollo de Valparaíso y del sistema portuario del país". Agregó que con esta resolución "se cierra una extensa etapa de revisión ambiental" y se reafirma que el proyecto cumple con los estándares técnicos y ambientales exigidos.

Permisología al día

La resolución también fue utilizada por el Gobierno para destacar avances en la tramitación ambiental de proyectos de inversión.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, señaló que el Comité de Ministros ha revisado 21 proyectos por más de US$ 12.000 millones desde el inicio de la actual administración y destacó que, por primera vez, la instancia analizó reclamaciones que aún se encontraban dentro de los plazos legales.

"Hoy cumplimos un hito, porque por primera vez este Comité de Ministros revisó reclamaciones que se encuentran dentro de su plazo legal. Esto demuestra que en pocos meses logramos poner al día las reclamaciones pendientes y avanzar hacia un funcionamiento regular", afirmó.

En la misma línea, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, indicó que actualmente existen siete proyectos pendientes de revisión, todos dentro de sus plazos legales, y que solo dos deberán ser vistos por el Comité de Ministros.