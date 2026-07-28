Hasta enero: Costanera Norte cerrará por seis meses las pistas laterales del puente Lo Saldes por obras de reemplazo
Las obras corresponden a la primera etapa del proyecto de reemplazo del puente Lo Saldes e incluyen la renovación del tablero exterior de la estructura y de sus vigas.
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