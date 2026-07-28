Hasta enero: Costanera Norte cerrará por seis meses las pistas laterales del puente Lo Saldes por obras de reemplazo

Costanera Norte informó el inicio de una nueva etapa de obras en el puente Lo Saldes, que implicará el cierre de las pistas exteriores (laterales) en ambos sentidos durante cerca de seis meses.

Según comunicó la concesionaria, los trabajos comenzaron el 27 de julio de 2026 y se extenderán hasta enero de 2027, periodo en el que permanecerán cerradas las pistas laterales del viaducto para ejecutar el reemplazo definitivo de su superestructura.

Como medida de mitigación, el flujo vehicular será desviado hacia las pistas centrales de la autopista. En ese sector quedará habilitada una pista por sentido, destinada a vehículos livianos y transporte público. La restricción para camiones se mantendrá vigente durante la ejecución de las faenas.

Las obras corresponden a la primera etapa del proyecto de reemplazo del puente Lo Saldes e incluyen la renovación del tablero exterior de la estructura y de sus vigas, trabajos que forman parte de la modernización definitiva del viaducto.

La concesionaria hizo un llamado a los usuarios a planificar sus desplazamientos con anticipación, considerando que la intervención podría generar modificaciones en los tiempos habituales de viaje, especialmente en horas punta.

El puente Lo Saldes es uno de los principales enlaces entre Costanera Norte y el sector oriente de Santiago, por lo que se espera que las restricciones tengan impacto en la circulación de quienes transitan diariamente por ese tramo de la autopista.