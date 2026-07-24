Concesiones ya tiene líder: Presidente Kast designa a Lorena Herrera como directora general
Llega con experiencia en el sector público y privado para liderar el desarrollo de los proyectos concesionados del MOP, en un momento en que el gobierno busca acelerar la inversión en infraestructura.
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Ya hay nombre para liderar el sistema de concesiones. El Presidente José Antonio Kast designó a Lorena Herrera Omegna como directora general de Concesiones de Obras Públicas, tras concluir el concurso realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
Ingeniera Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María y MBA en Gestión Empresarial de la misma casa de estudios, Herrera cuenta con especialización en evaluación y gestión de proyectos, además de experiencia en el desarrollo de iniciativas de infraestructura bajo el modelo de asociaciones público-privadas.
Su trayectoria combina experiencia tanto en el sector público como en el privado. Entre 2007 y 2016 se desempeñó en la entonces Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, donde participó en el desarrollo y evaluación de proyectos de infraestructura vial, hospitalaria y de edificación pública, además de representar al ministerio en instancias nacionales e internacionales vinculadas al sistema concesional.
Posteriormente asumió cargos ejecutivos en el ámbito privado. Fue gerente en Deloitte Advisory Chile, donde asesoró proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas, y más tarde se desempeñó como subgerente general y gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad Concesionaria Red Maule S.A., participando en la gestión financiera, contractual y estratégica de proyectos hospitalarios concesionados.
Desde la Dirección General de Concesiones, Herrera tendrá la responsabilidad de liderar el desarrollo de la cartera de proyectos concesionados del Ministerio de Obras Públicas, impulsando nuevas iniciativas de infraestructura destinadas a fortalecer la conectividad y la provisión de servicios públicos mediante el modelo de concesiones.
Su nombramiento se produce en un momento en que el sistema de concesiones enfrenta una nueva etapa de desarrollo, con una cartera de proyectos orientada a ampliar y modernizar la infraestructura vial, aeroportuaria, hospitalaria e hídrica del país.
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