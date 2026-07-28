Arthur Laffer, economista creador de la Curva de Laffer: “Chile podría recortar tasas impositivas por todas partes y aumentar enormemente sus ingresos”

El exasesor de Ronald Reagan sostiene que es necesario aplicar la tasa impositiva más baja posible sobre la base imponible más amplia posible, para que una reducción de impuestos genere una mayor recaudación.

A sus 85 años, Arthur Laffer sorprende por su jovialidad y su ocurrencia. Lanzando bromas desde el primer momento, que incluye imitar el estilo del exPresidente de los Estados Unidos, Joe Biden –tan solo tres años más joven-, dice que no tiene ningún secreto. “Hay distintos tipos de vejez”, añade a solo horas de haber aterrizado la mañana de este lunes en Santiago.

Su sentido del humor se extiende hasta cuando habla de Donald Trump, a quien considera como “uno de los seres humanos más excepcionales”. “Me parece divertido. Me tomo a Trump muy en serio, pero no de manera literal. Puede que algún día simplemente me destroce a críticas, me insulte y todo eso. ¿Cuál será mi respuesta? Ese es Donald Trump”, señala.

Aun si eso pasara, para Laffer, el actual mandatario de Estados Unidos “sabe cómo dirigir un negocio, sabe cómo hacer esto. Ha hecho un trabajo increíblemente bueno para la economía de Estados Unidos y para el país, y lo hizo al estilo Trump. A mí no me importa cuál sea el estilo ni cuál sea su personalidad. Yo miro los resultados”.

Invitado por el Centro de Investigación en Empresa Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo y la Fundación FREE, el exasesor del Presidente Ronald Reagan, conversó –animadamente- con DF sobre su más famosa creación: la llamada “Curva de Laffer” y los cambios tributarios impulsados por el gobierno de José Antonio Kast.

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- ¿Cómo determina, en la práctica, en qué lado de la curva está un país antes de recomendar una reducción de impuestos? ¿Qué indicadores clave hay?

- Lo que la curva –como recurso pedagógico– permite ver es que los impuestos tienen dos efectos sobre la recaudación. Uno, es el que llamamos el efecto aritmético. Si se aumenta la tasa de un impuesto, se recaudará más por cada dólar de base imponible, punto. Pero hay un segundo efecto: si se aumenta la tasa impositiva, se reducen los incentivos para producir ese bien o servicio; y eso reducirá la base imponible. Estos dos efectos siempre operan en direcciones opuestas.

Yo no me pregunto de cuál lado de la curva de Laffer está un país. Miro cuáles son las tasas impositivas más altas y las reduzco. Miro cuáles son las más bajas y las aumento.

Por lo tanto, si se quiere obtener un impacto en la recaudación, las mejores tasas para reducir son siempre las más altas, porque ahí es donde está el mayor efecto sobre los incentivos y el menor efecto negativo sobre los ingresos.

Si se miran los datos y los hechos, cada vez que se ha subido la tasa impositiva más alta al 1% más rico, han ocurrido tres cosas: la economía ha tenido un desempeño inferior al esperado; los ingresos fiscales procedentes de los ricos han disminuido; y los pobres han resultado profundamente perjudicados.

Cada vez que se han bajado las tasas impositivas al 1% de mayores ingresos, la economía ha tenido un desempeño superior, los ingresos fiscales procedentes de los ricos han aumentado y los pobres han encontrado empleo, oportunidades y trabajo.

- ¿En qué circunstancias puede afirmarse responsablemente que una reducción de impuestos se autofinanciará? ¿Existe algún umbral de crecimiento o de respuesta de la base imponible que debería exigirse antes de hacer esa promesa?

- Cualquier reducción de la tasa impositiva aumentará la producción y aumentará la base imponible. A veces, cuando se reducen las tasas impositivas, se recauda mucho menos por dólar de base imponible y solo hay un pequeño incremento en la base, por lo que se pierde dinero. A veces, cuando recortas las tasas impositivas, hay una respuesta más grande en la base imponible y quedas en punto de equilibrio.

Pero, en todos los casos, estos dos efectos operan en direcciones opuestas. Ahora bien, ¿en qué punto cruzan esa línea mágica? Esa línea no es mágica. Cada vez que se hace una reducción de la tasa impositiva y se utiliza un análisis estático, siempre se sobreestimará la pérdida de ingresos. Cuánto se sobreestime la pérdida de ingresos dependerá de la respuesta de la base imponible. No se trata de un “este pierde ingresos, este gana ingresos”. Es toda una graduación a lo largo del espectro (…).

¿Cómo hacemos para que Chile sea próspero de modo que las personas de menores ingresos estén mejor? ¿Cómo hacemos eso? Les diré cómo lo hicieron en Chile. Ustedes son el contraejemplo perfecto de Kansas (ver recuadro). Recortaron impuestos, crearon una moneda sólida, privatizaron todas sus industrias. Hicieron todo bien. Recortaron, y miren los 35 años posteriores: fueron el país de mayor crecimiento en Hispanoamérica.

- ¿Chile está en el tramo de la Curva de Laffer donde bajar la tasa aumenta la recaudación?

- Mi estimación es que podría recortar tasas impositivas por todas partes y aumentar enormemente sus ingresos. Pero tendrían que dejarme revisar y elegir cuáles. Por supuesto, los primeros en abordar son los más altos. No se le suben las tasas más bajas a los pobres para hacerlos más pobres. No necesitan más dificultades, pero los pobres no son los que pagan los impuestos. Los ricos pagan todos los impuestos también en el tramo inferior del código tributario.

Lo que se debe tener como código tributario es la tasa impositiva más baja posible sobre la base imponible más amplia posible. Quieres tener la tasa más baja para ofrecer a la gente el menor incentivo para evadir, eludir o no declarar ingresos gravables, y quieres la base más amplia posible -con la menor cantidad de deducciones, exenciones, exclusiones, créditos, rebajas, etc.- para que tengan la menor cantidad de lugares donde poner su dinero para evitar pagar impuestos. Esa es la guía.

Si hicieran eso, podrían reducir las tasas impositivas de manera dramática, obtener ingresos y hacer que a todos les gusten sus recortes de impuestos (...).

¿Podría cambiar su país de la noche a la mañana para convertirlo nuevamente en el país más próspero durante el próximo tercio de siglo? Tengan por seguro que sí. Sé cómo hacerlo. ¿Quieren creerme? Simplemente cambien los códigos tributarios.

Necesitan hacer a Chile más fuerte. El sueño en Chile debería ser hacer a los pobres más ricos, no hacer a los ricos más pobres.

Lo que quieres es tener un código tributario que todos consideren justo. Que los ricos piensen que es justo. Todos saben que tienen que pagar sus impuestos. Si ganas 17 veces más que yo, deberías pagar 17 veces más en impuestos, pero no mil veces más que yo. Necesitan que todos estén en el mismo barco.

- El gran debate ha sido que la rebaja del impuesto corporativo favorece solo a las empresas y no está compensada con otras medidas, en ese sentido ¿la reforma tributaria chilena puede pagarse sola o el gobierno deberá reducir permanentemente el gasto?

- La pregunta es: ¿beneficiará a todos? ¿Generará más empleos o más producción? La frase de Kennedy era que la mejor forma de asistencia social sigue siendo un trabajo bueno y bien pagado. ¿Se harán más ricos los ricos? Quizás. ¿Y qué? ¿Se harán más ricos los pobres? La respuesta es sí.

Si crean prosperidad aquí en Chile, bajarán el desempleo. Proporcionarán oportunidades para que los pobres obtengan empleo, desarrollen más habilidades y se vuelvan ricos. Los códigos tributarios de Chile discriminan enormemente contra las personas de bajos ingresos. Para hacerse rico, se necesita tener abogados, contadores, ingresos diferidos, todas estas herramientas.

Los códigos tributarios en Chile son las políticas más discriminatorias imaginables contra los pobres, las minorías y los desfavorecidos, porque les impiden llegar a ser ricos al no poder jugar el juego.

Un impuesto plano, de tasa baja y base amplia, donde las personas de bajos recursos puedan acceder a los privilegios de los ricos. No hay nada malo en el privilegio. Es solo que no suficiente gente lo tiene. No quieres quitarle el privilegio a alguien; quieres dárselo a quienes no lo tienen. La cosa es nivelar hacia arriba, no hacia abajo.

Si les cobras impuestos a los ricos y les das el dinero a los pobres, vas a obtener muchísimos pobres y ningún rico. Si tienes dos ubicaciones, A y B, y subes los impuestos en B y los bajas en A, los productores, fabricantes y personas se van a mover de B a A.

- ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que la actual rebaja de impuesto corporativo -junto con la reintegración tributaria- sean la decisión adecuada?

No están aplicando el impuesto de inmediato, será gradualmente a lo largo de tres o cuatro años. Si supieras que la tasa del impuesto a la renta el próximo año va a ser más baja que este año, ¿qué harías? Diferirías todos los ingresos que puedas hacia el futuro y acelerarías todos los gastos. ¿Cuál será el efecto este año? Ninguno. Es increíble cómo los recortes de impuestos no funcionan hasta que entran en vigor, y luego funcionan de maravilla.

Su visión sobre lo que dejó el experimento tributario en Kansas