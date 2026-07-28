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Arthur Laffer, economista creador de la Curva de Laffer: “Chile podría recortar tasas impositivas por todas partes y aumentar enormemente sus ingresos”

El exasesor de Ronald Reagan sostiene que es necesario aplicar la tasa impositiva más baja posible sobre la base imponible más amplia posible, para que una reducción de impuestos genere una mayor recaudación.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

impuestos Economistas economia chilena Fernanda Arancibia
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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