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Caso del exsubsecretario pone a prueba el nuevo sistema de test de drogas: instructivo de Contraloría redefine su aplicación

Aunque el documento fue emitido hace casi tres meses, hoy adquiere especial relevancia porque aterriza los cambios introducidos por la Ley N° 21.806, fijando criterios sobre plazos, periodicidad, publicidad de los resultados y responsabilidades.

Por: Carolina León

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 13:45 hrs.

Hacienda renuncia Jorge Quiroz Carolina León
<p>Foto: Pexels</p>

Foto: Pexels

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