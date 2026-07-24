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Judicialización laboral se dispara: causas en tribunales se triplican en cinco años y tensionan al sistema

El aumento sería impulsado por una mayor conflictividad, cambios regulatorios y un mercado laboral debilitado. Expertos valoran el tercer juzgado en Santiago, pero advierten que no resolverá el problema de fondo.

Por: Carolina León

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Carolina León
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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