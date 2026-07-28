Dólar cae bajo la marca de $ 940 mientras el petróleo sigue a la baja por la distensión del conflicto en Medio Oriente
El tipo de cambio profundizaba su descenso de inicios de la semana, alejándose de sus recientes máximos de nueve meses, a medida que el petróleo Brent sigue perdiendo terreno por debajo de los US$ 90 el barril.
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El dólar perdía la marca de $ 940 este martes, atento a una posible reapertura del estrecho de Ormuz, previo a la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, y a un día de que la Reserva Federal (Fed) publique su comunicado.
La divisa caía $ 3,2 hasta los a $ 937,6 antes del mediodía en el mercado local, con lo que profundiza su caída de inicios de la semana, alejándose de sus recientes máximos de nueve meses.
El petróleo Brent retrocedía 1,7% a US$ 86,9 el barril, con lo que las tasas de interés se relajaban y un indicador del dólar global caía marginalmente. Esto, a medida que sigue en pausa la batalla por el estrecho de Ormuz, dejando que los negociadores de Irán y Omán discutan un régimen para reabrir este pasaje estratégico. Donald Trump aseguró que hay "buenas" conversaciones con Irán.
Por otro lado, el cobre transado en Londres retrocedía 0,8% a US$ 6,19 por libra, afectado por una nueva ola de ventas de acciones tecnológicas, por su rol en la infraestructura de Inteligencia Artificial.
Decisiones de tasas
El Banco Central dará a conocer su decisión de política monetaria este martes a las 18:00 horas, con el mercado cerrado. No se espera que anuncie cambios en su tipo oficial, algo que vendría en línea con la recomendación del Grupo de Política Monetaria, citando un deterioro del balance de los riesgos externos.
Luego, este miércoles la Fed entregará su comunicado, en una situación poco habitual donde el mercado no está particularmente convencido de cuál será la decisión.
Los operadores de futuros y swaps tienen como caso base una mantención de la tasa clave, pero descontando alrededor de 30% de probabilidad de que la Fed anuncie un alza de 25 puntos base para hacerse cargo del aumento de la inflación.
"La reacción podría ser igualmente fuerte en cualquier dirección: el mercado se inclina hacia un resultado hawkish (restrictivo) y un dólar global más fuerte, pero aún no ha descontado por completo un aumento de la tasa, y tal vez sea necesario agregar una prima adicional a las expectativas futuras para otro aumento", escribió el head global de Estrategia Macro en Saxo Bank, John Hardy.
"Por otro lado, no subir las tasas no sólo reduce las expectativas de futuros movimientos de tasas, sino que también va en contra de la 'tendencia' del mercado. Otro punto a tener en cuenta: ¿podría Warsh anunciar que los gráficos de puntos o el Resumen de Proyecciones Económicas ya no se publicarán a partir de septiembre?", se preguntó.
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