Competencia desde China agrava ola vendedora de semiconductores en los mercados bursátiles
Operaciones de Nvidia generan alerta en el mercado.
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No hay duda, los inversionistas están nerviosos. Tras meses concentrando sus apuestas en empresas de semiconductores, chips de memoria y otras ligadas a la infraestructura de la IA, los inversionistas parecen listos para tomar ganancias ante las primeras señales de posibles problemas a futuro.
Así se explica la caída del 5% que sufrieron las acciones de Nvidia en la sesión de ayer, y que arrastró al Nasdaq a un cierre en rojo. Las acciones de la empresa de semiconductores caen otro 1,48% hoy antes de la apertura, como parte de la ola vendedora que afecta al sector.
Lo peor del golpe lo sufrieron las acciones en Asia. Nombres como SK Hynix y Samsung Electronics registraron caídas de dos dígitos. El Kospi coreano suspendió temporalmente las operaciones y, finalmente, cayó un 11% en la jornada. El Nikkei japonés perdió casi 4%. El Hang Seng se desacopló y cerró con un alza de 0,41%. Las acciones europeas también defienden alzas moderadas. Pero los futuros estadounidenses revierten su tendencia inicial y apuntan a una apertura con pérdidas. El dólar opera plano con tendencia a la baja.
El petróleo registra otra caída de casi 3%. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que hay avances en las negociaciones. Irán desmiente la versión. Pero un reporte de Bloomberg asegura que Irán está negociando con Omán un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz mediante un sistema de tarifas.
Con avances aparentes en Irán, el mercado tiene margen para concentrarse aún más en el sector tecnológico. Dos ideas generan nerviosismo: China está avanzando más rápido de lo esperado y amenaza el dominio de las grandes empresas del sector tecnológico, y Nvidia está apostando por un modelo de crecimiento arriesgado.
En China, la exitosa IPO de CXMT, cuarto productor global de chips de memoria, primero fue recibida como una señal positiva de apetito del mercado. Con el paso de las horas, inversionistas parecieron realizar que ahora CXMT cuenta con más capital para acelerar la expansión de su producción, amenazando nombres como SK Hynix o Samsung.
La amenaza es para las empresas de semiconductores en general. Eso explica las caídas del 5% en las acciones de firmas como Sandisk, Micron o Intel antes de la apertura. El medio especializado The Information reportó que una empresa con respaldo estatal, con sede en Shanghái, está produciendo en masa maquinaria para fabricar semiconductores. La producción incluiría máquinas litográficas ultravioletas de inmersión, como las usadas por ASML, que hasta ahora tiene prácticamente el monopolio de esta tecnología, para la fabricación de semiconductores avanzados.
Aunque no son las máquinas más avanzadas (EUV), su producción demostraría que China está cerrando la barrera tecnológica rápidamente.
Las acciones de Nvidia también anotan pérdidas ya antes de la apertura. El mercado ve con nerviosismo la serie de alianzas e inversiones reportadas (no todas confirmadas) para la empresa. Garantías para el desarrollo de un complejo de centros de datos para OpenAI por hasta US$500.000 millones, inversiones de US$50.000 millones en una alianza con SK Group, compra de acciones por US$1.000 millones en Naver, y una inversión por US$5.000 millones en la startup Safe Superintelligence. Todas estas inversiones tienen en común que las empresas socias utilizarán chips, procesadores y servidores de Nvidia. En el mercado, estas operaciones “circulares” (financiar a los clientes) recuerdan prácticas que no tuvieron un buen desenlace durante la burbuja punto com. El costo de asegurarse contra el default de Nvidia llegó a un récord ayer.
En la región las miradas van a Perú, donde Keiko Fujimori asume como presidenta de Perú. El presidente José Antonio Kast sostendrá una reunión bilateral con Fujimori previo a su investidura.
En la portada de Diario Financiero: Gobierno envía a EEUU lista de bienes que busca librar de aranceles y exportadores cuantifican el efecto. Family offices y altos patrimonios enfrentan nueva alza tributaria para inversiones en el exterior.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Coca-Cola, Boeing, UPS, Paypal reportan resultados antes de la apertura. Visa y Ford lo hacen tras el cierre de la sesión.
- 08:30 En EEUU se publican datos de junio de inventarios mayoristas, balanza comercial de bienes y precio de las viviendas.
- 10:00 El Conference Board presenta el índice de confianza de los consumidores estadounidenses para julio.
- 18:00 Decisión de política monetaria del Banco Central. El mercado espera que mantenga la tasa en 4,5%.
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