Dólar abre a la baja tras alivio de tensiones en Medio Oriente y en semana clave por decisión de la Fed

El petróleo Brent caía 6,6% a US$ 90,4 el barril, con lo que las principales tasas de interés se relajaban y el dollar index retrocedía 0,1%. Por su parte, el cobre transado en Londres avanzaba 0,9% a US$ 6,25 por libra.

Después de dos semanas violentas, la reciente calma en Medio Oriente está haciendo que los inversionistas vendan dólares este lunes, mientras en paralelo se encuentran a la espera de las decisiones del Banco Central de Chile y de la Reserva Federal (Fed).

El dólar-peso, que viene de subir $ 10 la semana pasada y alcanzar máximos de nueve meses, abrió con una caída de $ 4,2 hasta los $ 944,4 en las pantallas de Bloomberg.

A nivel internacional, el petróleo Brent bajaba 6,6% a US$ 90,4 el barril, con lo que las principales tasas de interés se relajaban y el dollar index retrocedía 0,1%. Por su parte, el cobre transado en Londres avanzaba 0,9% a US$ 6,25 por libra.

Estados Unidos e Irán no intercambiaron fuego este fin de semana, pues están dando espacio a que continúen las conversaciones entre mediadores sobre el control del estrecho de Ormuz, tema que ha amenazado con dejar obsoleto el acuerdo de paz suscrito en junio.

Decisiones clave

Se avecina una semana activa para la política monetaria internacional. Mañana martes en la tarde el Banco Central dará a conocer su decisión de tasas, para la que, una vez más, no se esperan ver cambios.

Según los estrategas de BBVA, "es probable que el banco vuelva a destacar los riesgos a la baja para el crecimiento y al alza para la inflación", viendo que en los episodios de mayor tensión bélica ha adoptado un sesgo más restrictivo. "No obstante, dada la rapidez con la que evoluciona la situación, no esperamos cambios en la política monetaria por el momento", comentaron.

Luego, este miércoles la Reserva Federal publicará su comunicado, y en este caso, el mercado no está tan seguro. Si bien los operadores prevén que el ente liderado por Kevin Warsh mantenga la tasa, descuentan un tercio de probabilidad de que anuncie un alza de 25 puntos base.

"Los responsables de política monetaria se enfrentan a un resurgimiento de las presiones inflacionistas derivadas de la energía. Nuestra previsión es que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios, lo que debería contribuir a contener los movimientos tanto de las rentabilidades de los treasuries como del dólar", apuntó BBVA.