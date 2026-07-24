Cómo la ley miscelánea podría elevar el precio de las compañías en proceso de M&A
Actores y expertos del mercado apuntaron a que efectos como un mayor flujo de caja y menor costo de capital podrían elevar las valorizaciones. Sin embargo, una disminución del beneficio tributario que generan los intereses financieros podría contener levemente el efecto.
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Este año, la Ley Miscelánea -también llamada “megareforma”- es un tema obligado entre inversionistas, mesas de dinero y bancos de inversión.
Y más allá de los impulsos más comentados en el mercado -como un catalizador de la bolsa, incentivos a la inversión, beneficios tributarios y reducción de permisología-, actores y expertos del sector financiero anticiparon impactos en el mundo de las fusiones y adquisiciones o M&A, su sigla en inglés.
En este escenario, la reducción del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, a lo largo de cuatro años, es el cambio con mayor impacto financiero y que podría aumentar las valorizaciones de empresas en este tipo de procesos. Las claves estarían en un mayor flujo de caja y una posible disminución del costo de capital.
“En términos simples, una empresa que mantiene constante su desempeño operativo generará un mayor flujo de caja después de impuestos”, destacó el director de banca de inversión de Vector Capital, Joan Dagá.
Para el senior manager de deals de PwC Chile, Tomás Vio, “el flujo de caja libre anual luego de esos cuatro años aumenta entre un 4% a un 6%, de forma permanente y con bajo riesgo de ejecución, pues no depende de ventas ni eficiencia, sino de una decisión de política pública”.
Coincidió la directora de valuation de Deloitte, Claudia Garfias, quien sostuvo que “una compañía que bajo una tasa de impuesto de 27% generaba $73 millones de flujo después de impuestos (en un escenario de rebaja inmediata al 23%) podría pasar a generar $ 77 millones”.
Aumento en valorizaciones
Dagá aterrizó en números el impacto: “Una empresa con una utilidad operativa (EBIT) de $ 100 pasa de retener $ 73 a $ 77 después de impuestos, un aumento de 5,5% en su flujo de caja recurrente”, destacó.
De esta manera, el director de banca de inversión de Vector detalló que “una compañía valorizada hoy en $ 1.000 millones podría ver su valor aumentar en torno a $ 55 millones solo por este efecto tributario, sin mover un solo peso de su operación”.
Para Garfias, asumiendo un ajuste único y no gradual, “una empresa que genera $ 100 millones anuales de base imponible tendría una reducción de impuesto corporativo de $ 4 millones al año”. “Si ese beneficio fuera recurrente y se capitalizara a una tasa de descuento de 10%, podría representar aproximadamente $ 40 millones adicionales de valor”, añadió.
Y, en caso de que todo lo demás se mantenga constante, la directora de Deloitte apuntó que “eso implicaría un aumento de valor cercano a 5,5%”.
Costo de capital
En tanto, un eventual aumento de la competitividad de Chile como destino de inversión -uno de los objetivos del proyecto-, podría bajar la prima por riesgo exigida por el mercado y disminuir el costo de capital. Esto último podría tener un efecto multiplicador en las valorizaciones.
“A modo de referencia, en un modelo de crecimiento perpetuo con una tasa de descuento de 10% y un crecimiento de largo plazo de 3%, una reducción de apenas 50 puntos base eleva el Enterprise Value cerca de 8%”, apuntó Dagá.
Sin embargo, el efecto depende de una serie de factores. “Primero, el menor escudo fiscal -beneficio tributario que generan los intereses financieros- de la deuda aumenta levemente el costo de capital”, alertó Vio.
En cambio, “si el mercado interpreta la reforma como señal de mayor competitividad y estabilidad regulatoria, podría reducirse la prima por riesgo exigida por inversionistas extranjeros (20 a 30 puntos base), lo que disminuiría el costo de capital”, añadió el director de PwC.
En esta línea, apuntó que “el efecto combinado dependerá de la situación de cada empresa en particular, su estructura de capital, exposición a inversionistas extranjeros, entre otros”.
En tanto, Garfias advirtió que “si el mercado interpreta que la menor recaudación abre un flanco fiscal o alimenta incertidumbre regulatoria, el efecto puede ser exactamente el contrario, encareciendo el financiamiento soberano y contaminando el costo promedio ponderado de capital de cada compañía, por sólida que sea”.
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