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El petróleo Brent se desploma debajo de US$ 90 luego que Irán y EEUU suspenden sus ataques en torno al estrecho de Ormuz

El referencial del crudo retrocede tras dos semanas de escalada de violencia que habían elevado el precio a más de US$ 100 por barril.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 06:30 hrs.

petróleo guerra Irán Estados Unidos navieras
<p>Analistas del mercado petrolero advirtieron que de todos modos se debe considerar que el Estrecho de Ormuz aún permanece básicamente cerrado al tráfico comercial. (Foto: Reuters)</p>

Analistas del mercado petrolero advirtieron que de todos modos se debe considerar que el Estrecho de Ormuz aún permanece básicamente cerrado al tráfico comercial. (Foto: Reuters)

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