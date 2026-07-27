El petróleo Brent se desploma debajo de US$ 90 luego que Irán y EEUU suspenden sus ataques en torno al estrecho de Ormuz

Analistas del mercado petrolero advirtieron que de todos modos se debe considerar que el Estrecho de Ormuz aún permanece básicamente cerrado al tráfico comercial. (Foto: Reuters)

El referencial del crudo retrocede tras dos semanas de escalada de violencia que habían elevado el precio a más de US$ 100 por barril.

Los precios del petróleo cayeron hasta un 8% el lunes, ya que Estados Unidos e Irán suspendieron los ataques recíprocos tras semanas de escalada de violencia en torno al estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, cayó por debajo de los US$ 89 el lunes mientras continuaban las conversaciones entre mediadores, tras dos semanas de hostilidades que habían impulsado el precio del crudo por encima de los US$ 100 en sesiones recientes. La caída del 8% registrada el lunes apuntaba a ser el mayor descenso diario del precio del petróleo desde el desplome de principios de abril, ocurrido tras el alto el fuego inicial entre Estados Unidos e Irán.

El ejército estadounidense no ha informado de ataques aéreos contra Irán desde la ofensiva lanzada la noche del jueves, mientras que las fuerzas iraníes no han realizado ataques contra bases estadounidenses en la región desde el viernes.

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, declaró el domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba "dando margen a las negociaciones" antes de decidir si reanudaba los ataques. Tanto Estados Unidos como Irán han pugnado por el control del estrecho, la estrecha vía marítima por la que transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundiales antes de la guerra.

La caída de los precios del petróleo, de mantenerse, supondrá un alivio para Trump a apenas 100 días de las elecciones de mitad de mandato, en las que el Partido Republicano lucha por conservar el control de ambas cámaras del Congreso.

Cautela de analistas

Los analistas del mercado petrolero advirtieron que no conviene descontar nuevas caídas en un momento en que el estrecho permanece esencialmente cerrado al tráfico comercial y las crecientes tensiones entre los militantes hutíes de Yemen y Arabia Saudí amenazan con obstaculizar aún más los envíos.

"Aunque se produzca una venta masiva impulsada por los titulares de prensa, no prevemos que el tráfico a través de Ormuz se normalice a corto plazo; además, ahora se suman los problemas en el mar Rojo", señaló Helima Croft, directora de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets.

"Una (pausa) en los combates activos no significa que hayamos entrado en la fase de 'arranque de motores' para el tráfico marítimo en ambos sentidos", añadió, en referencia a la afirmación de Trump en junio de que los flujos mundiales de petróleo se habían restablecido.

El impacto del conflicto en los precios de la gasolina y otros bienes ha afectado negativamente a los índices de popularidad del presidente. El precio medio de la gasolina en Estados Unidos se sitúa ahora en US$ 4,11 por galón, según datos de la asociación automovilística AAA, frente a los menos de US$ 3 que costaba antes de que comenzara el conflicto a finales de febrero.

Una encuesta realizada por FT y Focaldata a finales de junio —antes de la reciente escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán— reveló que solo el 36% de los votantes estadounidenses encuestados aprobaba la gestión de Trump como presidente.