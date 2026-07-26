Estados Unidos e Irán suspenden nuevos ataques tras dos semanas de escalada

La suspensión de los ataques directos alimenta las expectativas de desescalada, pero las tensiones en puntos estratégicos mantienen la incertidumbre sobre una posible salida del conflicto.

Estados Unidos interrumpió por segunda noche consecutiva una serie de ataques contra Irán que se extendían por casi dos semanas, mientras que la República Islámica dio señales de que se abstendría de cualquier ataque de represalia y mantuvo conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz.

Tras atacar a Irán durante 13 días, EEUU aparentemente se ha abstenido de intervenir desde el viernes por la noche sin dar explicaciones ni hacer ningún anuncio, lo que genera dudas sobre el próximo paso del Presidente Donald Trump. El ejército iraní declaró este domingo que Teherán había suspendido sus ataques como consecuencia de ello.

"Es posible que EEUU haya ideado otros escenarios para los próximos días, pero la situación actual no es la que desean", declaró el portavoz Mohammad Akraminia a la televisión estatal. "Si los estadounidenses insisten en continuar la guerra y los ataques aéreos, el territorio bélico se expandirá", añadió.

La tregua se produjo cuando una reunión durante el fin de semana entre funcionarios iraníes y omaníes indicó un nuevo intento de resolver el crucial problema del transporte marítimo en torno al estrecho de Ormuz, un punto estratégico mundial que ha estado en el centro del conflicto que EEUU e Israel iniciaron a finales de febrero.

Con el tráfico en esa vía fluvial crucial prácticamente paralizado, los enfrentamientos entre los militantes hutíes de Yemen y Arabia Saudí también han intensificado las tensiones vinculadas a otra vía fluvial: el estrecho de Bab el-Mandeb, en el sur del Mar Rojo.

Los hutíes, respaldados por Irán, afirmaron haber disparado misiles y drones contra instalaciones vinculadas a la petrolera Saudi Aramco en las ciudades portuarias de Jizan y Yanbu el sábado. Ni el gobierno saudí ni Aramco confirmaron de inmediato esta información.

Las autoridades saudíes emitieron brevemente alertas de emergencia, antes de declarar que el peligro había pasado. Una coalición liderada por Arabia Saudí respondió atacando posiciones militares hutíes más tarde ese mismo sábado, según la televisión yemení, un canal afiliado al gobierno reconocido internacionalmente del país.

El crudo Brent se ha disparado cerca de un 27% en las últimas dos semanas, a medida que se intensificaban los enfrentamientos entre EEUU e Irán y los hutíes abrían un segundo frente en la guerra.