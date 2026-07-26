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Estados Unidos e Irán suspenden nuevos ataques tras dos semanas de escalada

La suspensión de los ataques directos alimenta las expectativas de desescalada, pero las tensiones en puntos estratégicos mantienen la incertidumbre sobre una posible salida del conflicto.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 26 de julio de 2026 a las 09:33 hrs.

conflictos internacionales guerra Estados Unidos Irán
<p>Fotos: Reuters</p>

Fotos: Reuters

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