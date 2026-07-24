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El matrimonio Nacional Libertario detrás del proyecto “Escucha su corazón”

Vanessa Kaiser y Cristóbal Urruticoechea dicen que no pretenden ser una dupla política pública. Pero su visión compartida del resto de la derecha no puede ser más crítica: en asuntos de convicciones políticas y valóricas, no se puede estar con Dios y con el diablo, aseveran. Acá, la pareja del PNL que empuja dos de los proyectos de ley incómodos para el gobierno de Kast explica su “batalla cultural”.

Por: Por Sebastián Minay

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Política Partido Nacional Libertario gobierno
<p>El matrimonio Nacional Libertario detrás del proyecto “Escucha su corazón”</p>

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