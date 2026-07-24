El matrimonio Nacional Libertario detrás del proyecto “Escucha su corazón”

Se conocieron hace seis años. Pero se pusieron a pololear en noviembre de 2025 y se casaron en febrero pasado. “Fulminante, así como el flechazo”, acota ella. Él, agrega que “no fue necesario” pedirle la bendición política a su cuñado Johannes Kaiser para entrar a la realeza del Partido Nacional Libertario. “En mi familia la matriarca soy yo. Y la bendición solamente me la entrega Dios”, dice ella.



Él es diputado por tercera vez; recaló en 2024 en el PNL después de renunciar sucesivamente a otros tres partidos de derecha. Ella está en su primer período de senadora; antes fue concejal por Las Condes, electa independiente en cupo del Partido Republicano. Y mucho antes estuvo en el Chile Primero de Fernando Flores.



Por algo se unieron estando en el PNL. Comparten un juicio muy áspero del resto de la derecha, esa que está más allá de su partido y del Republicano. No olvidan los dos procesos constituyentes. No se declaran una dupla política, pero Cristóbal Urruticoechea (50) y Vanessa Kaiser (48) están muy empeñados en marcar sus puntos ahora que se ha armado la grande con el proyecto de ley “Escucha su corazón” -presentado por el diputado- y que dice: “Como parte de la información veraz, completa y objetiva a que se refiere el inciso anterior, y en forma previa a que la mujer manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo, el médico cirujano deberá informarle si, conforme a la edad gestacional, resulta detectable la actividad cardíaca del embrión o feto. Cuando dicha actividad sea detectable, deberá ofrecerle, de manera verbal y directa, la oportunidad de escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles, junto con una descripción objetiva de los mismos. La madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”.



- Diputado, dijo que Chile Vamos es “muy cercano a los partidos de izquierda”. Después de haber militado en la UDI y RN, además de Republicanos, ¿rescata algo de ellos o no?

- CU: Chile Vamos tropieza constantemente porque su afición hacia el buenismo trata de “crear puentes” y la izquierda se lo ha comido con zapatos. Han hecho lo que han querido con ellos: la mentira del proceso constituyente, entregar la Constitución, ceder en tantas cosas, quebrar temas valóricos por tratar de crear estos famosos puentes... Son bastante acertados cuando hablan de economía, temas laborales. Pero se caen a pedazos con los temas valóricos, como que no se atrevieran a defenderlos. Y en eso se producen el matrimonio homosexual, la adopción de niños de matrimonios homosexuales, el aborto.



- Esa es su línea roja.

- CU: Es la del sentido común de todo ciudadano que quiere vivir en paz. No es cruzar una línea roja aprobar el aborto: no debiese permitirse. Chile Vamos se permite estas cosas y más encima se ponen apellidos: “Somos la derecha social, la no sé cuánto”. La derecha es una, y esta mutación de varias derechas es un descontrol de su ideología, su verdad, sus principios. La derecha hoy está representada por el Partido Republicano y por el PNL. Esa es la derecha.



- ¿Y el resto? ¿Qué es?

- CU: Lo demás es una derecha, como ellos la llaman, pero que tiene muchos tintes de izquierda.



- ¿Usted piensa lo mismo, senadora?

- VK: Con un sistema mayoritario tendríamos un bloque izquierda y un bloque derecha. En el de derecha entrarían todos los que se autoperciben -digamos- de derecha. Pero hoy no solamente tienes que estar a favor de un Estado chico, eficiente. Tienes que estar en contra de la destrucción de la familia, de la hormonización de los niños, de la entrega de soberanía a organismos internacionales, de la penetración totalitaria cultural desde los currículums escolares hasta un Ministerio de la Mujer donde se quiebra el principio de igualdad ante la ley, que los hombres no son iguales porque son culpables de haber nacido hombres. Para ser de derecha hay ciertos principios que exceden la plata, los impuestos y el tamaño del Estado.



- ¿Entonces?

- VK: Da la sensación, como dice Cristóbal, de que hay una derecha que ha mantenido más o menos esa línea. Más o menos: la reforma tributaria de Bachelet fue con votos de derecha. Más o menos por no decir que les han corrido el cerco completo en todas las demás materias. Es una generalización muy injusta, porque en esa derecha hay gente muy buena.



- ¿Creen que debería existir una sola derecha? Pasaron de dos a cinco partidos.

- VK: ¿Gracias a quién? A la reforma del sistema binominal.



- Los dos más nuevos son precisamente los más a la derecha: Republicanos y ustedes.

- CU: Cuando tenemos en el oficialismo a ministros ex DC se entiende perfectamente hacia qué quiere ir la derecha: no le importa aglutinar más gente con tal de verse más vistosos, superiores en cantidad. A nosotros no nos importa el número, sino la eficiencia de nuestro trabajo en defensa de los chilenos en todo. Para eso necesito estar con gente que piensen y convivan como yo. Porque si no, si quiero jugármela para que el aborto no exista en Chile, me voy a topar con varios que van a decir no, que están a favor del aborto. ¿Cómo puedo convivir con esa ideología dentro de una misma casa? A esa ambigüedad ha llegado esa derecha que se autodefine derecha social o no sé qué.



- ¿A eso se refería con que no se puede servir a Dios y al diablo?

- CU: Es imposible servir a Dios y al diablo. Uno tiene que definir una sola forma de hacer política y de mirar al mundo. Hay libertad absoluta de enfrentar la vida como cada uno quiera. Pero entendiendo que se puede encontrar con personas que piensan distinto y que tienen libertad de criticar esa forma de hacer política y de enfrentarse a desafíos tan importantes como fue el aborto y que parte de la derecha votó a favor. ¿Entonces, a quién estamos sirviendo? ¿A Dios o al diablo?



-VK: Hay una nueva derecha en el mundo que enfrenta desafíos que se expresan desde izquierdas que han capturado organismos internacionales como la ONU hasta izquierdas locales. Y a ciertas derechas que juegan a favor de ese globalismo; la Agenda 2030 la firmó Piñera también. Los chilenos no queremos ni feminismo, ni perspectiva de género, ni ninguna de esas cosas. La derecha tradicional cree que porque toma ciertos elementos del diablo y al mismo tiempo elementos de Dios es de centro, y eso es inviable. En eso estamos muy de acuerdo con Cristóbal, no puedes integrar opuestos. Puedes integrar matices, personas que te pueden decir “no estoy de acuerdo con obligar a la mujer a escuchar el latido del corazón” en un PNL. Pero tú no puedes tener en el PNL a quien está de acuerdo con el aborto.



“Siempre es el momento para salvar vidas”

“Cuando estamos con Cristóbal tratamos de no hablar de política, es una lata”, cuenta ella acerca de su vida fuera del Congreso. “Evitamos un poco los temas laborales cuando estamos juntos, porque esta cuestión es dura y harta pega”, tercia él. Cuando están en modo legislativo, “ella tiene proyectos que no necesitamos conversarlos para saber que estaríamos muy de acuerdo”.



- ¿Cómo se les ocurrió el proyecto “Escucha su corazón”?

- VK: La idea fue de Cristóbal.



- Como usted senadora publicó su libro, que es de otro tema, Que no te rompan el corazón (2018), ¿no se inspiraron en algo del título para el proyecto?

- VK: Esos son ocho arquetipos de hombres que hacen sufrir a las mujeres. Es casi feminista (ríe).



- ¿Por qué presentarlo ahora, diputado?

- CU: Siempre es el momento para salvar vidas, nunca existe un momento especial. He presentado varios, pero es el que más ruido ha provocado.



- ¿Por qué?

- CU: Porque deja de manifiesto que dentro del vientre de una madre hay una persona. Y eso les duele mucho a las abortistas. El aborto es una agenda global que pretende coartar la vida, tener en sus manos la tasa de natalidad. Eso está en la Agenda 2030, a la que hacía mención Vanessa. Denuncié en la Cámara una norma que ingresó el exPresidente Boric en febrero pasado, que ya se practica, que permite abortar libremente y en cualquier mes de embarazo. Sobre eso callamos. Entonces, cuando la prensa habla sobre la tortura, sobre la crueldad... el arma para matar a ese niño es una inyección en el corazón.



- El proyecto cita normas en Kentucky, en Texas, en Arizona, en Georgia, pero no aparecen citas a cambios impuestos en la Hungría de Viktor Orbán. ¿Es cierto que se inspiraron en eso último?

- CU: Sí, es verdad.



- ¿Por qué? En Hungría fue un decreto, no hubo proceso legislativo.

- CU: Sí, en Hungría se hizo... si tomamos más o menos entre el 2018 y 2022 y sacamos un promedio, allá el aborto efectivo bajó poco menos de un 10%. En Kentucky llegó al 40%, y en el resto de los lugares donde esta ley existe en EEUU un promedio de un 20%. Es efectiva, produce algo maravilloso. Aunque logremos salvar una vida, ya es suficiente.



-VK: Tengo amigas y conocidas que abortaron y que después cuando son mamás, se dan cuenta de lo que hicieron. Ese relato está absolutamente fuera. Tengo una amiga que fue violada y tuvo su guagua y es feliz y está dispuesta a contarlo, ¿por qué esos relatos no tienen ninguna cabida en los medios de prensa? Porque gran parte de ellos firmaron la Agenda 2030, esa es mi hipótesis.



“Hablé con el ministro de la Segpres, me dijo que lo iban a conversar”

Urruticoechea recuerda que se conocían de cuando “ella me entrevistaba en su canal de YouTube” (“Esfera Pública”). Él la seguía en esa cuenta. Pero eran “temas laborales”. Después se toparon “en una reunión en el partido y decidimos ir a tomarnos algo, un café, alguna cosa, conversar. Y de ahí empezamos ya a tener más comunicación. Fue espontáneo”.



“Cristóbal es un muy buen conversador, un luchador de verdad. Encontrar hombres en Chile, que tengan el coraje de enfrentarse a todo el mundo, seguir parado y en un mundo que es como una cloaca... por mucho menos a otros les quiebran el espíritu. Cristóbal tiene un tremendo espíritu”, reflexiona ella.



- ¿Han reflexionado juntos las críticas al proyecto? ¿Por qué se tendría que obligar a una mujer que ya ha sufrido el trauma de ser violada a también exponerse a esto?

- CU: Es que entre las críticas se le dio mucha publicidad a una monjita que hablaba en contra. Pero ningún medio de comunicación le dio espacio a las palabras del cardenal Chomali.



- El cardenal dijo que en vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico.

- VK: El médico no tiene una relación madre e hijo y lo importante de oír los latidos del hijo es recuperar el vínculo con la madre, que no sabe muy bien lo que está haciendo.



-CU: En la entrevista el cardenal sostiene mi posición: aunque todo el mundo se vaya en contra y me quede solo, no voy a estar nunca de acuerdo con el aborto ni con las tres causales.



- Según usted en el debate no se difunde el proyecto mismo.

- CU: Se ve que algún sector político ataca el proyecto, pero no se da espacio al punto de prensa de la bancada del Partido Republicano apoyándolo. No se le ha preguntado a las mujeres del partido que lo firmaron; me han dicho “no me ha llamado nadie”. Hay mezquindad por parte de algunos sectores que tienen que ver con la prensa, de contar lo que quieren contar.



- ¿Comparte eso, senadora?

- VK: Soy periodista. Se falta a la verdad en la medida en que no se plantean todas las perspectivas en torno al proyecto. Cristóbal tiene toda la razón. ¿Por qué la Biobío me publica la columna?



- ¿Porque se hizo gestión de prensa?

- VK: Porque mi periodista lo pidió. A mí tampoco me ha llamado nadie. He hecho puro trabajo a pulso en redes. Tiene que salir Cristóbal Urruticoechea, “el hombre blanco heteropatriarcal, el maligno opresor de las mujeres a defender una ley que es cruel con las mujeres”. Soy mamá y si hubiera tenido que abortar porque estaba en riesgo mi salud, o lo que fuese, sería mamá de un hijo muerto.



- El Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) publicó una carta en El Mercurio en que dice que su proyecto “merece ser discutido en sus propios términos”. ¿Les parece un apoyo?

- CU: Sí, de todas maneras. Fíjese que creo que es la primera persona que saca a la luz esto. Pero basta que salga otro hablando mal, se viraliza y lo sacan todos los medios. Hay un sesgo, una falta a la verdad. El otro día un diario publicó una encuesta: más del 60% de los chilenos estaba de acuerdo con esto.



- La última encuesta Cadem dice que “el 27% está de acuerdo y el 66% en desacuerdo”.

- CU: Es que tenemos otro medio que dice exactamente lo contrario. Estoy convencidísimo de que la información se puede manejar.



-VK: Conozco cómo funcionan las políticas editoriales. ¿Qué es lo que la gente encuentra malo del proyecto, si es que lo vemos bien? La obligación. ¿Y qué es lo que se ha hecho gramscianamente? Conectar la palabra obligación con la palabra crueldad. Si no estuviese la palabra obligar no hubiese sido tan fácil atacarlo: en nuestra sociedad hay una aversión a todo lo que suene a obligación.



- ¿No pensaron otra forma de redactarlo?

- CU: El proyecto busca salvar una vida y creo que una madre frente a esa situación lo más probable es que no aborte, porque generalmente no tienen toda la información. Lo ideal sería que esto fuera acompañado de los otros proyectos que hemos entregado, una serie de medidas que espero que el Ejecutivo las ingrese pronto. Que el Gobierno entre en la agenda valórica, que no la deje de lado. Que ingrese otros proyectos, que apoye este, pero no podemos permitir que el aborto esté y menos que siga avanzando.



- ¿Se lo han pedido a algún ministro, al Presidente?

- CU: Hablé con el ministro de la Segpres y me dijo que lo iba a conversar con la ministra de Salud para ver cómo enfrentan esta situación. Pero han pasado muy en banda las declaraciones del presidente del Partido Republicano. Y ellos representan al Presidente de la República. No tengo ninguna duda de que él está en esta posición.



- No es lo mismo que lo apoye el presidente del Partido Republicano a que lo apoye el Gobierno.

- CU: Pero entiendo que el presidente del Partido Republicano representa al Presidente de la República. Que sea el Presidente de todos los chilenos no indica que sus valores o su ética se hayan trastocado.



- ¿Espera que el Gobierno le ponga urgencia al proyecto?

- CU: Espero que al Gobierno por lo menos le haga sentido que este proyecto ha estado semanas dando vueltas. El Presidente de la República tiene que entender dos cosas. En Chile ya se instaló el aborto libre. Tiene que frenarlo, lo que hizo el exPresidente merece el peor castigo, además lo hizo un mes antes de dejar su cargo. Y segundo, tiene que presentar proyectos para impedir que el aborto avance. Si no quiere presentar uno, lo podría hacer por decreto como lo hizo Orbán en Hungría. Él tiene la potestad y la facultad. Si no lo quiere hacer así, entonces que lo haga de tal modo que se discuta, pero que se llegue a proyectos de ley que frenen el aborto.



-VK: El proyecto pone en tela de juicio las premisas sobre las cuales se justifica el aborto como medida de planificación familiar y de salud y “derecho de mi cuerpa”. El feminismo radical antivida progresista se cae a pedazos cuando a una mamá le dices “aquí está tu guagüita”.



- Cuando en Tolerancia Cero le plantearon a Johannes Kaiser que el proyecto no establece excepción, y que por tanto se aplicaría en casos de fetos sin cerebro, dijo que “eso probablemente no se previó” y que “pudo haber quedado mejor redactado”. ¿Lo van a corregir?

- CU: Sí. Vamos a ingresar a una indicación, pero para la primera causal, que es cuando la madre está en riesgo de vida.



- ¿Y en la otra?

- CU: No, en las demás no. Lo que plantea Johannes está dentro de la lógica y de su pleno derecho. Todo lo que se pueda mejorar hay que hacerlo.



- Pero no van a corregir más.

- CU: Esa indicación es la única que vamos a hacer.



- ¿Cuántos votos creen que podría tener?

- CU: Las buenas luchas no son de un día, son constantes y el triunfo se puede asimilar de distintas maneras. La lucha es ir sumando personas para que se sumen a esta causa. Con una madre que decida no abortar por haber escuchado los latidos de su corazón durante toda esta discusión, es un triunfo gigante. Tal vez no se verá jamás ese triunfo en el Congreso, pero las batallas hay que darlas y son duras porque luchamos contra una cosa muy grande. Detrás de esto hay mucha plata, influencia y poder.

Indultos: “Piñera fue mucho más cruel”

- ¿Qué perspectivas tiene su proyecto de indulto general, senadora?

- VK: Fue ingresado y tiene que verse probablemente en la Comisión de Seguridad o de Defensa. Estamos defendiendo la batalla cultural, que el Gobierno Republicano apoye un proyecto indulto general y no particular.



- El Presidente no parece apoyarlo, el Gobierno ha esquivado esto en la pública.

- VK: Sí, pero cuando le toque tomarse la sopa que le tocó tomarse al señor Piñera cuando mandó a los militares a reprimir a los golpistas el 18 de octubre, cuando el general dijo “no estoy en guerra con nadie”... eso es consecuencia de la persecución al mundo militar y especialmente en los dos gobiernos de Piñera, que fue mucho más cruel con ellos. Ahí también hay crueldad, pero eso no importa…