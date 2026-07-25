Franco Parisi: “Estamos aprendiendo a gobernar, tomando nota de los errores”

En Madrid -donde está atendiendo vida laboral y familiar, recalca- lo alcanzaron los impactos políticos de esta semana tan acontecida para el Gobierno. Y con la excepción del saldo a favor que sentencia para el casi desenlace del megaproyecto, observa que la administración Kast sigue al debe. Si en abril le puso nota 2, tres meses después dice que está “entre un 3 y un 3,2”, por una pila de razones que ya leeremos.



Insiste en que pese a la imagen que proyectan las recientes votaciones del PDG, “no somos progobierno”, y que acciones como apoyar la Comisión Investigadora por la exminisra Steinert son una “definición política”.

Mientras sigue corriendo lentamente el calendario hacia las aún lejanas temporadas electorales, el retador Franco Parisi sincera también parte de sus planes para enfrentar el riesgo de una espera tan larga y no cometer yerros.



Y ya que partimos con la zamarreada semana, cuenta que se enteró de madrugada de la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, caso que para él dejó varias lecciones y mejoras, al igual que otra de las estacas de estos días: Mara Sedini.



“Primero lo lamento por la persona. Creo que hay que mejorar los protocolos”, observa ante el caso de Hacienda. “Me refiero a que hay que tener la muestra y la contramuestra. Muy raro lo que pasó, muy raro”, continúa. Con Rodríguez, agrega, se reunió una vez en medio de las tratativas por el megaproyecto.



Parisi sigue con que “creo que hay que hacer varios cambios en la estructura orgánica de recursos humanos en el Gobierno” porque “ya tenemos dos eventos. Uno, el asunto de la Mara Sedini, en que claramente hay que firmar un contrato de confidencialidad, que cuando deje el cargo un ministro, subsecretario o director tenga una responsabilidad de no entregar estos comentarios que no conducen a nada, salvo que sean primero presentados en tribunales”.



- ¿Reglar la salida de ministros?

- Porque si no se confunde el mensaje. En el caso Sedini distinguiría dos cosas. Uno, una desprolijidad porque no existe un contrato de confidencialidad, por lo menos que dure hasta el término del período. Excepto, insisto, que sea un delito. Y dos, ¿qué dice el Gobierno para modificar estas conductas? Si es que la hubo o no, si hay afectaciones a la Ley Karin o no, si las personas que ofendieron a una mujer van a tener un proceso de hacer un sumario o quedó en nada. Entonces, creo que aquí hay que distinguir eso.

Entre este caso y el del exsubsecretario “hay varios aspectos de desprolijidades en que no se está cuidando el capital humano que va a la administración pública”.



- ¿En serio piensa que estos casos hacen necesario corregir por vía normativa?

- De todas maneras, porque acá hay una afectación significativa al quehacer del Ejecutivo. Ahí uno se da cuenta de que no se preocuparon de lo que venía. Nosotros en el PDG hemos estado con fuertes discusiones que todas las autoridades tienen que firmar un contrato de confidencialidad. Todos los gerentes que asumen en una empresa de mediana a grande tienen que firmar un contrato de confidencialidad.



- ¿Como un Non-Disclosure Agreement (NDA) de gobierno?

- Claro, porque tú no puedes estar ventilando cosas.



- ¿Es de los que piensa que Sedini fue desleal o que estaba en su derecho de desahogarse?

- Es que no está regulado. Lo importante es aprender de estas cosas. Entonces, cuando un general se retira, no sale hablando cosas. Imagínate que lo haga próximamente el ministro de Seguridad, que empiece a hablar porque se siente. ¡Con lo que sabe! Ya lo vimos también con el director de Impuestos Internos, que se fue, que dijo cosas. Hay que distinguir dos cosas: un acuerdo de confidencialidad post cargo, pero que en el caso de que se vaya a tribunales lo puede hacer, porque tú no puedes estar cubriendo ilegalidades. Y echo de menos en el caso de doña Mara -a quien conocí en algunos debates-, es que si es así, que haga la denuncia por Ley Karin.



- ¿Cree que esto demostró que ella no estaba preparada, que no conocía los códigos de la política, ni de los deberes de una ministra?

- No lo veo tan así. Ya que estoy en Madrid: (Xabi) Alonso, el entrenador del Real Madrid que venía del Bayer Leverkusen, se suponía que le iba a ir súper bien, y le fue súper mal. En recursos humanos ocurre eso. ¿Qué veo yo? Un ministro para mí tiene rango de CEO de nivel de empresa. Todos firman un contrato de confidencialidad. Porque si no, le van a ofrecer a un ministro que salió, le van a ofrecer 20, 30 o 40 millones de pesos para que hable mal del Presidente o la Presidenta.



- Eso no ha pasado acá, pero se entiende.

- Entonces, no podemos estar a la buena voluntad o de los famosos códigos. Yo no confío en los códigos, porque se pueden violar y hay gente que se vende por 50 palos, por 30 palos y por cinco palos también. Por lo tanto, si somos gobierno en el PDG, todos los ministros, subsecretarios y directores de unidades que se designen van a tener que firmar un contrato de confidencialidad. Y si no lo hacen, no los nombramos. Insisto: contrato de confidencialidad no significa quedarse callado frente a ilícitos. Lo ilícito lo tiene que denunciar en los tribunales.



- ¿Cómo queda el ministro Quiroz con este cierre de semana? ¿Entre la caída de su subsecretario, entre el papelón que le critican por apurarse a sacar el último trámite del proyecto sin tener los votos?

- Qué bueno que se aprobó. Me llama la atención la ausencia de los votos y la ausencia del senador. Muy raro todo. Creo que esto también fue como una pasada de cuentas, que existe en política. Las cuentas se cobran y se cobran al contado.



- Mucho se dijo que fue un error del Gobierno por no contar los votos propios y apurarse, como lo dijo el presidente de la Cámara.

- Soy un poquito más malpensado. No fue bueno lo que ocurrió. En realidad no hay una coalición, es una reunión de gente que quiere estar cerca del poder. Veo una falta de liderazgo del Presidente Kast, demostrado en que no se contaron los votos correctamente. Entonces mira, hay demasiada falta de liderazgo por parte de la Moneda y creo que todavía no está claro el engranaje de la gobernanza de la presidencia de Kast.



- Igual está aprobando una megarreforma en tiempo casi récord. ¿Lo sigue calificando en rojo?

- Sigue en rojo. Se han notado mejoras en los indicadores de la seguridad, eso está muy bien. También esto se va a mejorar por el manejo de la crisis que vivió la Región de Atacama y La Serena, pero sigo siendo un poquito crítico de que ahí el ministro Quiroz debió haber incluido inmediatamente la plata para Atacama y la Región de Coquimbo. Ahí se equivocó el Presidente Kast. Yo habría hecho inmediatamente la enmienda, como lo solicitó el PDG, para que se incorporara en la mixta y haber destinado por lo menos unos $ 500 millones a la reconstrucción de Atacama y Coquimbo.



A solas con Quiroz

- Yendo al megaproyecto: sin perjuicio de que quedan pedientes la última votación en el Senado, el veto presidencial, los requerimientos de la oposición ante el Tribunal Constitucional, ¿a usted y el PDG le cumple o le queda corto?

- Quedó mejor de lo que venía al comienzo. Se quería dar un subsidio al empleo a través de líneas por pago de impuestos por $ 1 400 millones, y se rebajó a $ 150 millones, cosa que advertimos. También que había que tener una prima por la invariabilidad tributaria; también se logró. En general, creo que se mejoró bastante el proyecto.



- ¿Cuándo fue la última vez que conversó con Quiroz?

- El lunes pasado, 13 de julio, me reuní a tomar desayuno con él y discutimos varias cosas.



- ¿Y en total, durante estos 60 y tantos días de megaproyecto?

- Te puedo hablar solamente las presenciales. Sí, las presenciales fueron tres.



- ¿Con pizarra y todo?

- Sí, claro, con pizarra y todo. Son muy entretenidas esas reuniones. Y son solamente entre él y yo.

Completamente a solas.



- Otras veces ha dicho que ambos se conocen desde que estudiaban Economía en la Universidad de Chile. ¿Se consideran pares o no?

- Yo así lo veo y así lo siento porque nos respetamos intelectualmente.



- Tampoco serán sesiones tan graves.

- Yo le echo la talla. Por ejemplo, cuando le dije “lo que pasa es que cuando tú aprobaste y se aprobó ahora la integración tributaria, estás a dos pasos o dos pasitos más para hacer el FUT”. Entonces él me dijo “no, yo no iría con el FUT”. Le dije, “Bueno, me la regalaste para las candidaturas presidenciales del 2029”.



- ¿Y qué le contestó a eso?

- Se ríe nomás. No te puedo decir lo que me dice.



- ¿Quedan cosas pendientes en la relación con el Gobierno? ¿Por qué el jefe de bancada PDG, Juan Marcelo Valenzuela, dijo el lunes que “si estuviera en el Ejecutivo, le recomendaría que siempre tuviera buenas relaciones con el PDG”?

- No, creo que fueron los ataques que nos tiró el senador y presidente del republicano (Arturo Squella) que habló mal de nosotros.



- ¿No era un recado para el Gobierno?

- No, no, mira: la estructura que nosotros tenemos en el Gobierno es que yo hablo con el ministro de Hacienda; Zandrita (Parisi, su hermana diputada) habla con el ministro del Interior, con el Presidente; la Abuela (Pamela Jiles) habla con García Ruminot. Tenemos, tenemos una estructura comunicacional bastante interesante.



- El lío no es con el Gobierno.

- No, no, para nada. Además, el Gobierno sabe que tenemos una preponderancia importante de votos.



- Luego vendrán Presupuesto 2027, mercado de capitales y agenda laboral. Más allá de lo técnico, en esos tres grandes temas ¿van a seguir votando con el Gobierno o no?

- No, depende de cada una de las medidas. Por ejemplo, tengo que conversar con la Superintendencia de Pensiones por lo que quieren hacer con respecto a los fondos estructurados, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Créeme que ahí sí que nos vamos a poner bastante pesados en el PDG.



- ¿Por qué?

- Porque finalmente aquí se los quieren dar todo a un solo gran fondo. Fue un instructivo que sacó la Superintendencia de Pensiones; quiero revisarlo y le voy a pedir a Juanma (el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela), si es que él puede oficiar eso porque me tiene muy preocupado. Y con respecto al mercado de capitales, ya tuvimos una conversación previa con el ministro Quiroz y le hice mis aprensiones. Así que estamos avanzando y en la medida en que conversemos se pueden lograr varias cosas. Recuerde que ellos son el Ejecutivo, ellos tienen que entregar el documento final.



- O sea que es muy temprano para saber cómo va a votar el PDG en esos temas del Gobierno.

- Exacto. Además, queremos ver qué pasa con el presupuesto. ¿Se va a seguir financiando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nosotros creemos que es una pérdida de plata, o no? ¿Qué se va a hacer con Televisión Nacional? ¿Qué se va a hacer con los distintos proyectos que son negativos en términos de su impacto social? Esa es la discusión que queremos llevar. Estamos, créeme, con cuchillo, tenedor y napkin puesto para para ver qué se va a hacer ahí.



- Ya, pero ahí se genera la imagen de que usted y el PDG están jugando a tener el Gobierno de un hilo.

- No, no, para nada. Es que no nos queda otra. ¿Y quién tiene que hacer el primer movimiento?



- Es que es el comidillo de la derecha, que como se sabe el poder de la bancada, ustedes lo usan. Cuando Johannes Kaiser dijo que “tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros”, Evelyn Matthei retrucó “querido, creo que el que está poniendo la música es el PDG”.

- Los dos, la Evelyn y Kaiser, están equivocados. Los que tienen que bailar somos nosotros, pero al ritmo de la música de la gente. Nos interesa ver bien el presupuesto, qué va a pasar con salud, educación, seguridad. Esos son los elementos que a nosotros nos preocupan, más que darnos gustitos personales.



- Me refiero a otra cosa. Que el poder, igual es para esto, ¿no?

- Claro que sí. Pero depende de cómo lo usas. Nosotros lo queremos usar para la gente.



- ¿Qué le pasa en su relación con el poder, a estas alturas y después de candidatearse una y otra vez?

- Afortunadamente, me ha resultado muy bien esa filosofía de estar un tiempo en Chile y un tiempo afuera, porque así uno no se marea. En Chile uno se puede marear fácilmente por este pseudo halo de algún poder. En EEUU corto el pasto como todos los gringos, saco la basura como todos los gringos, voy al supermercado, soy un tipo normal. Creo que estos conceptos a mí no me están pegando, aunque me rete la Abuela (diputada Pamela Jiles) y todos los que me tienen que votar.



“Nosotros no somos progobierno”

- ¿Cuánto tiempo va a seguir con esta lógica de venir a Chile una vez al mes? En algún momento tendrá que cambiar, cuando ya estemos próximos a las elecciones municipales de 2028.

- Sí, con las municipales tiene que cambiar, pero no va a ser 100% en Chile. Pero después, para la elección de 2029 creo que voy a ocupar el modelo Bachelet.



- ¿Cuál?

- ¿Te acuerdas que Bachelet para la elección del 2013 llegó en marzo, abril?



- Claro, encima del inicio de la campaña presidencial. Antes no.

- Pero sí, aumenta mi presencia durante la campaña municipal. La campaña municipal.



- ¿De verdad cree que solamente le falta que voten por usted para ser Presidente, como dijo en un podcast?

- Bueno, sin votos, tú no ganas...



- Pero faltan como tres años, pues.

- Seguimos trabajando. Queremos estructurar los gobiernos regionales a partir de los potenciales seremis, los delegados provinciales, delegados regionales. Estamos construyendo lo que llamamos el Grupo de Alabama, que son los potenciales ministros, subsecretarios y directores de unidades. Estamos trabajando en el largo plazo y paralelamente estamos construyendo nuestras listas de core, concejales, gobernadores y alcaldes. Ahora no queremos cometer errores.



- ¿Toman nota de los errores del Gobierno para sacar lecciones?

- Estamos aprendiendo a gobernar. Estamos tomando nota de los errores. Por ejemplo, la idea de tener un contrato de confidencialidad que te contaba al comienzo. Las desprolijidades que han ocurrido han sido horribles.



- También incidirá si elige bien o mal qué proyectos del Gobierno apoyar o no.

- Es que nosotros vamos proyecto por proyecto. Por ejemplo eso de escuchar el corazón del niño en gestación, nosotros nunca apoyaríamos algo así. Nunca.



-¿Y el de lo indultos generales?

- Nunca. Por definición, tienen que ser particulares. ¿Para qué quiso ser presidente Kast si no quiere usar el poder?



- Cuando se aprobó la Comisión Investigadora por la exministra Steinert, votaron a favor tres PDG, partiendo por su hermana Zandra. Eso también fue una definición política.

- Fue una definición política, de todas maneras.



- Acá la lectura política es que los votos del PDG no están siempre con el Gobierno.

- Claramente. Nosotros no somos progobierno, somos propositivos. Si la izquierda va a proponer un buen proyecto que vaya en apoyo a la clase media, créeme que vamos a estar ahí de todas maneras. A nosotros no nos importa el color del gato.



- Quiroz dijo que Pamela Jiles era “una rival difícil”.

- Claro que es una rival difícil, porque ella siempre está frente a la mesa cuestionando al poder.



- Usted dijo que “será candidata a senadora. Ahora, si quiere ser candidata presidencial, iremos a primarias sin ningún problema”. ¿Fue en broma o en serio?

- Si ella quiere ser candidata, tiene todas las aptitudes para serlo. Pero creo que va a ser candidata a senadora. Mi visión -y ella me va a retar- es que salga la primera mayoría en Región Metropolitana.



- ¿Eso lo tienen conversado y cerrado con ella?

- He conversado miles de veces con ella. Pero de que esté cerrado, la Queen no ha dicho que sí.



- Al revés: ¿Han comprometido que ella descarte ir a una primaria presidencial con usted?

- No necesariamente, porque pueden ser las dos cosas, pero a ella la veo más como senadora por la Región Metropolitana.



Un libro, un docureality… ¿campaña?

- Está trabajando en un libro. ¿Sobre qué, con qué editorial y para cuándo?

- De hecho, estoy conversando con la editorial Planeta. Estoy atrasado. Sé lo que quiero poner, como cuál va a ser el primer capítulo. Va a ser sobre la vida política.



- ¿Su historia política?

- Ya lo tengo bastante estructurado. Parte en un año, después se retrocede, después vuelve. Parto con el día de la votación, cuando me llamó una radio diciendo que estaba pasando a segunda vuelta, después me llamó diciendo que no, todo lo que pasó por mi mente y después nos vamos para atrás. Está bien entretenido, por lo menos en mi cabeza.



- ¿Cuándo lo publicará?

- Eso lo discutí con la editorial y ellos quieren octubre del próximo año.



- Ese va a ser visto como un libro de campaña, como casi lanzamiento de campaña presidencial.

- De todas maneras. De hecho, ya tenemos listo un video sobre la campaña. Me gustaría que fuera en marzo del próximo año. Es un docureality que ya teníamos listo que lleva lo de los alcaldes y concejales (precampaña municipal), pero queremos incorporar cómo se dio la discusión de la megarreforma, y a los diputados.