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Franco Parisi: “Estamos aprendiendo a gobernar, tomando nota de los errores”

Con el megaproyecto demorando hasta el final su desenlace, el retador presidencial cree que eso está terminando bien, pero que el Gobierno sigue al debe. Consciente de las críticas a sus tratos con La Moneda porque pavimentan su próxima carrera, pasa de ellas y asegura que esta vez ni él ni su partido quieren cometer errores. Y en el caso de Mara Sedini, recomienda recurrir a la Ley Karin, si fuera el caso… y a un NDA.

Por: Por Sebastián Minay

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Política PDG gobierno megareforma Jorge Quiroz
<p>Franco Parisi: “Estamos aprendiendo a gobernar, tomando nota de los errores”</p>

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