Sin Filtros v/s Próceres: la guerra entre los programas políticos de choque de la derecha

Peleas que llegan a tribunales, acusaciones en vivo de poco menos que complotar para derribar el negocio, dimes y diretes hasta por la validez de las métricas de audiencia y otros episodios irreproducibles, políticos que ahora toman distancia de lo que los hizo conocidos, un modelo y nivel de show criticado y cuestionable pero al que nunca le faltan panelistas de izquierda… En fin, una escalada que para muchos recién está agarrando vuelo con lo que ha pasado en y fuera de las pantallas de estos dos programas durante los últimos días, desde aquella entrevista a Mara Sedini (21 de julio) en adelante.

Si no estaba ya al tanto de este mundillo o submundo, enchúfese porque el ring está dejando harto material en el apenas mes y algo que va desde que estos dos programas por YouTube se disputan sin cuartel -y para varios, con pocos códigos- quién manda en clicks, suscribes, likes, follows, engagement, RT, reels, audiencia e influencia, gastando millones y apostando a ganar otros tantos. Una reyerta en que importa más el show por el show que el invitado o panelista “polémico” (a veces esto queda como eufemismo) y con el que pretenden desbancar a su rival noche tras noche. Una lucha en que ambos arrastran a buena parte de la derecha, partiendo por los partidos Republicano y Nacional Libertario.

De momento la delantera la lleva Sin filtros, que existe desde 2021 y abrió la versión chilena de un formato que se inspiró en lo que hacen hace años y a mucho mayor escala en Argentina, desde que aparecieron canales como Blender, Olga TV, Luzu y tantos otros. Su retador tiene apenas cuatro semanas y fracción al aire, pero ya se ha juntado una dosis tan suculenta de polémicas, inquinas y pasadas de cuenta, que a ojos expertos en la industria y la política esta competencia lo único que puede conseguir es beneficiarlos a ambos. Pero al costo de seguir incentivando la polarización.

Recapitulemos si es que se lo perdió. El martes pasado fue la entrevista a Sedini. Quedó la que ya sabemos. Al día siguiente, Sin filtros se solazaba en vivo del hit que se habían anotado. A la misma hora (ambos arrancan al unísono, casi siempre de 20:00 a 22:00, a veces parten un poco más temprano o tarde), Próceres Prime acusaba el golpe a su manera: “Es la entrevista del año, el suicidio en vivo” de la exvocera, comenzaron. Siguieron con varios de sus panelistas subrayando las deslealtades y errores de la protagonista del escándalo de la semana. Mientras, los indicadores de visitas subían y subían y en los equipos de cada bando se miraba en vivo el programa de su rival.

Esa misma noche (miércoles 22), mientras el conductor de Próceres Prime, Gonzalo Feito, leía los comentarios del chat en vivo de quienes estaban conectados por YouTube, “soltó” una observación: ”Sí, hay que invitar a (Johannes) Kaiser, no sé si tiene alguna exclusividad”. Esa es la otra capa de esta intriga: que si le hacemos caso al comidillo político, al final, Sin filtros es fiel al lote del Partido Nacional Libertario (PNL) y del exdiputado que está empeñado en ponérsela difícil al Presidente Kast, y que su retador juega el mismo papel pero para el Partido Republicano. Kaiser y su hermano Axel estaban como panelistas la misma noche de Sedini, y él volvió a ir esta semana. Ya volveremos a esto.

Entremedio quedó el rumor de que la exvocera podría retomar su rol de panelista en Sin filtros -donde estuvo antes y desde donde llegó al comando y a su fugaz vocería de gobierno- y que como además tiene pasado en la Fundación para el Progreso (FPP), se estaba alineando con el PNL.

Y al PNL le llegó de vuelta cuando cayó el escándalo del video en que Emiliano Fernández, Fernando Ortiz e Ítalo Omegna -asesor del diputado del partido Hans Marowski- se burlaban de niños TEA y del abuso infantil. Se hizo tristemente famoso el programa de streaming La Cofradía y su colección audiovisual, así que el lunes 27 Próceres Prime se dio un picnic con el caso, incluyendo un video que llevaba circulando un rato y que Kaiser había grabado con eso de que los culpables no representaban al partido.

Ese mismo día Sin filtros iba a transmitir una entrevista grabada al criticadísimo Omegna, pero optaron por retrasarla para el día siguiente: tenían en el panel a Renato Garín (exdiputado RD) acusando al programa de al lado de una especie de complot que incluía a uno de los dueños de su productora, a su esposa diputada republicana y a su ex socio y hoy director de la Secom de Kast, y el arriendo de un estudio en TVN. A su lado, el ex Felices y Forrados Gino Lorenzini también disparaba (además de contra Franco Parisi y el PDG), asegurando que el espacio rival tenía visitas infladas en base a una legión de bots comprados en Pakistán y la India. La noche terminó con Próceres Prime ufanándose en vivo de que sus adversarios llevaban todo el programa hablando de ellos.

El martes 28 ya parece chiste malo: Sin filtros reprograma para las 19:45 el inicio de la entrevista con Omegna a manos de su conductor Fernando Solabarrieta. ¿Qué hace Próceres Prime? Ajusta para comenzar también a esa hora. ¿Ya se enchufó? Si no, puede ir a YouTube o abrirse una baraja de pestañas en el navegador.

Puro éxito

La competencia netamente “televisiva”, por así decirlo, es a ratos descarnada porque está cruzada por las archiconocidas peleas sin perdón ni olvido entre Feito y su hasta hace poco compañero de trabajo en Sin filtros, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, y con el gran aliado de éste, el director ejecutivo y creador del programa, Gastón Calcagno. Harta historia hacia atrás, harta referencia a Caiga quien Caiga (CQC), donde ellos trabajaron.

Calcagno, dueño de la productora Mediapromax, tiene demandado por competencia desleal a Feito ante el 13° Juzgado Civil de Santiago. La pelea que los separó después de trabajar juntos por años ha dejado toda una maraña de intrigas, audios filtrados y acusaciones de despido que han sido desmentidas.

En versión muy-muy simple, el lío arranca cuando Feito termina yéndose de Sin filtros a conducir Próceres Prime, programa de Porcel TV (por “Por celular”). Este canal es propiedad de una empresa creada por Leonardo Lalo Prieto y sus socios (ver recuadro). La cosa es que a Calcagno y su gente nadie les va a sacar de la cabeza que todo eso fue premeditado, que sus rivales buscan desbancarlos y que por algo les copian el formato y hasta la bienvenida en cada programa a sus “queridos feligreses”, una imitación del “en minutos comienza la misa” que cada noche se anuncia en pantalla.

Esa pelea no es problema nuestro, o algo parecido, transmiten al otro lado, desde los cuarteles generales de la competencia. Para la gente de Leonardo Prieto, ocurrió otra cosa: él y Feito hablaron en mayo de este año porque Prieto quería hacer un programa de contingencia en la mañana y el conductor tenía desocupada la mañana; estaban en eso cuando le cuenta de sus encontrones con Sin filtros y acuerdan hacer un programa en horario nocturno. Niegan que haya sido algo premeditado.

Como sea, este conflicto y toda la tensión se ha trasladado al plano político. Si nos compramos las lecturas derechistas que sostienen que el programa “veterano” está cargado al lado del PNL, y su retador con los Republicanos, algo hace sentido porque después de todo el ruido por los casos Sedini y Omegna (quien en su entrevista trató de justificar lo injustificable dándoselas de humorista), hasta ahora prácticamente ningún parlamentario de estos dos partidos ha vuelto a asistir como panelista a ninguno de ambos programas. Lo de “prácticamente” es por la sola excepción del diputado PNL Pier Karlezi (esta semana fue a Próceres Prime), quien a todo esto sí ha ido a programas de La Cofradía.

Y eso que hasta requetepoco varios congresistas de esas dos tiendas iban bastante seguido y más de alguno le debe a Sin filtros que lo conozcan, que lo reconozcan en la calle, que lo feliciten en la feria por tal o cual cosa que dijo (cosa que nunca lo hacen, confiesan varios, cuando van a los programas de TV abierta).

O sea, no por nada hicieron algo parecido a una carrera por YouTube varias figuras y funcionarios de este Gobierno -además de Sedini- como el hoy ministro de Vivienda Iván Poduje (en un programa casi se fue literalmente a las manos con el senador UDI Javier Macaya) o el aún asesor del Segundo Piso Ignacio Dülger, uno de los responsables de fichar el cuerpo de secretarios regionales ministeriales o seremis que ya acusa más de una treintena de bajas.

En el Partido Republicano -entre cuyos diputados hay panelistas estables, como Agustín Romero y otros- hay voces que confiesan fuera de micrófono que después de los episodios Sedini y Omegna se ha vuelto más complicado y riesgoso ir a Sin filtros, pero vaya a saber uno si se seguirán marginando en adelante. Y volviendo a esta cuestión de si cada programa está alineado o no con alguno de los dos partidos, varios recuerdan diversas pistas e insisten en tirar el hilo del pasado porque “la gente no se acuerda, pero…”

Por ejemplo, reconstruyen que el primer proceso constituyente fue el escenario ideal para el surgimiento de Sin filtros (ver recuadro) y que después, mientras duró el gobierno de Gabriel Boric, éste fue el enemigo común que unía en algo a las distintas derechas que seguían fragmentándose. Sin perjuicio de que el programa tuvo panelistas de izquierda desde sus inicios, las derechas siempre sintieron y han sentido que juegan más de locales que de visita.

Los defensores de esta tesis piden irse para atrás en el calendario hasta el 14 de diciembre de 2025, cuando Kast ganó la segunda vuelta. Fue la noche de la celebración paralela -el ganador tuvo la oficial en Las Condes- organizada y producida por el mismo Eyzaguirre en la avenida Andrés Bello de Providencia. El protagonista de ese jolgorio en que circularon proclamas y loas pinochetistas e insultos a la izquierda fue, como recordarán, Johannes Kaiser. Cuando a Eyzaguirre le preguntaron si eso lo organizaba Sin filtros, contestó que no, que lo había hecho él con el entonces diputado (ex UDI, después PNL) Cristián Labbé. La prensa de la época lo consignó respondiendo mientras servía espumante.

En los equipos de los programas rivales dicen que esos líos no son problema suyo. Y en ambos bandos insisten en que han tenido entre sus panelistas a parlamentarios y dirigentes de los dos partidos. Calcagno, con quien hablamos bien tarde en la noche, después de uno de los programas, rechaza favoritismo con los PNL: “No, nunca lo haría por ninguno, es un programa en que cada uno aprovecha el espacio con su talento”. Y agrega que “invité a Kast para que viniese cuando era candidato. Luego lo invité a entrevistas y al panel, nunca quiso. Espero que le haya llegado la información”. Prieto -con quien conversamos en las oficinas que arrienda en TVN- también recalca que Kast nunca fue a Porcel TV “y que nosotros no somos del Gobierno”.

El jefe del Segundo Piso, sin ningún filtro

Gastón Calcagno es uruguayo y lleva unos 25 años en Chile. Al director ejecutivo de Sin filtros y dueño de Mediapromax no es raro que los panelistas lo vean en el set; a Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre casi nunca le han visto ahí, pero sí lo han escuchado los distintos conductores que han recibido indicaciones suyas a través del circuito de audio interno o “muela” que llevan en un oído. Otras veces lo hace Calcagno.

En el programa trabajan unas 60 personas entre productores, editores periodísticos, switch, sonidista, musicalizador, operador de video, director comercial, director artístico, jefe de postproducción, de inteligencia artificial, de postproducción gráfica, asistentes de producción, camarógrafos, microfonistas, redes sociales (nueve personas) y un largo etc. A la productora de TV Praga 555 le arriendan los servicios de algunos de ellos y el estudio, de unos 110 metros cuadrados. Ésta les cobra en el rango de los $ 30 a $ 35 millones al mes.

En total, cada programa (lunes a jueves de 20:00 a 22:00, por YouTube, nueve canales de regiones y por cable, menos VTR), estima Calcagno, cuesta mensualmente unos $ 74 millones. Los ingresos los capta vía publicidad -hay avisadores desde el comienzo- y por lo que YouTube paga por visualizaciones; el grueso lo invierte en márketing digital.

A la fecha suman más de 619 mil suscriptores y cada capítulo de esta temporada no baja de los 100 mil visualizaciones; el de Mara Sedini acumulaba 384 mil hasta el viernes.

Los panelistas van ad honorem y solamente a uno de los estables se le paga un monto acordado por lo que deja de percibir en su trabajo al dedicarse a esto. Sedini, dicen en el equipo, no cobró y de momento no hay conversaciones para que vuelva al panel como estable.

Calcagno se inspiró en programas de la TV argentina como Intratables y le puso ojo a otros de la TV británica. Comenzó el 2021, en plena campaña a las elecciones de los convencionales del primer proceso constituyente. “Muchos de los personajes fueron elegidos por mí, y otros en base al asesoramiento que brinda Eyzaguirre. Su talento y su visión televisiva construyó el éxito”, dice. Y precisa que en esa primera versión eligió a “Francisco Orrego, Gabriel Alemparte, Sebastián Vergara, Irina Karamanos, Alejandro Irarrázaval”.

Sí, leyó bien. En el primer panel de Sin filtros estaban Irina y el hoy jefe del Segundo Piso, el mismo al que Sedini acusó sin nombrarlo. Otros integrantes del mismo staff de asesores presidenciales, como Cristián Valenzuela y el ya mencionado Dülger, también fueron panelistas en temporadas posteriores, pero esos primeros capítulos del 2021 son imperdibles.

El “Ale” enviaba al programa cómo quería que lo presentaran. Iván Guerrero -entonces conductor- lo anunciaba como “un profesional con experiencia en distintos cargos, campos y países; sus prioridades son Dios, patria y familia. Es vicepresidente del Tribunal Supremo del Partido Republicano y presidente de Acción Republicana”. En ese ciclo, que algunos recuerdan “fome” o “con filtros”, Irarrázaval debatió sobre derechos, seguridad social, tamaño del Estado y otros asuntos del proceso.

En abril del 2021, con mascarillas anticoronavirus, las invitadas eran las candidatas Francisca Desbordes -hija de Mario, hoy alcalde de Santiago- y Galit Agosin. Cuando ésta precisaba que estaba en veredas distintas a su padre, también candidato, Guerrero bromeó con la metáfora de “matar al padre” e Irarrázaval terció: “Especialmente si sigue viviendo de él. Supongo que sigue viviendo de él. ¿Es verdad o no es verdad? La pregunta es quién la paga la universidad, quién paga”.

“Sal de ahí”, terció Guerrero.

“No podemos dejar pasar una cosa como esa”, se metió Alemparte, que entonces se sentaba opuesto a la derecha, antes de su conversión (hoy se sienta con los panelistas de derecha). La candidata cortó: “Es descalificatorio que la primera interacción tenga que ver con quién me mantiene”. Irarrázaval extendió los brazos: “Ese no es el punto, el punto es que te preguntaron por la referencia, una forma psicológica de matar tu padre y te dije no te conviene porque probablemente te mantiene y tú dijiste todo el resto de las cosas. Cada uno saca las conclusiones que quiera”.

Próceres Prime, A por el avisaje

El programa retador es mucho más nuevo. Su debut fue la noche del 30 de junio pasado, poco después de que se votara en el Senado la fallida acusación constitucional contra Nicolás Grau. La producción logró fichar para ese lanzamiento a tres parlamentarios instalados en los dos paneles contrapuestos: el diputado republicano Benjamín Moreno, el senador PS Fidel Espinoza y su par independiente Karim Bianchi.

Al igual que su rival, acá también asisten panelistas de oposición e izquierda. Eric Campos -secretario general de la CUT- ha ido a ambos programas. Hay más nombres que van a los dos -como Pablo Maltés, habitual en ambos lados- y hasta donde se sabe ninguno de los contendores les pide a sus invitados que no vayan a la competencia.

Leonardo “Lalo” Prieto sabe que sus contendores son el número uno, pero está empeñado en crecer rápido. En Próceres Prime trabajan cerca de 35 personas, entre switch, sonidista, asistente de sonido, musicalizador, asistente del musicalizador, cuatro camarógrafos, operador de pluma, un editor periodístico, tres periodistas, un productor de invitados, un productor de la calle, noteros, cinco encargados de redes sociales y etc. Después del programa, el equipo saca 20 “cortes” para ir subiendo reels durante la noche.

En varios programas han anunciado premios de $ 50 mil o $ 100 mil entre quienes están suscritos al canal PorcelTV y en el chat de Próceres Prime durante el programa en vivo; en ocasiones también, entre quienes pertenezcan a su grupo oficial de WhatsApp. En total han repartido cerca de $ 2 millones por esa vía.

El famoso arriendo con TVN -el estudio 5 y una edificación externa donde antes funcionaba una oficina bancaria, más estacionamientos- varía entre los $ 14 y $ 16 millones mensuales, según si necesite más micrófonos u otros insumos. Antes habían cotizado con La Red y Chilefilms.

En total, el costo mensual del programa es de entre los $ 70 y $ 75 millones.

Todo sale hasta ahora del capital puesto por PorcelTV SpA, la empresa que Prieto creó junto a Ricardo Larraín, Rodrigo Ferrari y en la que también participa Massiva -la firma de publicidad exterior-, que tuvo una inversión inicial de $ 1 mil millones para el primer año de trabajo. Detalla que deben sobrevivir dos años con $ 2 mil millones, “sin vender”. En marzo Porcel TV cumple dos años, y ante la pregunta de si entonces van a buscar ingresos por publicidad, responde que sí, porque “quiero llegar a break even operacional (punto de equilibirio) de acá al verano, a enero”.

Y cuenta que hace poco cerró trato con una directora comercial, pero advierte que “ya le dije a la nueva directora que no se acerque ni toque a ningún auspiciador de Sin filtros, porque me parece una mala jugada, me parece que no se hace”.

El canal de Porcel TV suma más de 105 mil suscriptores; los capítulos de Próceres Prime registran entre 34 mil y más de 122 mil visualizaciones.

En su equipo se inclinan por no entrar en más polémicas con Garín, pero tampoco darle en el gusto mostrando contratos ni mucho menos. Están concentrados en el show, y no se han hecho problemas en invitar al panel al empresario de ultraderecha Pedro Pool -el mismo que el 2023 amenazó con “fusilar” el exPresidente Sebastián Piñera y a Evelyn Matthei-, aunque previamente han conversado para mantener las formas. Pool ya ha ido dos veces esta semana (en la segunda criticó a Kaiser) y en el programa cuentan que a Prieto le han caído duras reproches desde el Partido Republicano porque el personaje ha criticado a Kast.

¿Tiene límites esto? En el staff dicen que claro que sí. Que por ejemplo, no habrían fichado a Omegna.