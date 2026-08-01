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Sin Filtros v/s Próceres: la guerra entre los programas políticos de choque de la derecha

Peleas que llegan a tribunales, acusaciones en vivo de poco menos que complotar para derribar el negocio, dimes y diretes hasta por la validez de las métricas de audiencia y otros episodios irreproducibles, políticos que ahora toman distancia de lo que los hizo conocidos, un modelo y nivel de show criticado y cuestionable pero al que nunca le faltan panelistas de izquierda… En fin, una escalada que para muchos recién está agarrando vuelo con lo que ha pasado en y fuera de las pantallas de estos dos programas durante los últimos días, desde aquella entrevista a Mara Sedini (21 de julio) en adelante.

Por: Sebastián Minay

Publicado: Sábado 1 de agosto de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Sin Filtros v/s Próceres: la guerra entre los programas políticos de choque de la derecha</p>

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