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En qué están los distintos casos judiciales que involucran a senadores

La siguiente es la situación actualizada de las y los senadores que durante los últimos meses han sido mencionados públicamente en distintos grados de involucramiento o relación con causas penales que investiga el Ministerio Público en diferentes niveles y de diverso origen.

Por: Sebastián Minay

Publicado: Sábado 18 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>En qué están los distintos casos judiciales que involucran a senadores</p>

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