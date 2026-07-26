Tormenta mortal en Chile interrumpe las operaciones de las minas de cobre y genera preocupación por el suministro de IA

El auge de los metales depende de minas en declive ubicadas en zonas de gran altitud, expuestas a una creciente volatilidad climática.

Una tormenta mortal en Chile amenaza la producción de cobre y ha aumentado la preocupación sobre la capacidad de la industria para suministrar este metal, crucial para el auge de la inteligencia artificial (IA).

El grupo canadiense de metales básicos Lundin Mining suspendió la semana pasada las operaciones en su mina de cobre-molibdeno Caserones, en la Región de Atacama, debido a las fuertes nevadas que interrumpieron el suministro eléctrico. Por su parte, la minera de cobre Antofagasta detuvo la extracción y el procesamiento durante varios días en su yacimiento Minera Los Pelambres.

Barrick Mining informó el sábado que había evacuado de forma segura a los trabajadores de un campamento en el norte de Chile mediante helicóptero, tras “días difíciles debido a las condiciones climáticas extremas”.

El clima extremo provocó inundaciones repentinas y fuertes nevadas en las zonas de mayor altitud donde se ubican algunas de las principales minas de cobre. La tormenta ha dejado al menos 13 muertos, según las autoridades.

La nieve también afectó algunas operaciones de la minera estatal de cobre Codelco, donde se detuvieron temporalmente las operaciones en minas importantes como El Teniente. Ejecutivos de grandes compañías como Anglo American y BHP también están monitoreando de cerca la situación y en contacto con las autoridades chilenas.

Suministro a la baja

El cobre es esencial para el desarrollo de las redes eléctricas, las energías renovables y los centros de datos que impulsarán la IA. Sin embargo, los expertos pronostican una creciente escasez de este metal en las próximas décadas, y es probable que las crisis de suministro se vuelvan más frecuentes a medida que el cambio climático se acelera e intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

Con las reservas de cobre en la red global de almacenes de la Bolsa de Metales de Londres ya en descenso, “los riesgos de suministro adicionales, como el de Chile, no hacen sino aumentar la volatilidad del precio del cobre”, afirmó Natalie Scott-Gray, analista de StoneX.

En términos más generales, los inversionistas mineros “están intentando comprender cada vez más cómo el riesgo físico (climático) se traduce en interrupciones de la producción, flujo de caja, costos de seguros y valoración de activos”, explicó Giuseppe Amitrano, fundador del grupo de análisis de riesgos WieldMore Investment Management.

En un país minero como Chile, “incluso una interrupción temporal puede tener consecuencias para los mercados de materias primas”, añadió.

Aunque las mineras suelen incorporar cierta perturbación relacionada con el clima en sus pronósticos, hacerlo con precisión probablemente se volverá más difícil a medida que cambien los patrones climáticos.

La interrupción en Chile -donde se ha declarado el estado de emergencia en ciertas regiones- se produce días después de que mineras como BHP advirtieran sobre la disminución de la producción de cobre, debido en parte al envejecimiento de las minas, que con el tiempo contienen menos metal rojo.

Los accidentes e interrupciones en las principales minas el año pasado contribuyeron a que el precio del cobre alcanzara una serie de máximos históricos. Los precios han seguido subiendo en las últimas semanas ante el temor de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a la importación de cobre y el aumento de las compras chinas.

Riesgo climático

Muchas minas se encuentran en zonas de riesgo por fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia está aumentando debido al cambio climático. Esto podría significar la paralización de más operaciones, y también crece la preocupación por la demanda de agua del sector en países con un riesgo creciente de sequía.

“Existe el riesgo de que, a medida que se construyan más minas en países que ya sufren escasez de agua, aumente la presión sobre el sistema”, afirmó Albert Mackenzie, analista de Benchmark.

Las minas más antiguas, donde la concentración de metal en el subsuelo puede ser menor, requieren más agua para producir cobre, añadió. “Cuanto menor sea la ley del mineral, más agua se necesita. Por lo tanto, cuanto más antiguo sea el yacimiento, más agua requerirá”.

El organismo industrial ICMM advirtió esta semana que un tercio de las 12 mil instalaciones mineras y metalúrgicas a nivel mundial se encuentran en zonas con “alta competencia por el agua” y con alto riesgo de sequía, y señaló a Chile como un país de especial preocupación.

Un análisis realizado este mes por Jefferies reveló que la producción mundial de cobre cayó casi un 10% en el último trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, según datos actualizados de las mineras que representan aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de cobre extraído. Esto aumentó el riesgo de “déficits considerables” en el mercado durante los próximos 12 meses, indicaron.

La Agencia Internacional de Energía también advirtió la semana pasada sobre las “crecientes dificultades” que enfrentan las mineras para mantener la producción de cobre a los niveles actuales en países como Chile y Perú.



