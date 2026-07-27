Por un deterioro del “balance de riesgos externos”: GPM recomienda mantener la tasa en 4,5%

En su presentación, el grupo afirmó que “el optimismo que prevalecía en junio resultó transitorio”.

En la antesala de la Reunión de Política Monetaria (RPM) del Banco Central de este martes, el Grupo de Política Monetaria (GPM) de la Universidad de Chile recomendó al banco emisor mantener la TPM en 4,5%.

La decisión sugerida tiene como variables a considerar el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el alza de precios internacionales del petróleo, y la incierta situación geopolítica, lo que afectó en la práctica “el balance de riesgos externos”, indicó el GPM.

Además, en el plano local, el grupo consideró la actividad económica y el mercado laboral, los que aseguraron “continúan mostrando poco dinamismo”, con una inflación anual de 4,3% a junio, y expectativas de inflación “ancladas en la meta de 3%”.

El encarecimiento del petróleo, que según el grupo, puede “generar presiones inflacionarias en el corto plazo”, junto a “reabrir la incertidumbre sobre sus efectos de segunda vuelta en la inflación subyacente”.

También estuvieron dentro de las consideraciones del GPM para la recomendaciónlos cinco meses consecutivos de retrocesos, explicados por “el débil desempeño de la minería”, lo que reflejó una caída del 0,9% anual, explicado por una contracción del 11,6% en la producción minera.

El grupo está compuesto por los economistas Eugenia Andreasen; Carlos Budnevich; Humberto Martínez; Juan Pablo Medina; y Andrea Tokman.





