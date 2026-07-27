Desde el S&P 500 hasta obispos católicos de EEUU: el diverso mundo de los ETF temáticos
El menor costo de este tipo de instrumentos y la amplia oferta que existe en el mercado impulsan a este negocio.
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Los fondos de inversión que se cotizan en bolsa, también conocidos como ETF, siguen ganando terreno a nivel local e internacional.
Además de su menor costo en relación con las acciones, los inversionistas premian las temáticas, cada vez más diversas de los ETF, al punto que hoy se pueden comprar instrumentos que replican índices de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, terrenos agrícolas, bosques e incluso el índice de un país entero.
“Si a alguien se le ocurre un tema, probablemente ya existe un ETF (o varios) para invertir en él”, detalló a DF la fintech Racional.
“Para que funcione de manera óptima, los activos en que invierte (acciones, bonos, o cualquier otro) necesitan poder transar rápido y de manera eficiente, en un mercado profundo y líquido. Ese es, de hecho, el requisito de base para que cualquier ETF funcione”, explicó el jefe de distribución ETF de Singular, Leoncio Toro.
“Para que funcione de manera óptima, los activos en los que invierten (los ETF) necesitan poder transar rápido y de manera eficiente”.
Fundadores de empresas
Como se mencionó, este mercado entrega una amplia gama de inversiones posibles.
Por ejemplo, existe un ETF que alinea el S&P 500 con los principios de inversión de los obispos católicos de Estados Unidos. En detalle, el instrumento prohíbe invertir en empresas que realizan actividades a las que se opone moralmente, y si una compañía médica decide avanzar en métodos anticonceptivos, los inversionistas se desvincularían de ella.
Entre los ETF más creativos, destacan una serie de BlackRock que se ajusta según el año en que el inversionista pretende jubilarse. Al inicio, el instrumento arriesga más para ganar y, cuando se acerca la fecha de retiro, se vuelve conservador.
Otro ETF destacado es el de Corgi Funds, que invierte en empresas que todavía dirige su fundador.
También, hay ETF de robots humanoides ofrecido por la gestora de KraneShares y otro enfocado en el sector aeroespacial patrocinado por la empresa estadounidense,ProcureAM.
Semiconductores y marihuana
En los últimos 12 meses, el mejor retorno sigue viniendo de los semiconductores: el ETF SMH -que sigue a la industria de chips- tuvo un retorno de 96,5% a julio de 2026.
En el período también destacó el MSOS que compra acciones de empresas estadounidenses que cultivan o venden marihuana estadounidense subió 49,1%.
Racional advirtió que “apostar por la industria de moda somete a una volatilidad elevada cuando el ciclo cambia”.
El peso de las tecnológicas
Actualmente, el S&P 500 que muchos inversionistas compran para diversificar está cada vez más concentrado.
La tecnología pesa cerca de 32% del índice, seguida por las financieras (13%) y la salud (12%). Solo las “Siete Magníficas” (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla) explican alrededor de 34% del referencial de Wall Street.
Y la foto no ha cambiado mucho. En 2016 la tecnología ya lideraba, pero pesaba cerca de 21% y les sacaba unos seis puntos a las financieras; hoy la ventaja es de casi 20%.
“Analizando datos de dos a 10 años, cualquiera puede comprobar que los índices globales son menos riesgosos y más constantes”, indicó el jefe de crecimiento de Racional, Benjamín Cajtak.
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