Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Desde el S&P 500 hasta obispos católicos de EEUU: el diverso mundo de los ETF temáticos

El menor costo de este tipo de instrumentos y la amplia oferta que existe en el mercado impulsan a este negocio.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

S&P ETF Bolsas internacionales activos Estados Unidos
<p>Desde el S&P 500 hasta obispos católicos de EEUU: el diverso mundo de los ETF temáticos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Family offices y altos patrimonios enfrentan nueva alza tributaria para inversiones en el exterior
2
DF LAB

Kathleen Barclay, expresidenta de Endeavor Chile: “Chile nunca va a ser Silicon Valley y no debería serlo”
3
Economía y Política

Chile coloca bonos en euros por el equivalente a US$ 3.660 millones y recibe demanda 2,8 veces superior a la oferta
4
Empresas

Eléctricas, sanitarias y firmas de gas piden sacar de la Ley de Reconstrucción la norma de reconexión gratuita: aseguran que afecta la cultura del pago
5
Economía y Política

¿Tenía razón Quiroz? El comercio entrega las primeras señales de un repunte de la economía en junio
6
Economía y Política

Arthur Laffer, economista creador de la Curva de Laffer: “Chile podría recortar tasas impositivas por todas partes y aumentar enormemente sus ingresos”
7
Regiones

Corte Suprema ratifica multa de más de $ 200 millones a Multiexport por contaminación del lago Llanquihue
8
Mercados

Australis Partners pone a la venta el laboratorio médico Galénica, uno de los principales en toma de muestras biológicas in vitro en Chile
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete