Corte Suprema ratifica multa de más de $ 200 millones a Multiexport por contaminación del lago Llanquihue
Junto con el pago de la compañía, el tribunal determinó una sanción de 150 UTM para el administrador del centro de cultivo que la salmonera mantiene en concesión, en la comuna de Puerto Octay.
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La Corte Suprema confirmó el fallo que obliga a la empresa salmonera Multiexport Pacific Farms SA a pagar más de $ 200 millones tras comprobarse graves faltas en el manejo ambiental de sus operaciones. El máximo tribunal determinó que la firma acuícola y el administrador de su centro de cultivo fallaron en su deber legal y operativo de mantener libre de residuos el área que el Estado les entregó en concesión, en el lago Llanquihue, Región de Los Lagos.
De acuerdo a lo resuelto por el máximo tribunal, la compañía deberá pagar directamente 3 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) al fisco. A esta cifra, se suman otras 150 UTM al administrador del Centro de Cultivo Bahía Cox, ubicado en la comuna de Puerto Octay. La multa es "la más gravosa, dentro de los márgenes definidos en la ley, sin que se rindiera prueba alguna que acreditara tal daño”, detalló el fallo.
La sanción económica se originó por la comprobada acumulación de desechos industriales en el fondo lacustre, lo que contraviene los estándares de limpieza exigidos para el sector acuícola.
A través de un comunicado, la empresa declaró que tras la fiscalización, ocurrida en 2019 en el Centro Bahía Cox, “se activó un protocolo de limpieza de fondo lacustre que revirtió la totalidad de la situación detectada por la autoridad”.
Argumentos de la defensa
Según consta en el fallo, la defensa argumentó que las pruebas del daño ambiental presentadas durante el juicio no eran concluyentes. Sin embargo, la Cuarta Sala de la Suprema fue categórica al desestimar estas justificaciones.
En su resolución unánime, los magistrados señalaron “que la denunciada pretende invalidar la sentencia impugnada sin citar, ni desarrollar las normas decisoria litis que regulan la materia, debiendo entenderse por tales, aquellas con arreglo a las cuales fue resuelto el litigio y que son las únicas que pueden influir de un modo sustancial en lo dispositivo de la sentencia”.
La información ambiental, derivada de las fiscalizaciones fue emitida por el subdirector de Acuicultura de Sernapesca, "el ente administrativo encargado de revisar si se cumplen las condiciones de operatividad de un centro" e implicarían un grave daño ambiental y la presunta imposibilidad de crecimiento de una biodiversidad
El dictamen además subrayó que la empresa se basó en artículos insuficientes para anular el cobro original, “razón por la que el intentado debe ser declarado inadmisible”. De este modo, la justicia no admitió las justificaciones técnicas entregadas por Multiexport.
Cabe destacar que la compañía en 2020, “concretó el cierre total de sus operaciones en lagos, transformándose en una de las primeras salmoneras del país en tomar esta medida”, comentaron en el mismo comunicado.
Daño ambiental
El origen de la causa que dio pie a la multa se remonta a octubre de 2019, cuando fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) inspeccionaron el centro de cultivo en Puerto Octay y, ante la evidencia de residuos en el lecho del lago, donde se emplaza la concesión acuícola, presentaron una denuncia.
Tras perder en los tribunales de primera instancia, la salmonera buscó revertir el impacto económico llevando el caso a la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero el tribunal de alzada respaldó la decisión de mantener el castigo financiero. Como última instancia, Multiexport presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, que es el que finalmente sentenció el cuantioso pago.
Pese al escenario, la compañía reafirmó “su compromiso con una producción responsable y transparente, así como con el cumplimiento de los más altos estándares que exige la regulación y la industria”.
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