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Corte Suprema ratifica multa de más de $ 200 millones a Multiexport por contaminación del lago Llanquihue

Junto con el pago de la compañía, el tribunal determinó una sanción de 150 UTM para el administrador del centro de cultivo que la salmonera mantiene en concesión, en la comuna de Puerto Octay.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 10:50 hrs.

Corte Suprema fallo sanciones UTM Salmones Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Corte Suprema ratifica multa de más de $ 200 millones a Multiexport por contaminación del lago Llanquihue</p>

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