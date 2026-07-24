Copec, Aguas Andinas, Nuevo Pudahuel y decenas de grandes empresas quedan bajo el nuevo régimen de ciberseguridad
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La Agencia Nacional de Ciberseguridad publicó la nómina definitiva de la segunda etapa de Operadores de Importancia Vital, incorporando por primera vez a empresas de sectores estratégicos como combustibles, sanitarias, transporte, puertos y aeropuertos al régimen especial establecido por la Ley Marco de Ciberseguridad.
Entre las compañías calificadas figuran actores relevantes de la economía nacional, como Copec, Abastible, Enex, Aguas Andinas, Latam, SKY, EFE, Nuevo Pudahuel, junto a otras sanitarias, las AFP, isapres, distribuidoras de combustibles, concesionarias aeroportuarias, operadores portuarios y laboratorios. Con esta resolución, las entidades de importancia vital pasarán a estar sujetas al régimen especial contemplado en la Ley Marco de Ciberseguridad, que establece mayores exigencias para la prevención, gestión y reporte de incidentes informáticos.
La categoría de Operador de Importancia Vital está reservada para aquellas entidades cuya interrupción producto de un ciberataque podría generar un impacto significativo en la seguridad pública, el funcionamiento del Estado o la continuidad de servicios esenciales para la población. En consecuencia, las empresas deberán implementar sistemas reforzados de gestión de riesgos, informar incidentes relevantes a la ANCI y someterse a un régimen especial de supervisión.
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