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Dólar abre al alza por repunte de tensiones en Medio Oriente previo a la decisión de política monetaria en EEUU

El petróleo Brent repuntaba 7% hasta los US$ 90 por barril, después de que Trump dijera esta mañana que EEUU atacará con fuerza a Irán como respuesta a los ataques sufridos por Jordania.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 08:38 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas peso chileno mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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