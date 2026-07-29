Dólar abre al alza por repunte de tensiones en Medio Oriente previo a la decisión de política monetaria en EEUU
El petróleo Brent repuntaba 7% hasta los US$ 90 por barril, después de que Trump dijera esta mañana que EEUU atacará con fuerza a Irán como respuesta a los ataques sufridos por Jordania.
Noticias destacadas
El Medio Oriente volvía a desestabilizarse este miércoles, con el consecuente repunte de los precios de la energía y demanda por el dólar, justo antes de que la Reserva Federal (Fed) anuncie su decisión de política monetaria. El dólar subía $ 3 hasta los $ 936 en la apertura del mercado chileno, con lo que podría poner un freno a dos sesiones de fuertes caídas desde sus recientes máximos de nueve meses.
Tal como se esperaba, el Banco Central de Chile mantuvo ayer en la tarde su tasa clave, señalando que “el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente”.
La Fed publicará su comunicado de política a las 14:00 horas, y si bien el caso base del mercado es que mantenga la tasa oficial sin cambios, los operadores descuentan más de un tercio de probabilidad de que anuncie una subida de 25 puntos base.
Esta idea se ha fortalecido en las últimas horas, viendo que el petróleo Brent repuntaba 7% hasta los US$ 90 por barril. El dollar index subía 0,1%, presionado por los rendimientos del Tesoro, mientras que el cobre transado en Londres perdía 0,8%.
El Comando Central estadounidense declaró que "las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente".
Luego, Donald Trump dijo esta mañana a Fox News que Estados Unidos atacará con fuerza a Irán como respuesta a los ataques sufridos por Jordania.
De acuerdo con Washington, las fuerzas estadounidenses y sauditas llevaron a cabo ataques militares contra militantes respaldados por Irán en Irak, después de que el régimen persa lanzara 30 ataques con drones contra las fuerzas americanas en las últimas 72 horas.
En tanto, según informó la agencia estatal iraní IRIB News, Teherán "atacó y detuvo" a tres petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz, argumentando que estos transitaban por una ruta insegura e ilegal dentro del pasaje.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Gobierno aterriza su plan penitenciario: cambia el modelo de concesión para acelerar obras por US$ 2.650 millones
El Ejecutivo presentó una hoja de ruta que incluye incentivos por entrega anticipada, una nueva distribución de riesgos y construcción industrializada. Piloteará estos cambios en la licitación del penal de Calama.
Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas
El grupo de prestadores ya suma siete clínicas, atendió a casi 2 millones de pacientes en 2025, prepara inversiones y sigue mirando oportunidades, en un sistema de salud que ven fortalecido.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete