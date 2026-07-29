Dólar abre al alza por repunte de tensiones en Medio Oriente previo a la decisión de política monetaria en EEUU

El petróleo Brent repuntaba 7% hasta los US$ 90 por barril, después de que Trump dijera esta mañana que EEUU atacará con fuerza a Irán como respuesta a los ataques sufridos por Jordania.

El Medio Oriente volvía a desestabilizarse este miércoles, con el consecuente repunte de los precios de la energía y demanda por el dólar, justo antes de que la Reserva Federal (Fed) anuncie su decisión de política monetaria. El dólar subía $ 3 hasta los $ 936 en la apertura del mercado chileno, con lo que podría poner un freno a dos sesiones de fuertes caídas desde sus recientes máximos de nueve meses.

Tal como se esperaba, el Banco Central de Chile mantuvo ayer en la tarde su tasa clave, señalando que “el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente”.

La Fed publicará su comunicado de política a las 14:00 horas, y si bien el caso base del mercado es que mantenga la tasa oficial sin cambios, los operadores descuentan más de un tercio de probabilidad de que anuncie una subida de 25 puntos base.

Esta idea se ha fortalecido en las últimas horas, viendo que el petróleo Brent repuntaba 7% hasta los US$ 90 por barril. El dollar index subía 0,1%, presionado por los rendimientos del Tesoro, mientras que el cobre transado en Londres perdía 0,8%.

El Comando Central estadounidense declaró que "las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente".

Luego, Donald Trump dijo esta mañana a Fox News que Estados Unidos atacará con fuerza a Irán como respuesta a los ataques sufridos por Jordania.

De acuerdo con Washington, las fuerzas estadounidenses y sauditas llevaron a cabo ataques militares contra militantes respaldados por Irán en Irak, después de que el régimen persa lanzara 30 ataques con drones contra las fuerzas americanas en las últimas 72 horas.

En tanto, según informó la agencia estatal iraní IRIB News, Teherán "atacó y detuvo" a tres petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz, argumentando que estos transitaban por una ruta insegura e ilegal dentro del pasaje.