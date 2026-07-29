El petróleo frena su caída y vuelve a subir en medio de una nueva escalada de tensiones entre EEUU e Irán

Los futuros del Brent subían un 4,4%, a US$ 87,81 el barril a media mañana en Londres. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaba un 4,3%, a US$ 82,69 el barril.

Los precios del petróleo subían más de un 4% el miércoles, a medida que se intensificaban las tensiones en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak y un ataque con misiles iraní interceptado contra las fuerzas estadounidenses, al tiempo que descendían las reservas de crudo de Estados Unidos.

Los futuros del Brent subían un 4,4%, a US$ 87,81 el barril a media mañana en Londres. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaba un 4,3%, a US$ 82,69 el barril.

"La reanudación de los ataques militares en Oriente Medio y las declaraciones de las autoridades iraníes, que reiteran su intención de controlar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz —en un contexto de reducción de los flujos de petróleo por dicho estrecho—, están impulsando de nuevo al alza los precios del crudo", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron el miércoles ataques contra grupos respaldados por Irán en Irak, a los que culpan de los ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes.

Los ataques se produjeron horas después de que el Ejército estadounidense dijo haber frustrado un ataque sorpresa iraní contra las tropas estadounidenses en la región. Por su parte, Irán dijo haber disparado contra buques en el estrecho de Ormuz y contra bases estadounidenses en Jordania.

Teherán ha descartado la propuesta de Omán para una gestión conjunta regional del estrecho de Ormuz, dijo el miércoles a Reuters un funcionario iraní de alto rango, lo que echa por tierra las esperanzas de resolver el estancamiento que lleva meses paralizando el comercio del Golfo.

Pocos buques en tránsito

Esta semana solo unos pocos buques de mercancías han transitado por el estrecho de Ormuz, mientras que el miércoles cinco lo hicieron por el estrecho de Bab el-Mandeb —una ruta alternativa para los envíos de petróleo saudita a Asia— y 39 el martes. Se trata de la cifra más alta desde el 19 de julio, justo antes de que los militantes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaran un bloqueo marítimo de Arabia Saudita.

El grupo hutí de Yemen también está barajando la posibilidad de imponer tasas a los buques mercantes que naveguen por el sur del mar Rojo, informaron a Reuters fuentes regionales conocedoras del asunto.

Las reservas de crudo de Estados Unidos se redujeron en unos 3,3 millones de barriles durante la semana que finalizó el 24 de julio, informaron el martes fuentes del mercado, citando datos del Instituto Americano del Petróleo (API).

Los datos oficiales de existencias de la Administración de Información de Energía (EIA) se publicarán más tarde este miércoles.

Otro factor que respalda los precios es que es probable que la OPEP+ suspenda los aumentos de la producción de petróleo durante tres meses a partir de octubre, informaron fuentes a Reuters, una vez que el grupo de productores haya completado la recuperación programada de la producción tras los recortes voluntarios.