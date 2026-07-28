Caso Factop: Jalaff busca juicio abreviado y asegura que "prefiero tener paz en vez de la razón"
El tribunal escucha los argumentos para acceder a un procedimiento especial para el exsocio de Grupo Patio.
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La persecución penal por el Caso Factop por parte del Ministerio Público se podría continuar despejando. En una audiencia realizada durante martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre el acuerdo entre la fiscalía y la defensa de Álvaro Jalaff que podría dar paso al juicio abreviado para el empresario.
El exsocio de Grupo Patio, que fue investigado en la causa por delitos tributarios, estafa, administración desleal y soborno, entre otros, se encuentra en posición para optar al procedimiento especial tras ser reconocida una colaboración eficaz a raíz de sus declaraciones.
La Fiscalía busca una sentencia de cinco años para Jalaff, en la que podrá acceder a una pena sustitutiva que no implique su privación de libertad. En beneficio de las instituciones querellantes, se propuso una multa de $ 220 millones a beneficio del Consejo de Defensa del Estado y $ 500 millones para el Servicio de Impuestos Internos.
En detalle, el acuerdo con el Ministerio Público incluye reconocer culpabilidad de los delitos investigados, a cambio de una rebaja a la participación en los ilícitos -de autor a complice- y el desistimiento de los delitos incluidos en la arista emanada del bullado audio filtrado en noviembre de 2023, de lavado de activos y soborno.
"Prefiero tener paz en vez de la razón, y avanzar con mi vida", sostuvo el exsocio de Grupo Patio, al ser consultado por el tribunal si acepta las condiciones del acuerdo y renuncia a su derecho a un juicio oral.
De esta manera, Jalaff se podría sumar a otros involucrados en la causa que vieron su caso concluido, como Rodrigo Topelberg, Alberto Sauer; el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías; el excontador de los hermanos Jalaff, Marcelo Medina; y el exfuncionario de la Tesorería General de la República, Renato Robles.
La audiencia continúa sin sentencia en el Centro de Justicia, con la lectura de antecedentes que respaldan el procedimiento abreviado. En tanto, el SII debatirá respecto del monto a pagar al organismo por parte de Jalaff, ya que, a ojos de los representantes del organismo, la cifra no alcanza a cubrir ni la mitad de los perjuicios al fisco.
Caso Hermosilla: la cronología de la megacausa
Línea de tiempo con los hitos que conectan el Caso Audios, Factop, Parque Capital, el Poder Judicial y las derivadas recientes publicadas por DF. Interactivo: Claudio Pérez
Del audio a la megacausa
El Caso Hermosilla —o Caso Audios— se originó a partir de la grabación conocida en noviembre de 2023, donde participaron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Desde ahí, la investigación conectó el origen financiero de Factop con presuntos pagos a funcionarios, delitos tributarios, lavado de activos y soborno, hasta instalar al abogado como uno de los principales imputados.
La causa se expandió rápidamente desde el mundo financiero hacia instituciones públicas. El teléfono de Hermosilla abrió derivadas que alcanzaron a la PDI, al Ministerio Público y al Poder Judicial, con hitos como la salida de Sergio Muñoz, las investigaciones por nombramientos judiciales, los chats con Ángela Vivanco y la arista Parque Capital.
En 2026, DF reconstruyó la antesala del juicio oral: Fiscalía cerró la investigación y acusó a diez imputados; pidió 20 años para Daniel Sauer, 18 para Leonarda Villalobos, 14 para Luis Hermosilla y 13 para Álvaro Jalaff. La cronología muestra cómo el caso pasó de un audio filtrado a una megacausa con ramificaciones financieras, políticas, judiciales e institucionales.
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Audios activan investigaciones por Factop
DF consignó que, tras la revelación de Ciper, Fiscalía y SII abrieron investigaciones por un audio atribuido a Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, donde se mencionaban eventuales pagos a funcionarios del SII y la CMF.VER MÁS
Fiscalía allana al director de la PDI
La investigación dio un salto institucional cuando Fiscalía allanó la oficina y el domicilio de Sergio Muñoz, entonces director general de la PDI. La diligencia se originó a partir de antecedentes obtenidos desde el teléfono de Luis Hermosilla y abrió una arista por eventual filtración de información reservada.VER MÁS
Renuncia Sergio Muñoz
Horas después del anuncio de formalización, Sergio Muñoz presentó su renuncia como director general de la PDI. La salida convirtió el caso en una crisis de alto nivel y anticipó el impacto que tendrían los mensajes incautados en instituciones clave del Estado.VER MÁS
Detención de los Sauer y Topelberg
El Ministerio Público detuvo a Daniel y Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg y otros imputados por la arista de facturas falsas de Factop. La diligencia reforzó el vínculo entre el origen financiero del caso y el audio que expuso presuntos pagos a funcionarios.VER MÁS
Formalización por caso Factop
La audiencia de formalización del caso Factop puso en el centro las imputaciones por estafa reiterada, ejercicio ilegal de la actividad bancaria, lavado de activos y delitos tributarios. DF consignó que esta arista era el punto de partida del Caso Audios.VER MÁS
Hermosilla pasa a calidad de imputado
Fiscalía comenzó a investigar a Luis Hermosilla como imputado por presunto lavado de activos en el marco del caso Factop. El hito instaló formalmente al abogado como investigado penal, más allá de su aparición en el audio original.VER MÁS
Comisión investigadora remite antecedentes
La comisión investigadora del Caso Audios en la Cámara concluyó su trabajo y resolvió remitir antecedentes a la justicia. Con ello, el caso quedó instalado también en el frente político y de fiscalización parlamentaria.VER MÁS
CMF cierra sumario por STF
La Comisión para el Mercado Financiero informó el cierre del sumario vinculado a STF Capital y sostuvo que su proceso de supervisión y sanción no se vio afectado. El punto era clave porque el audio original aludía a presuntas gestiones ante reguladores.VER MÁS
SII se querella contra Hermosilla
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo por delitos tributarios, apuntando a ingresos no declarados y uso de facturas falsas. La acción fortaleció el flanco tributario del caso.VER MÁS
Formalización queda fijada
Tras la querella del SII, Fiscalía solicitó formalizar a Hermosilla, Villalobos y otros imputados. La audiencia quedó fijada para el 21 de agosto, ordenando judicialmente la causa y preparando el momento de mayor exposición pública del expediente.VER MÁS
Fiscalía pide prisión preventiva
En la primera jornada de formalización, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo. La audiencia expuso antecedentes sobre soborno, delitos tributarios y lavado de activos.VER MÁS
Valencia: “tiene para rato”
El fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que la investigación “tiene para rato” y que no se agotaba en la formalización. La frase anticipó nuevas diligencias y consolidó la idea de una causa expansiva con múltiples aristas.VER MÁS
Presión por nombramiento de jueces
El caso abrió un debate político sobre el sistema de nombramientos judiciales. El senador Ricardo Lagos Weber advirtió la necesidad de revisar el mecanismo, en medio de dudas sobre redes de influencia en el Poder Judicial.VER MÁS
Chats con Vivanco golpean a la Suprema
Tras revelarse conversaciones entre Luis Hermosilla y la ministra Ángela Vivanco, el pleno de la Corte Suprema abordó la eventual implicancia del abogado en gestiones para nombramientos judiciales. La arista instaló el caso en el corazón del Poder Judicial.VER MÁS
Arista Audio se agrupa con Factop
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CDE se querella por tráfico de influencias
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Acusación constitucional contra juez Ulloa
Diputados oficialistas presentaron una acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa por notable abandono de deberes. La decisión ocurrió luego de que la Corte Suprema dejara al magistrado en su cargo en un proceso asociado a sus conversaciones con Luis Hermosilla.VER MÁS
La semana en que Hermosilla quedó huérfano
DF MAS reconstruyó cómo Luis Hermosilla vivió la muerte de sus padres mientras cumplía arresto domiciliario por el Caso Audio. La publicación mostró el costado personal del abogado en medio de una causa en que fue formalizado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos.VER MÁS
La ruta del dinero en la trama bielorrusa
La llamada trama bielorrusa surgió como una nueva derivada vinculada al Poder Judicial, con acusaciones por cohecho, soborno y lavado de activos. El caso involucró a abogados y al entorno de la exministra Ángela Vivanco, reforzando el alcance institucional de las aristas abiertas.VER MÁS
Nueva arremetida del SII contra Hermosilla
El Servicio de Impuestos Internos concretó una ampliación de la querella que ya había presentado contra Luis Hermosilla en agosto de 2024. La nueva acción reforzó el frente tributario del caso Audio-Factop y mantuvo al abogado en el centro de las imputaciones.VER MÁS
Fiscalía solicita hasta 20 años
Tras concluir la investigación del caso Audio —que agrupa las aristas Audios, Factop y Parque Capital— el Ministerio Público presentó acusación contra 10 imputados. DF detalló que la mayor pena solicitada fue para Daniel Sauer, mientras para Luis Hermosilla se pidieron 14 años.VER MÁS
Detalle de penas para los 10 imputados
DF publicó el detalle de las penas solicitadas por Fiscalía: 13 años para Álvaro Jalaff, siete para Rodrigo Topelberg y 14 para Luis Hermosilla, entre otros acusados. La nota ordenó el mapa penal de una megacausa que entraba a la antesala del juicio oral.VER MÁS
Las esquirlas institucionales del caso
DF MAS sintetizó las derivadas del Caso Audios: diez acusados, un exdirector de la PDI, dos fiscales y tres jueces. La publicación mostró cómo el teléfono de Hermosilla abrió múltiples aristas y extendió el caso desde el mundo financiero hacia el sistema judicial y policial.VER MÁS
Justicia da un respiro a Álvaro Jalaff
El tribunal rebajó la cautelar de Álvaro Jalaff desde arresto nocturno a firma mensual tras casi dos años de investigación. Su defensa destacó su colaboración con Fiscalía y el reconocimiento de pagos a Luis Hermosilla dentro de la arista Parque Capital.VER MÁS
Jalaff reconoce pago por Parque Capital
Tras meses de conversaciones, Álvaro Jalaff reconoció el pago de 10 mil UF a Luis Hermosilla para destrabar Parque Capital en su calidad de “funcionario público”. El reconocimiento abrió una nueva lectura sobre la colaboración eficaz y el rol del abogado en la arista.VER MÁS
Gestiones de la defensa de Antonio Jalaff
La defensa de Antonio Jalaff avanzó en acuerdos con querellantes y exploró un eventual juicio abreviado. La estrategia apunta a cerrar frentes civiles y penales para despejar la arista de los hermanos Jalaff, mientras Fiscalía concentra el juicio oral en los principales acusados.VER MÁS
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