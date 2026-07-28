Caso Factop: Jalaff busca juicio abreviado y asegura que "prefiero tener paz en vez de la razón"

El tribunal escucha los argumentos para acceder a un procedimiento especial para el exsocio de Grupo Patio.

La persecución penal por el Caso Factop por parte del Ministerio Público se podría continuar despejando. En una audiencia realizada durante martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre el acuerdo entre la fiscalía y la defensa de Álvaro Jalaff que podría dar paso al juicio abreviado para el empresario.

El exsocio de Grupo Patio, que fue investigado en la causa por delitos tributarios, estafa, administración desleal y soborno, entre otros, se encuentra en posición para optar al procedimiento especial tras ser reconocida una colaboración eficaz a raíz de sus declaraciones.

La Fiscalía busca una sentencia de cinco años para Jalaff, en la que podrá acceder a una pena sustitutiva que no implique su privación de libertad. En beneficio de las instituciones querellantes, se propuso una multa de $ 220 millones a beneficio del Consejo de Defensa del Estado y $ 500 millones para el Servicio de Impuestos Internos.

En detalle, el acuerdo con el Ministerio Público incluye reconocer culpabilidad de los delitos investigados, a cambio de una rebaja a la participación en los ilícitos -de autor a complice- y el desistimiento de los delitos incluidos en la arista emanada del bullado audio filtrado en noviembre de 2023, de lavado de activos y soborno.

"Prefiero tener paz en vez de la razón, y avanzar con mi vida", sostuvo el exsocio de Grupo Patio, al ser consultado por el tribunal si acepta las condiciones del acuerdo y renuncia a su derecho a un juicio oral.

De esta manera, Jalaff se podría sumar a otros involucrados en la causa que vieron su caso concluido, como Rodrigo Topelberg, Alberto Sauer; el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías; el excontador de los hermanos Jalaff, Marcelo Medina; y el exfuncionario de la Tesorería General de la República, Renato Robles.

La audiencia continúa sin sentencia en el Centro de Justicia, con la lectura de antecedentes que respaldan el procedimiento abreviado. En tanto, el SII debatirá respecto del monto a pagar al organismo por parte de Jalaff, ya que, a ojos de los representantes del organismo, la cifra no alcanza a cubrir ni la mitad de los perjuicios al fisco.