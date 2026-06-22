Tras dos años bajo sospecha, la justicia le da un respiro a Álvaro Jalaff en el caso Audios

Tras más de dos años de investigación penal, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y rebajó la medida cautelar de arresto nocturno por firma mensual que pesaba sobre Alvaro Jalaff en el marco del caso Audios.

Para la defensa del fundador de Grupo Patio, la decisión del tribunal responde al desarrollo del proceso, que ha permitido delimitar con mayor precisión su menor nivel de participación en los hechos investigados. "El desarrollo de esta extensa investigación ha permitido precisar y acotar la participación de nuestro representado en los hechos que efectivamente le conciernen. La resolución de hoy refleja ese reconocimiento por parte de la Fiscalía", señaló el abogado defensor Hugo Rivera.

Desde el inicio del caso, Jalaff ha prestado 12 declaraciones ante los fiscales Miguel Ángel Orellana, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, a quienes ha entregado antecedentes que, según su defensa, han contribuido al esclarecimiento de los hechos.

"Alvaro Jalaff ha colaborado activamente con la justicia desde el primer día: ha declarado en más de una decena de oportunidades y ha aportado antecedentes para el esclarecimiento de los hechos. Esa disposición se mantiene intacta y continuará en las mismas condiciones durante el resto de la investigación", agregó Rivera.

Este fin de semana se conocieron antecedentes de la última declaración entregada por Jalaff a los fiscales el pasado 4 de junio, en la que reconoció haber pagado honorarios al abogado Luis Hermosilla por sus asesorías a Parque Capital, uno de los proyectos del holding inmobiliario, mientras Jalaff era CEO de Grupo Patio. Estos antecedentes ya figuraban en una declaración anterior, prestada el 11 de julio de 2025.

Al respecto, Rivera fue categórico: "Nuestro representado nunca ha negado los pagos a Luis Hermosilla. Por el contrario, los reconoció, explicó su contexto y entregó los antecedentes correspondientes a la Fiscalía. No debemos olvidar que Luis Hermosilla prestó servicios profesionales durante muchos años a Grupo Patio, para lo cual, incluso, tenía un honorario fijo mensual".