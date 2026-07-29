Ingresos de Cristalerías alcanzaron los $ 182.482 millones en el primer semestre de 2026
La compañía ha reducido su deuda financiera en $ 30.802 millones en los últimos 12 meses como resultado de mejoras operativas y venta de activos prescindibles.
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Cristalerías de Chile -relacionada a Grupo DF- reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus estados financieros correspondientes a junio de 2026. La empresa informó que las ventas en los primeros seis meses del año disminuyeron 1,3%, a $ 182.482 millones.
Esta reducción se debe principalmente a un menor ingreso de Cristalerías de Chile en el segmento vidrios (-9,7%), como consecuencia de una menor venta de envases del sector cervezas asociada a un adelanto de compras por parte de clientes a diciembre de 2025, compensado en parte por mejores ventas de vidrio a los sectores de vinos, alimentos y exportaciones. Adicionalmente, los ingresos del período se vieron afectados por un menor precio promedio de venta, explicado por el efecto de un tipo de cambio promedio menor respecto al año anterior.
La disminución en el segmento vidrio fue compensado en parte con un mayor ingreso de Viña Santa Rita en el segmento vinos (9,2%), cifra que incluye el ingreso por venta de activos fijos. Por otra parte, se registra un alza de Ediciones Financieras de 22,1%.
Las otras ganancias en el primer semestre alcanzaron $ 9.559 millones, en comparación con $ 2.431 millones para el mismo período del año 2025, esta variación se explica principalmente por la venta de oficinas prescindibles del segmento vidrios y la venta de activo fijo en el segmento vinos.
De esta forma, la ganancia por actividades operacionales al 30 de junio de 2026 alcanzó $ 4.162 millones, que se comparan con una pérdida de $ 1.407 millones al mismo período del año 2025.
El resultado atribuible a los propietarios de la controladora fue de una pérdida de $ 3.031 millones, lo que se compara con los $ 6.590 millones de pérdida en el mismo período del año anterior.
En términos de deuda neta, respecto de junio de 2025, destaca la disminución de pasivos financieros por $ 30.802 millones y el aumento de caja disponible en $ 10.829 millones.
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