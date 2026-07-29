Venta de la empresa, de acciones o activos: las propuestas de firma chilena líder en vino fino a granel para evitar su quiebra

Última junta de acreedores fue suspendida, según informó el síndico, para avanzar en las negociaciones del acuerdo para renegociar pasivos unos $ 7.000 millones.

La bodega chilena Premium Wines S.A. (PWSA, líder en vino fino a granel, representada por José Manuel Donoso) presentó su propuesta de acuerdo de reorganización judicial, en un proceso en que busca renegociar pasivos por unos $ 7.000 millones, siendo sus principales acreedores los bancos De Chile, Rabofinance y Estado.

Al justificar su petición de reorganización ante la justicia, la compañía explicó que, durante el último tiempo, la industria vitivinícola en general, y la sociedad en particular, han sido afectadas por una serie de circunstancias excepcionales que han perjudicado directamente el desarrollo de sus operaciones comerciales. Mencionó que, desde hace algunos años, y por múltiples razones, se ha evidenciado una fuerte caída en las ventas de vino a nivel mundial, especialmente del tinto, que tiene como principal causa la menor demanda en China, principal destino de sus exportaciones. La firma también envía a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido y Vietnam, y tiene presencia en el mercado nacional.

En su escrito a la justicia, detalló que las bajas ventas llevaron a un sobre stock a nivel mundial que generó una aguda contracción en el valor promedio del vino: explicó que si el año 2023 el precio promedio por litro de vino era de US$ 0,76, hoy ronda los US$ 0,54, esto es, una caída en el precio cercana al 30%.

Además, se precisó que, desde el año 2023, las ventas de PWSA han caído cerca de un 24%, por lo que ha reducido su personal en un 25%.

Otra de las medidas que ha ejecutado la compañía para enfrentar el complejo escenario, fue vender algunas unidades productivas para aumentar el capital de trabajo disponible (campo Kankura), lo que, dijo, le permitió bajar considerablemente la deuda bancaria, al mismo tiempo que exploraba y desarrollaba nuevos mercados (México, Suiza, Perú e Italia) y nuevos productos (vinos cero y bajo alcohol).

La oferta

En su propuesta de reorganización, la compañía señaló: “Tiene por objeto, en términos generales, la venta total de las acciones de PWSA o de las acciones necesarias para que un tercero tome el control”.

También propuso como alternativa la venta total o de parte relevante y ordenada de los activos, procediéndose a su enajenación como unidad económica o, como otra alternativa, la liquidación ordenada de sus bienes.

“Si con la enajenación de parte relevante de los activos se paga la totalidad de las obligaciones reorganizadas, no será necesario proseguir con la enajenación de los demás activos de la sociedad”, planteó la firma.

En su propuesta, detalló que es dueña de 1.448.807 litros de vino, existencia que se encuentra otorgada en prenda en favor del acreedor Rabofinance Chile.

Como parte del plan, la bodega requirió la autorización de los acreedores para vender el vino y disponer de los montos obtenidos parta financiar la operación diaria de la deudora. Esto, dijo, “tendiente a que los bienes de ésta no pierdan valor comercial durante la ejecución del acuerdo de reorganización y hasta el total cumplimiento del mismo”.

Precio de los campos

En su propuesta, la compañía reconoció que su situación es “crítica”, por lo cual -insistió- debe proceder a la venta ordenada de sus activos. Pese a esto, la sociedad dijo que “se vislumbra en el mediano plazo una recuperación de la industria”. Afirmó que, por primera vez en muchos años, el consumo y la producción parecieran estar al mismo nivel.

“Si bien el mercado se ha contraído los últimos años, hoy el stock de vinos en el mundo está en un nivel crítico, encontrándose prácticamente igualadas la producción y el consumo, lo que hace prever que en el mediano plazo la industria debiera reactivarse”, sostuvo la compañía.

Agregó que en el mundo, el arranque de viñedos y la baja producción de las plantaciones está disminuyendo de manera importante la producción de vinos, por lo que -aseguró- más temprano que tarde faltará materia prima para su elaboración, lo que debiera reactivar el actualmente deprimido sector vitivinícola mundial y nacional.

“Lo anterior puede resultar atractivo para que inversionistas decidan apostar en el mercado vitivinícola, lo que debiera también impactar positivamente en el precio de los campos y maquinarias”, sostuvo la sociedad.

El pasado lunes 27 de julio, se realizó la junta de acreedores para que se pronunciaran sobre la propuesta de reorganización. Esta fue suspendida con la venia de los acreedores, según informó el síndico Patricio Jamarne, para “avanzar en las negociaciones” del acuerdo para renegociar los pasivos. La nueva cita quedó fijada para el próximo 7 de agosto.