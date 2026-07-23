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"Hicimos muros de arena de dos metros para resistir las marejadas, pero el agua también llegó del otro lado": El relato del emblemático restaurante Tololo tras temporal en La Serena

Junto a una veintena de locatarios de la Avenida del Mar, agrupados en la cooperativa Barrio del Mar, el icónico negocio gastronómico de la IV Región construyó pretiles en la playa para proteger sus instalaciones. Una buena noticia llegó este jueves: se restableció el servicio de agua potable y, pese a los daños, pudieron reabrir.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 16:10 hrs.

gastronomia temporal Coquimbo La Serena restaurantes turismo Patricia Marchetti
<p>Fachada oeste de Tololo Beach tras el temporal.</p>

Fachada oeste de Tololo Beach tras el temporal.

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