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Coca-Cola Andina reporta alza de 8,2% en ventas, pero tímido crecimiento del 0,1% en utilidades

País por país, la firma embotelladora desglosó que creció en volúmenes en Brasil, Chile, y Paraguay; no así en Argentina, mercado en donde su volumen de operación disminuyó en 6,6%.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 20:43 hrs.

Catalina Vicuña resultado de empresas Coca-Cola ANDINA consumo México Mundial 2026
<p>Coca-Cola Andina reporta alza de 8,2% en ventas, pero tímido crecimiento del 0,1% en utilidades</p>

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