Coca-Cola Andina reporta alza de 8,2% en ventas, pero tímido crecimiento del 0,1% en utilidades
País por país, la firma embotelladora desglosó que creció en volúmenes en Brasil, Chile, y Paraguay; no así en Argentina, mercado en donde su volumen de operación disminuyó en 6,6%.
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Como un segundo trimestre con “sólido desempeño financiero”. Así describió el vicepresidente ejecutivo de Coca Cola Andina, Miguel Ángel Peirano, los resultados obtenidos por la embotelladora en esta segunda parte del año en los cuatro mercados donde opera: Chile, Paraguay, Brasil y Argentina.
Según lo reportado en lo que va de este 2026 la compañía alcanzó ventas netas de $ 1.744.445 millones, un 8,2% mayores a las alcanzadas para esta época del año en 2025.
En cuánto a volúmenes consolidados, desde la embotelladora comunicaron que crecieron 3% durante el trimestre, alcanzando 213,7 millones de cajas unitarias.
A nivel regional, el volumen creció 8,0% en Brasil, 2,5% en Chile, y 2,3% en Paraguay. En Argentina, no obstante, el volumen de operación disminuyó 6,6%, “aún muy afectado por la debilidad que ha mostrado el consumo en dicha economía”, explicaron.
La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora, en tanto, registraron un crecimiento del 0,1% respecto del mismo trimestre en 2025, con $ 37.260 millones. Al respecto, Peirano explicó que estas estuvieron afectadas “por mayores gastos por unidades de reajuste como consecuencia del efecto de la inflación en nuestra deuda en UF, así como por mayores impuestos”.
A nivel acumulado, no obstante, las utilidades registradas sumando el primer y segundo trimestre de 2026 se situaron en $ 134.902 millones, lo que representa un aumento de 18,8% respecto del año anterior.
Desde la vereda del Ebitda ajustado consolidado en lo que va del año, Peirano destacó que este creció un 17%, alcanzando los $ 139.550 millones. Este resultado, desglosó, "fue impulsado por el crecimiento del Ebitda ajustado en moneda local en todas nuestras operaciones: Chile creció un 18,8%, Paraguay un 10,6%, Brasil un 8,7% y Argentina un 0,9%".
"Este desempeño es consistente con la gestión del negocio, que integra el crecimiento, la excelencia operacional y los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) como parte de nuestra Estrategia de Creación de Valor Sostenible", añadió.
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