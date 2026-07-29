Cinco gigantes de las apuestas online se lanzan con nuevo gremio: "Hay operadores comprometidos a cumplir con estándares rigurosos"
Bajo el nombre iGaming Responsable, la agrupación estará liderada por la abogada Sandra Kemp y llegará a sentarse en la mesa de discusión regulatoria de la que hoy participan actores como APAL (representada por Carlos Baeza) y AgruGaming, ligada al exsuperintendente de Casinos, Francisco Leiva.
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En medio de un extenso debate por la inminente presencia de múltiples operadores de casas de apuestas online en Chile, este martes un nuevo actor dio un paso adelante para comenzar a dar voz a cinco grandes jugadores de esta industria: Betano, Betsala, Estelarbet, Juegalo y Novibet.
Se trata de la agrupación iGaming Responsable, que –según comunicó este martes– buscará trabajar “constructivamente junto al Estado” para “apoyar los esfuerzos para regular la industria”.
El gremio será representado por Sandra Kemp, abogada de la Universidad Gabriela Mistral con estudios además en libre competencia. Su trayectoria profesional incluye un paso por Burson-Marsteller, SB Pay, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), y Lake Consulting, firma de la cual hoy es socia directora.
"Las apuestas en línea son una realidad en Chile. La falta de regulación o su prohibición no elimina la actividad: la desplaza hacia operadores que no están sujetos a estándares, fiscalización ni rendición de cuentas”, aseguró la nueva directora ejecutiva en su primera declaración.
Según explicó, las asociación se formó con el objetivo de “demostrar que hay operadores comprometidos a cumplir con estándares rigurosos, aceptar una supervisión efectiva y colaborar con las autoridades para ayudar a construir un mercado sostenible y regulado".
El desafío clave en esta industria, en este sentido, añadió que hoy es “es asegurar que la industria opere bajo un marco regulatorio claro, dando espacio a operadores formales, responsables que prioricen la protección a menores y grupos vulnerables, al usuario adulto, que contribuya a los ingresos públicos a través de impuestos, que cree oportunidades de empleo e impulse el desarrollo del deporte en Chile.
Los cinco pilares
Según comunicó el nuevo gremio, sus bases se fundan en siete principios básicos: el juego responsable, protección al usuario, especialmente a menores y grupos vulnerables; apoyar un marco regulatorio moderno y robusto que deje fuera la informalidad; la cooperación con instituciones y participación activa en políticas públicas; un compromiso con la integridad, equidad y transparencia; contribución fiscal responsable y sostenible; una comunicación también responsable; y una posición activamente en contra del juego en línea ilegal.
“Estos principios no son meras aspiraciones; son compromisos vinculantes para todos los actuales miembros de la Agrupación y todos aquellos que quieran sumarse”, precisaron.
La agrupación llega para sumarse a una mesa en la que hoy participan la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), que hoy agrupa a Betson, Coolbet y Latamwin y es representada por el abogado Carlos Baeza; y AgruGaming, gremio que une a los proveedores detrás de estas plataformas y que hoy tiene entre sus filas al exsuperintendente de Casinos de Juego, Francisco Leiva, como director de relaciones institucionales.
A partir de ahora, enfatizó este nuevo actor, iGaming Responsable velará por lograr una industria saludable: “mantener a los menores alejados del juego, afrontar el riesgo de adicción con salvaguardias reales de juego responsable y negar al blanqueo de capitales la informalidad de la que se nutre”.
Y el compromiso de sus adherentes, detallaron, superará cualquier barrera que pueda surgir con la regulación -actualmente en curso en el Congreso- asegurando que “la adhesión a la AGR los hace vinculantes para sus miembros desde el primer día, sin quedar supeditadas a la futura implementación de una regulación”.
De aquí en adelante, finalizaron, “reconociendo que la situación actual amerita avanzar con celeridad y prontitud, AGR colabora activamente con el Congreso, el Poder Ejecutivo, los organismos reguladores y la sociedad civil -en calidad de socio técnico de confianza- para trabajar de manera constructiva en la creación de un marco moderno que garantice la transparencia del mercado, prevención de acceso de menores, la seguridad del consumidor y la estabilidad a largo plazo”.
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