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La nueva agrupación de proveedores plataformas de apuestas online que lidera un exsuperintendente de Casinos y un extrabajador de Enjoy y Dreams

Se llama AgruGaming y, según sus representantes, busca articular a empresas que conforman la cadena de valor detrás de los sitios de apuestas online, por ejemplo, laboratorios de juegos, casinos en vivo, apuestas deportivas, plataformas y pasarelas de pago, entre otros.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 16 de julio de 2026 a las 11:50 hrs.

Catalina Vicuña Casinos comercio online apuestas empresas
<p>La nueva agrupación de proveedores plataformas de apuestas online que lidera un exsuperintendente de Casinos y un extrabajador de Enjoy y Dreams</p>

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