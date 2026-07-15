La nueva agrupación de proveedores plataformas de apuestas online que lidera un exsuperintendente de Casinos y un extrabajador de Enjoy y Dreams
Se llama AgruGaming y, según sus representantes, busca articular a empresas que conforman la cadena de valor detrás de los sitios de apuestas online, por ejemplo, laboratorios de juegos, casinos en vivo, apuestas deportivas, plataformas y pasarelas de pago, entre otros.
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En medio de un debatido escenario para la industria de las plataformas de apuestas online en Chile –actualmente en vías de ser regulada a través de un proyecto de ley, hoy en segundo trámite constitucional en el Senado–, un nuevo actor dio un paso al frente para representar a diversos actores parte del ecosistema del juego en línea.
Se trata de AgruGaming, una asociación recientemente anunciada que no representará a plataformas de apuestas o juego en línea como tal –como lo son Betano, Coolbet, Jugabet, RojaBet, entre otras– sino que a los proveedores del rubro, incluídos aquellos laboratorios de juegos, casinos en vivo, apuestas deportivas, plataformas y pasarelas de pago, entre otros.
La iniciativa, cabe destacar, es liderada por actores ya conocidos en la industria: Francisco Leiva, exsuperintendente de Casinos de Juego en Chile, ejercerá como director de relaciones institucionales en la agrupación; Patricio Broerse, consultor gaming e inversionista, será presidente ejecutivo; y David Fica Jaque, fundador de plataformas como Land Vegas Group (de tecnología en casinos online) y Haimee (de optimización con inteligencia artificial de casinos online), quien ocupará el puesto de director de desarrollo y coordinación.
Este último, según su perfil de LinkedIn, fue supervisor en Enjoy y director de Juegos en Dreams.
Consultado por DF, Leiva -quien fue el primer superintendente del sector en el país- destacó que la agrupación busca construir relaciones de confianza entre proveedores, reguladores y operadores de plataformas de apuestas.
Producto de que los primeros “no estaban presentes en la discusión de la regulación del juego en línea en Chile, pareció necesario poder agruparlos tanto para que puedan estar interiorizados de la situación nacional, así como, para recoger sus planteamientos y exponerlo ante las autoridades”, señaló.
A su juicio, puesto que “las plataformas integran a diferentes proveedores de contenidos para poder entregar sus servicios, es esencial que éstos (los proveedores) estén en conocimiento y cumplan con las diferentes exigencias regulatorias que les serán aplicables".
A la fecha, detalló, AgruGaming tiene ocho asociados, cuatro empresas nacionales y cuatro extranjeras. Para fines de año, añadió, esperan llegar a las 50 firmas afiliadas.
Sobre su salto del mundo físico al online, el exsuperintendente aseguró que su interés siempre “fue que en Chile la industria del juego se desarrollará teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales".
“Dado el marco regulatorio que los limita y los avances tecnológicos, lo que viene es el desarrollo de la industria del juego en línea, donde estamos muy atrasados incluso en comparación con otros países de Latinoamérica”.
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