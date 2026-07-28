Vozinha más allá del fútbol: el negocio que se abre para Colo-Colo con la llegada del arquero de Cabo Verde

El nuevo refuerzo del club chileno se convirtió en una sensación global: con 30 millones de seguidores en Instagram, 11 veces más que el equipo, es el portero más popular del mundo. Blanco y Negro tiene el desafío de capitalizar el fichaje con alternativas que van desde la venta de camisetas hasta la búsqueda de sponsors internacionales.

Llegó casi como un desconocido y se fue como una superestrella. Josimar Évora Dias (40), conocido como Vozinha, brilló en el Mundial 2026 por Cabo Verde en partidos contra selecciones como España, Argentina y Uruguay y se convirtió en una sensación global.

Fue votado como el mejor arquero de la copa en las plataformas oficiales de la FIFA y ya bordea los 30 millones de seguidores en Instagram, lo que lo posiciona como el portero más popular de todo el planeta, por encima de figuras como Iker Casillas (20,4 millones), Keylor Navas (19,1 millones) y Thibaut Courtois (18,1 millones). Incluso, supera en esa red social al último balón de oro, el francés Ousmane Dembelé (22,4 millones).

El boom de Vozinha tuvo un final inesperado: este fin de semana, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, confirmó que el arquero caboverdiano firmará por el club chileno. A modo de referencia, Colo Colo hoy tiene 2,7 millones de seguidores en Instagram -incluyendo 70 mil que ganó con la llegada del caboverdiano-, 11 veces menos que su nuevo jugador; y Arturo Vidal cuenta con 19 millones.

Futbolísticamente, en el mundo deportivo se desataron críticas al fichaje. Que es una inversión muy grande para un jugador de 40 años, casi en el final de su carrera. Pero por otro lado, otros plantearon que Colo Colo ve en Vozinha una oportunidad de negocios, una “movida de marketing”.

Si bien el propio Mosa, al confirmar el fichaje, recalcó que “no es solamente eso” y que se trata de un jugador con buenas condiciones deportivas, no escondió que esto significa un plus relevante. “Se conjuga con una connotación mundial grande. También nos interesa eso. Coloca a nuestro club en la órbita mundial”, dijo el directivo.

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Las oportunidades

El country manager en Chile de You First (agencia de representación de futbolistas que en el país se enfoca en marketing deportivo), Felipe Venegas, plantea que hay maneras directas en que Colo Colo podrá rentabilizar la llegada de Vozinha.

Una es a través de los ingresos por “día de partido”, al aumentar la expectación y la conversación en torno al club. “Eso puede redundar en mayores ventas de camisetas y merchandising, asistencia a los partidos y visualización de contenidos relacionados al club, lo que aumenta el valor de esos activos”, señala.

Pero además, de manera indirecta, señala que hay posibilidades de acuerdos comerciales, a raíz de la visibilidad internacional que tendrá el club, lo que permite acceder a sponsors que trascienden el mercado chileno, teniendo en cuenta que la llegada de Vozinha ha sido objeto de publicaciones en los grandes medios deportivos del mundo.

El exgerente comercial de Palestino, Chafic Abumohor, apunta a que la venta de camisetas es la gran oportunidad que tiene Colo Colo, por lo cual probablemente enfoquen sus campañas con Adidas en ese línea. “Este caso es súper raro y siento que le juega a favor a Colo Colo, porque la misma gente que se compraba la camiseta de (Arturo) Vidal va a querer tener la de Vozinha igual y no competirán tanto entre ellas; una es de arquero y la otra de jugador”, postula.

Además, dice que la popularidad de Vozinha ha trascendido al público futbolero, por lo que es probable que existan personas que terminen reconociendo al club solo por Vozinha.

Abumohor agrega que, por otro lado, las marcas siempre intentan generar conexiones más allá de lo futbolístico con el club y pone un ejemplo: una empresa de seguridad que antes no le encontraba sentido a auspiciar a Colo Colo hoy podría querer a Vozinha como rostro y hacer una publicidad en base a que este arquero le da la seguridad al arco del equipo.

“Con todo lo que generó Vozinha, millones de marcas de nivel mundial se le deben haber acercado (...) Obviamente debió haber rechazado muchas y probablemente esas mismas marcas hoy estarán intentando hacer la conexión directamente con el club”, ilustra.

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Y las dificultades

Con todo, los especialistas llaman a la cautela. El exdirector de la Federación de Fútbol de Chile, Juan Carlos Silva, señala que la llegada del caboverdiano a Chile es parte de una estrategia para capitalizar la atención mediática del Mundial, lo que termina siendo una oportunidad desde el punto de vista comercial, pero que “habría que ver el seguimiento de lo que pueda hacer ese jugador a nivel de clubes termina siendo atractivo a nivel mediático”.

Venegas proyecta que la novedad de Vozinha en Colo Colo tendrá un efecto acotado en el corto plazo, por lo que su rendimiento deportivo será clave para mantener la atención. Sobre todo, porque este año el club no disputa torneos internacionales, así que 2027 sería clave.

“La principal oportunidad está en realmente capitalizar una audiencia internacional. Con respecto a la venta de camisetas, puede haber un efecto inmediato en la venta de camisetas de Vozinha, pero el real efecto y el más relevante se relaciona a la capacidad del club de convertir esta atención transitoria en una relación de más largo plazo, generando audiencias fuera del país”, sostiene.

Vale decir que Colo Colo tiene en carpeta una renovación del Estadio Monumental: mundialmente, el mecanismo utilizado para estos financiamientos es el del naming right (una empresa que financia la mayor parte del proyecto para que el estadio lleve su nombre, como hizo la UC con el Claro Arena). Eso sí, Venegas dice que esta es una decisión de larguísimo plazo, de 15 años o más, por lo que si no se capitaliza una audiencia internacional, la llegada de Vozinha no tendrá una mayor utilidad para ello. Silva, en tanto, cree que sí “puede establecer una mejor base” para acercarse al anhelo de la remodelación del estadio.



Con todo, la gran pregunta entre los dirigentes del fútbol es si Colo Colo podrá cubrir la inversión realizada en el jugador capitalizando todas estas oportunidades de negocios que se abran. "Creo a simple vista que la llegada de Vozinha y todos los sueldos millonarios que han sonado se van a pagar solos y que el área comercial de Colo Colo tiene un lindo desafío, un poco diferente a lo que se acostumbra, pero que de todas maneras va por buen camino", cree Abumohor.

Este medio consultó a Blanco y Negro por sus planes para capitalizar la llegada de Vozinha, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.