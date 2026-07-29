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Kast apuesta por profundizar el modelo de concesiones: “El Estado solo no tiene las capacidades ni los recursos”

En el aniversario del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el Presidente aseguró que el Gobierno está utilizando las propuestas elaboradas por el organismo para definir su agenda del sector, respaldó una institucionalidad estratégica de alto nivel y reafirmó la alianza público-privada como eje para impulsar una nueva etapa de inversiones.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 09:54 hrs.

Concesiones Construcción infraestructura
<p>Kast apuesta por profundizar el modelo de concesiones: “El Estado solo no tiene las capacidades ni los recursos”</p>

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