Ventas de Viña Santa Rita totalizan $ 84.881 millones el primer semestre
La firma tuvo pérdidas por $ 3.470 millones y redujo su deuda en $ 11.506 millones.
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Entre enero y junio de 2026, Viña Santa Rita -ligada a Grupo DF- y sus filiales alcanzaron ventas por $ 84.881 millones, un aumento de 9,2% interanual, cifra que incluye ingresos por venta de activos.
En exportaciones desde Chile, la facturación en dólares disminuyó 2,1%, producto de una baja de 1% tanto en volumen como en precio promedio. En pesos, la facturación retrocedió $ 1.946 millones (-6,5%), afectada por el tipo de cambio ($ 901 en junio de 2026 versus $ 945 en igual mes del año anterior).
El mercado local registró una disminución de $ 55 millones (-0,2%) en su facturación, debido a una caída de 4,2% en volumen, compensada por un alza de 4,2% en el precio promedio.
Por su parte, el negocio de turismo alcanzó un crecimiento de 24,6% en ingresos respecto del primer semestre de 2025.
A pesar del aumento de las ventas totales, la compañía reportó una pérdida de $ 3.470 millones, en comparación con la pérdida de $ 3.393 millones obtenida en igual período de 2025.
Este resultado se explica principalmente por gastos de reestructuración, mayores costos asociados a vinos familiares y una caída en los márgenes producto de la depreciación del peso frente al dólar.
A nivel operacional, la compañía muestra una mejora respecto del primer semestre del año anterior de $ 116,4 millones, impulsada principalmente por una política transversal de eficiencia y racionalización de gastos.
En el semestre, la deuda total de la compañía se redujo desde $ 105.523 millones a igual fecha del año anterior a $ 94.017.
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