Ante alza de combustibles, transportistas alertan por crisis del sector: “Aproximadamente 50% del costo directo se lo lleva el diésel y los peajes”

Freddy Martínez, presidente de la Asociación de Camioneros Centro - Sur insistió en la necesidad de traspasar un porcentaje del costo del traslado de la carga a las generadoras y solicitó al Ejecutivo que los incrementos se prorrateen.

Una nueva alza en el precio de los combustibles amenaza con agudizar la crisis financiera que enfrenta el sector del transporte de carga a nivel nacional . Tras las declaraciones del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sobre el aumento de las tarifas a partir de este jueves, el presidente de la Asociación de Camioneros Centro - Sur, Freddy Martínez, alertó que los dueños de camiones se están quedando sin capital de trabajo y sin liquidez.

En conversación con DF Regiones, el dirigente explicó que la imposibilidad de traspasar los altos costos del diésel a los generadores de carga ha ocasionado una descapitalización entre los empresarios del sector, mayoritariamente Pymes, obligándolos a suspender traslados y en ocasiones, a vender los activos para evitar la quiebra. Hoy, dice Martínez, “el 50% tiene las maquinas paralizadas”.

Si bien el Gobierno ha dicho que se trataría de “una leve alza”, los camioneros insisten en que el encarecimiento de los insumos como el diésel es uno de los principales factores de la crisis que atraviesa el sector desde marzo de este año. “Un viaje entre Puerto Montt y los puertos del Biobío cuesta poco más de $ 1 millón, mientras que a Santiago $ 1,5 millón. Aproximadamente el 50% del costo directo se lo lleva el diésel y los peajes”.

El escenario se complica aún más si es que el camión no consigue asegurar carga para el retorno, “Si usted no tiene carga de vuelta, no puede ir porque se consume la poca utilidad que le quedó, volviendo con el camión vacío (…) por eso muchos colegas hoy día están con los camiones guardados o trabajando con menos camiones”

Tarifas que no se modifican

Según explicó el dirigente, mientras el valor de los combustibles experimenta reajustes al alza cada veintiún días, “los contratos de flete modifican sus tarifas, en el mejor de los casos, apenas entre una y tres veces al año ”.

El gremio insistió en necesidad de abordar el tema con las empresas generadoras de carga, de manera que les permita generar reajustes proporcionales al incremento en el valor del diésel. Según Martínez, “si los mandantes de carga entendieran (...) y se traspasara este precio, que influye tan fuertemente en nuestros costos directos, nosotros no tendríamos problemas, pero eso no es así" .

En esa línea, el dirigente cuestionó duramente la asimetría en las negociaciones corporativas, asegurando que la disposición a nivelar los pagos “es inversamente proporcional al porte del generador de carga”. Según detalló el representante, mientras los clientes más pequeños son conscientes de la situación, “a medida que va creciendo el generador, no sube el alza de tarifa como corresponde, y eso nos hace que nosotros tengamos que absorber ese costo, cuestión que ya tiene a los transportistas sin capital de trabajo, sin caja para trabajar, y muchas veces vendiendo sus activos”.

Ante los anuncios del Gobierno, la asociación ha intensificado sus reuniones con el Ministerio de Hacienda para exigir una intervención estatal. La demanda se basa en que la autoridad frene un incremento abrupto y utilice los fondos del mecanismo de estabilización para mitigar el impacto y que, de concretarse, que “sea prorrateado en pequeños valores”, pues un alza desmedida paralizaría por completo al sector.