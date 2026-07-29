Edwards afirma que Codelco necesita cirugía mayor y Daza insta a que “no se limiten en las ambiciones” de privatización

En seminario de Moneda Patria Investments, el académico de UCLA indicó que la empresa estatal "no debe distraerse en entrar en negocios sobre los cuales no saben y que no son su core business y por tanto, hay que repensar el acuerdo con SQM".

El economista Sebastián Edwards se refirió a la situación actual que pasa Codelco.

En el seminario organizado por Moneda Patria Investments, el académico de UCLA Anderson Schoold of Management indicó que la empresa estatal “está en este momento en una crisis profunda y requiere de cirugía mayor”.

Así, enfatizó que esta no es una crítica al expresidente de Codelco, Máximo Pacheco, y se refirió a la propuesta del senador del Partido Republicano, Arturo Squella, de privatizar.

“Creo que eso va a ser políticamente muy difícil y creo que se puede avanzar mucho en mejorar a Codelco sin necesariamente llegar a la privatización total”, sostuvo.

Y agregó que “el primer paso es transformar el modelo de que cada una de las divisiones sea una sociedad anónima por separado”, algo que se podría hacer reformando la Ley 19.137.

“Los invito a que la lean y que todos contribuyamos y hablemos por teléfono a los miembros del directorio, Bernardo Fontaine y a la señora (Luz) Granier, Alfredo Moreno, los miembros del estudio que ustedes conozcan para poder hacer cirugía mayor en Codelco”, dijo.

A lo que precisó que “Codelco no debe distraerse en entrar en negocios sobre los cuales no saben y que no son su core business y por tanto, hay que repensar el acuerdo con SQM, el acuerdo sobre el litio y quizás abrir eso a mayores inversores”.

La visión de Daza

En tanto, momentos después y en el mismo escenario, el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, también se refirió a las expectativas con la empresa estatal de minería.

“Sebastián dijo que hay cosas que son muy difíciles, privatizar Codelco es muy difícil. Déjenme decirles una cosa: no se limiten en las ambiciones”, afirmó.

Así, citó a otro de los exponentes del seminario, como el exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, e instó “hagan lo correcto y vayan por lo que es correcto".

“Yo vengo de un país donde el Presidente inició una de las transformaciones más radicales del mundo con seis senadores de 72, 15% de la Cámara de Diputados. Y con fuerza, con elocuencia, liderando la batalla cultural de las ideas ha podido hacer lo que ha podido hacer.”