Austeridad, inteligencia artificial y liderazgo internacional: las tres prioridades de Landerretche para la FEN

Landerretche en la ceremonia en que participaron José de Gregorio, ahora exdecano; y la rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala.

En la ceremonia que marcó oficialmente el inicio de su gestión, el economista también abordó los cambios en su equipo y defendió las primeras decisiones de su administración.

Pese a que asumió como decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile el pasado 7 de julio, fue este martes la ceremonia de entrega de la medalla Andrés Bello, instancia en que Óscar Landerretche delineó sus principales prioridades para la facultad.

Entre los temas abordados por el economista, académico y expresidente del directorio de Codelco (2014-2018), uno fue el uso de la inteligencia artificial (IA).

Sobre esta materia, afirmó que se debe encontrar “cómo usar esa tecnología de una manera constructiva para la pedagogía que tenemos que hacer con nuestros estudiantes”.

Así también aseguró que el apoyo de la IA abrirá espacios para lo que definió como “dinámicas más interactivas” que servirán para “formar competencias interpersonales, como habilidades para trabajar en equipo, para liderar y para resolver conflictos”.

Otro de los ejes de su gestión será dar más relevancia a las publicaciones e investigaciones internas en materia económica en el extranjero. Según dijo, esto responde al contexto actual, en el que el ámbito de la economía ha experimentado un avance sostenido “no solo en nuestra facultad, sino que en todo el país”.

En ese contexto, Landerretche sostuvo que la facultad se encuentra en condiciones de “aspirar a disputar los primeros lugares en términos del área hispanohablante y latinoamericana”.

El tercer eje de su gestión apunta a fortalecer la austeridad en la “Casa de Bello”, una idea que enfatizó durante su discurso de presentación ante la comunidad universitaria.

Durante su intervención, Landerretche sostuvo que “cada peso malgastado es un peso menos disponible para investigación, para becas, para docencia, para prestaciones y para nuestros estudiantes”. Añadió que “cuestionar los presupuestos no es desconfiar de quienes lo construyeron”, sino que por el contrario “es la forma más elemental de tomarse en serio la misión que nos trajo aquí y cortar gastos, por desagradable e incómodo que resulte”.

“Cambios en el equipo”

Más allá de los lineamientos estratégicos, el inicio de su gestión también ha estado marcado por cambios en el equipo directivo de la facultad.

En los 21 días que Landerretche ha ostentado el llamado “sillón de Pedro Aguirre Cerda” –exPresidente de Chile que fue el primer decano de la FEN–, una serie de cambios en direcciones de programas de la facultad han llamado la atención al interior de la comunidad universitaria.

Entre ellos, destacó la salida del exsuperintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke, quien dejó el cargo el 22 de julio, luego de que la nueva administración le comunicara que tenía “planes distintos” para el programa, según fuentes de la facultad.

Consultado por estos cambios, Landerretche recordó su experiencia al frente del directorio de Codelco y afirmó que los procesos de renovación de equipos suelen generar incomodidades durante las transiciones.

“Uno agradece a las personas que jugaron un rol anteriormente, pero a veces se producen cambios y es completamente entendible que generen incomodidades y problemas de transición”, afirmó.