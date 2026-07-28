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Austeridad, inteligencia artificial y liderazgo internacional: las tres prioridades de Landerretche para la FEN

En la ceremonia que marcó oficialmente el inicio de su gestión, el economista también abordó los cambios en su equipo y defendió las primeras decisiones de su administración.

Por: José Vásquez

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Universidad de Chile Inteligencia Artificial Economistas
<p>Landerretche en la ceremonia en que participaron José de Gregorio, ahora exdecano; y la rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala.</p>

Landerretche en la ceremonia en que participaron José de Gregorio, ahora exdecano; y la rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala.

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