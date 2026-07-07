Ya es oficial: Óscar Landerretche asume como decano de la FEN de la Universidad de Chile hasta 2030

El académico reemplazará a José De Gregorio, quien estaba en el cargo desde 2018.

Este lunes se oficializó el inicio del periodo de Óscar Landerretche como decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, en un acto dirigido por la contralora general de la casa de estudios, Magdalena Gandolfo.

Así, el expresidente del directorio de Codelco (2014-2018) y académico de la Casa de Bello reemplazará a José De Gregorio, quien -luego de una reelección en 2022- ostentó el decanato desde 2018.

De este modo, Landerretche comenzó sus funciones como decano hoy martes, y la ceremonia de traspaso de mando quedó fijada para el próximo martes 28 de julio, a realizarse en las dependencias de la facultad.

Se espera que la mencionada cita cuente con la presencia de parte de la comunidad universitaria, así como con la nueva rectora de la universidad, Alejandra Mizala.

La rectora también es debutante en su puesto, luego de asumir el cargo en junio pasado, ganando con más del 60% de los votos el balotaje frente a Francisco Martínez.