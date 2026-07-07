Ya es oficial: Óscar Landerretche asume como decano de la FEN de la Universidad de Chile hasta 2030
El académico reemplazará a José De Gregorio, quien estaba en el cargo desde 2018.
Noticias destacadas
Este lunes se oficializó el inicio del periodo de Óscar Landerretche como decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, en un acto dirigido por la contralora general de la casa de estudios, Magdalena Gandolfo.
Así, el expresidente del directorio de Codelco (2014-2018) y académico de la Casa de Bello reemplazará a José De Gregorio, quien -luego de una reelección en 2022- ostentó el decanato desde 2018.
De este modo, Landerretche comenzó sus funciones como decano hoy martes, y la ceremonia de traspaso de mando quedó fijada para el próximo martes 28 de julio, a realizarse en las dependencias de la facultad.
Se espera que la mencionada cita cuente con la presencia de parte de la comunidad universitaria, así como con la nueva rectora de la universidad, Alejandra Mizala.
La rectora también es debutante en su puesto, luego de asumir el cargo en junio pasado, ganando con más del 60% de los votos el balotaje frente a Francisco Martínez.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Firma chilena Lidz AI adquiere la startup argentina Leadnamics y se expande a nuevos mercados en la región
Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.
MOP ingresa a evaluación ambiental proyecto Costanera Ribera Sur del Biobío, que contempla inversión de casi US$ 400 millones
El corredor permitirá conectar bordeando el río Biobío los siete kilómetros que separan el Puente Bicentenario con el Puente Industrial en Concepción, en el sector de San Pedro de la Paz.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete