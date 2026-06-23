Óscar Landerretche supera a Alejandro Micco y es el nuevo decano de la FEN de la Universidad de Chile

El expresidente de Codelco se impuso con el 54,66% de votos frente al exsubsecretario de Hacienda, quien obtuvo un 45,34% de las preferencias.

Luego de trece días desde la primera vuelta, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) tiene nuevo decano. Se trata del expresidente de Codelco, Óscar Landerretche.

Landerretche obtuvo un total de 44,75 votos ponderados (54,66%) de los 114 posibles, lo que lo convirtió en el decano número 20 de la citada facultad.

En segundo lugar quedó el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, el que obtuvo 37,125 preferencias (45,34%), quedando en el camino al decanato, al igual que Dante Contreras, quien perdió en primera vuelta.

La participación fue de 102 votos, o lo que es lo mismo, un 89,47% del padrón total de 114 posibles. No existieron votos nulos ni blancos en el total.

De esta forma, Landerretche asumirá sus funciones el próximo martes 7 de julio, sucediendo al expresidente del Banco Central José De Gregorio, quien ostentaba el cargo desde 2018.