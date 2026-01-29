Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés

El empresario es uno de los principales gestores del barrio Nueva Costanera, y buscaría seguir creciendo en la zona con distintos socios.

Como parte de su nuevo plan estratégico, el Grupo Patio afina la venta de un estratégico terreno Vitacura, específicamente entre las calles Alonso de Córdova, Francisco de Aguirre y Alonso de Monroy. ¿El comprador? La inmobiliaria de Gerardo Valdés, catalogado como uno de los principales gestores del barrio Nueva Costanera, quien buscaría seguir creciendo en la zona con distintos socios.

La operación de compraventa del terreno, que posee una superficie de 3.530 m2, habría rondado los US$ 20 millones, según personas al tanto. Desde Patio, no emitieron comentarios.

De acuerdo con la normativa, el paño se emplaza en una zona que ofrece condiciones favorables para el desarrollo de un proyecto residencial de tipo vivienda y equipamiento comercial, con una altura máxima de siete pisos.

Originalmente, Patio evaluó el desarrollo de dos edificios de oficinas en el mentado terreno. Incluso, logró la aprobación de un anteproyecto por parte de la Dirección de Obras Municipales de Vitacura, el que consideraba 14 oficinas y cinco locales comerciales. No obstante, la compañía desechó la iniciativa y puso en venta el paño, como parte de su plan de desinversión de líneas no estratégicas.

El rearme del grupo (impulsado desde los nuevos accionistas encabezados por las hermanas Paola y Gabriela Luksic, Eduardo Elberg y Guillermo Harding) considera un foco muy importante en la renta comercial e industrial, con foco en Chile, Perú y España.

La casa más cara

El comprador del terreno que Patio puso en venta en Alonso de Córdova es un conocido de la zona: Gerardo Valdés.

A través de Inmobiliaria Nueva Costanera, el empresario ha participado en el desarrollo de obras comerciales como el mall Casacostanera en plena Av. Nueva Costanera, donde también ha desarrollado varios edificios de oficinas junto a socios. También ha levantado una serie de proyectos habitacionales en la Región de Valparaíso.

Actualmente, Valdés lidera uno de los proyectos habitacionales más emblemáticos en carpeta en Chile hoy. En 63.500 metros cuadrados de terreno en calle Vía Blanca, en el exclusivo barrio de Lo Curro de Santiago, busca levantar casas y edificios.

El empresario negocia la compra de las 6,4 hectáreas a la familia Rabat, conocida principalmente por su Inmobiliaria Manquehue, que urbanizó sectores emblemáticos como Santa María de Manquehue a partir de terrenos viñateros que adquirió Antonio Rabat Comella en 1902.

Los Rabat pusieron en venta la propiedad en poco más de US$ 23 millones, lo que incluye la Casa de la Viña Manquehue, una mansión de estilo español construida en 1940. Un inmueble de conservación histórica que goza de protección y no se puede demoler.

No obstante, el proyecto enfrenta un complejo escenario, luego que, el pasado 30 de diciembre, la Contraloría emitiera un dictamen en que afirmó que la declaración de Inmueble de Conservación Histórica (ICH) afecta a la totalidad del predio en cuestión.

El ente contralor dijo que la inclusión de la Casa de la Viña Manquehue como ICH fue definida en la Memoria Explicativa del Plan Regulador Comunal, específicamente en su punto 6, literal c.5 Áreas de Interés Patrimonial.

En concreto, el privado, para levantar el nuevo proyecto, tendrá que requerir previamente un informe del Seremi Minvu y obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, la que deberá considerar una participación ciudadana. Nada fácil, considerando que las juntas de vecinos de la zona se han opuesto a todos los proyectos inmobiliarios en el sector.

Además, los edificios que se buscan levantar no podrán ser más altos que la casa de conservación histórica, lo que reduciría la rentabilidad de la iniciativa.