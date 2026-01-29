Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Construcción
Construcción

Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés

El empresario es uno de los principales gestores del barrio Nueva Costanera, y buscaría seguir creciendo en la zona con distintos socios.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 08:11 hrs.

terreno Inmobiliario Grupo Patio J. Troncoso Ostornol
<p>Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
2
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
3
DF LAB

Chileno radicado Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
4
Empresas

Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés
5
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
6
Empresas

Minera Mantoverde presenta "oferta final" a trabajadores que suman 26 días en huelga: incluye bono de término de conflicto por $ 15 millones
7
Internacional

El cobre se dispara, logra cruzar histórica marca y lidera el alza de los metales en medio de la incertidumbre mundial
8
Empresas

Astara sella el acuerdo para la compra de los negocios de Nissan en Chile y Perú: será distribuidor oficial en ambos países
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete