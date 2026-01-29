Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés
El empresario es uno de los principales gestores del barrio Nueva Costanera, y buscaría seguir creciendo en la zona con distintos socios.
Noticias destacadas
Como parte de su nuevo plan estratégico, el Grupo Patio afina la venta de un estratégico terreno Vitacura, específicamente entre las calles Alonso de Córdova, Francisco de Aguirre y Alonso de Monroy. ¿El comprador? La inmobiliaria de Gerardo Valdés, catalogado como uno de los principales gestores del barrio Nueva Costanera, quien buscaría seguir creciendo en la zona con distintos socios.
La operación de compraventa del terreno, que posee una superficie de 3.530 m2, habría rondado los US$ 20 millones, según personas al tanto. Desde Patio, no emitieron comentarios.
De acuerdo con la normativa, el paño se emplaza en una zona que ofrece condiciones favorables para el desarrollo de un proyecto residencial de tipo vivienda y equipamiento comercial, con una altura máxima de siete pisos.
Originalmente, Patio evaluó el desarrollo de dos edificios de oficinas en el mentado terreno. Incluso, logró la aprobación de un anteproyecto por parte de la Dirección de Obras Municipales de Vitacura, el que consideraba 14 oficinas y cinco locales comerciales. No obstante, la compañía desechó la iniciativa y puso en venta el paño, como parte de su plan de desinversión de líneas no estratégicas.
El rearme del grupo (impulsado desde los nuevos accionistas encabezados por las hermanas Paola y Gabriela Luksic, Eduardo Elberg y Guillermo Harding) considera un foco muy importante en la renta comercial e industrial, con foco en Chile, Perú y España.
La casa más cara
El comprador del terreno que Patio puso en venta en Alonso de Córdova es un conocido de la zona: Gerardo Valdés.
A través de Inmobiliaria Nueva Costanera, el empresario ha participado en el desarrollo de obras comerciales como el mall Casacostanera en plena Av. Nueva Costanera, donde también ha desarrollado varios edificios de oficinas junto a socios. También ha levantado una serie de proyectos habitacionales en la Región de Valparaíso.
Actualmente, Valdés lidera uno de los proyectos habitacionales más emblemáticos en carpeta en Chile hoy. En 63.500 metros cuadrados de terreno en calle Vía Blanca, en el exclusivo barrio de Lo Curro de Santiago, busca levantar casas y edificios.
El empresario negocia la compra de las 6,4 hectáreas a la familia Rabat, conocida principalmente por su Inmobiliaria Manquehue, que urbanizó sectores emblemáticos como Santa María de Manquehue a partir de terrenos viñateros que adquirió Antonio Rabat Comella en 1902.
Los Rabat pusieron en venta la propiedad en poco más de US$ 23 millones, lo que incluye la Casa de la Viña Manquehue, una mansión de estilo español construida en 1940. Un inmueble de conservación histórica que goza de protección y no se puede demoler.
No obstante, el proyecto enfrenta un complejo escenario, luego que, el pasado 30 de diciembre, la Contraloría emitiera un dictamen en que afirmó que la declaración de Inmueble de Conservación Histórica (ICH) afecta a la totalidad del predio en cuestión.
El ente contralor dijo que la inclusión de la Casa de la Viña Manquehue como ICH fue definida en la Memoria Explicativa del Plan Regulador Comunal, específicamente en su punto 6, literal c.5 Áreas de Interés Patrimonial.
En concreto, el privado, para levantar el nuevo proyecto, tendrá que requerir previamente un informe del Seremi Minvu y obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, la que deberá considerar una participación ciudadana. Nada fácil, considerando que las juntas de vecinos de la zona se han opuesto a todos los proyectos inmobiliarios en el sector.
Además, los edificios que se buscan levantar no podrán ser más altos que la casa de conservación histórica, lo que reduciría la rentabilidad de la iniciativa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La desocupación nacional baja a 8,0% en el trimestre octubre-diciembre de 2025 y regresa a los niveles mínimos con que partió ese año
El INE informó que en 12 meses, la tasa registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%).
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete