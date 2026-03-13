Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

EEUU incluye a Chile en investigación sobre prácticas comerciales desleales en 60 países por trabajo forzoso

Trump ha tratado de restablecer la presión arancelaria sobre países de todo el mundo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales sus aranceles globales el 20 de febrero.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 08:12 hrs.

Estados Unidos Chile trabajo Trump
<p>Trump impuso un arancel del 10% durante 150 días. (Foto: Reuters)</p>

Trump impuso un arancel del 10% durante 150 días. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Malas noticias para Kast y Quiroz: Goldman Sachs recorta proyección de PIB y sube la de inflación para Chile por efecto de guerra en Medio Oriente
2
Internacional

El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, insta a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y el Brent cierra sobre los US$ 100 el barril
3
Empresas

Ingeniero civil con 30 años en la industria gasífera asume gerencia general de Metrogas
4
Empresas

Chomali oficializa a Oyarzo en Fonasa, nombra a sus principales asesores y afina la alerta sanitaria por cáncer
5
Empresas

La “racionalización de costos” de Fashion´s Park y la desconocida disputa con quien fuera su gerente general
6
Regiones

Exministro Claudio Huepe advierte que, al ritmo actual, Chile no logrará la meta de electrificación a 2050
7
Empresas

Plan para destrabar inversiones por US$ 16.300 millones beneficia 42 proyectos con foco en minería y energía
8
Empresas

Walmart reparte US$ 25 millones entre los trabajadores de sus tiendas en Chile por "sólidos resultados operacionales"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete