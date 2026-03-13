EEUU incluye a Chile en investigación sobre prácticas comerciales desleales en 60 países por trabajo forzoso

Trump ha tratado de restablecer la presión arancelaria sobre países de todo el mundo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales sus aranceles globales el 20 de febrero.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo a última hora del jueves que había iniciado investigaciones en virtud de la sección 301 de la ley sobre prácticas comerciales desleales en 60 economías -incluyendo a Chile- en relación con lo que denominó falta de medidas contra el trabajo forzoso.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha tratado de restablecer la presión arancelaria sobre países de todo el mundo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales sus aranceles globales el 20 de febrero.

"Estas investigaciones determinarán si los Gobiernos extranjeros han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de productos fabricados con trabajo forzoso y cómo la falta de erradicación de estas prácticas abominables afecta a los trabajadores y las empresas estadounidenses", dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

La lista de 60 países y economías incluye a Chile y también algunos de los principales socios comerciales y aliados de Estados Unidos, como Australia, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Israel, India, Qatar y Arabia Saudí. China y Rusia también figuran en la lista.

El Gobierno de Taiwán, que también está en la lista, dijo en un comunicado que se compromete a mejorar los derechos laborales y a prevenir el trabajo forzoso, y que colaborará con Estados Unidos para hacer hincapié en los derechos humanos, la resiliencia y la gobernanza sostenible.

Trump impuso un arancel del 10% durante 150 días en virtud de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 tras la sentencia de la Corte Suprema. El miércoles, su Gobierno anunció que iba a iniciar investigaciones comerciales sobre el exceso de capacidad industrial en 16 importantes socios comerciales.

Estados Unidos ya ha tomado medidas drásticas contra los paneles solares y otros productos procedentes de la región china de Sinkiang en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, promulgada por el expresidente Joe Biden.

Greer dijo que quería que otros países aplicaran prohibiciones a los productos fabricados con trabajo forzoso similares a las consagradas en una ley comercial de casi un siglo de antigüedad.

Estados Unidos alega que las autoridades chinas han establecido campos de trabajo para la etnia uigur y otros grupos musulmanes. Beijing niega las acusaciones de abusos.

Greer dijo que esperaba concluir las investigaciones de la Sección 301, incluidas las medidas correctivas propuestas, antes de que expiren los aranceles temporales de Trump en julio.