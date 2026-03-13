Plan para destrabar inversiones por US$ 16.300 millones beneficia 42 proyectos con foco en minería y energía
En ese listado, figuran iniciativas como el proyecto Volta por US$ 2.500 millones y la iniciativa inmobiliaria Maratué con US$ 2 mil millones.
Noticias destacadas
A un listado de 42 proyectos de inversión -con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada que enfrentan retrasos administrativos, bloqueando inversiones por US$ 16.300 millones- beneficia la instrucción anunciada la noche de este miércoles por el Presidente José Antonio Kast, para resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
De ese total, hay 21 iniciativas presentadas a través de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que tienen procesos ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que involucran US$ 6.800 millones. En ese grupo hay 13 reclamaciones que están excedidas del plazo legal de resolución.
Asimismo, hay otros 21 proyectos ingresados vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuyos recursos están en el Comité de Ministros, involucrando US$ 9.600 millones, estando 10 de ellos vencidos en su período de reclamación.
Si bien en la plataforma del SEA figuran 51 proyectos con reclamos hasta el 10 de marzo, nueve de ellos corresponden a recursos de reclamación que involucran proyectos con calificación ambiental desfavorable. De esta manera, el nuevo Gobierno busca abordar exclusivamente los 42 proyectos que ya consiguieron su RCA.
De acuerdo con la instrucción, que busca resolver atascos, se plantean plazos acotados para destrabar obras. Así, los tiempos efectivos de una reclamación interpuesta ante la Dirección Ejecutiva del SEA serán de 30 días hábiles. En el caso de recursos ante el Comité de Ministros se estipulan 60 días hábiles.
En tanto, de acuerdo con lo informado por el Gobierno este miércoles, en el caso de recursos vencidos, la resolución máxima es de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo.
Además, se establece la publicación periódica de estadísticas en el sitio web del SEA.
Del total de 42 iniciativas, 22 corresponden al sector energético, mientras otras ocho al minero.
Entre los proyectos que destacan en el listado está Maratué, iniciativa inmobiliaria de la familia Lería en la Región de Valparaíso, que abarca una inversión de US$ 2 mil millones. En la última citación del Comité no se puso en tabla, siendo que actualmente representa una inversión relevante que sigue pendiente de revisión en dicha instancia ministerial.
En la lista también figura el proyecto Volta, de la compañía MAE, la cual obtuvo su permiso ambiental favorable, convirtiéndose en el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial en lograr esta autorización clave.
Y, también, destaca la megalínea Kimal-Lo Aguirre que actualmente está en construcción.
Expertos
Los expertos consultados respaldan el plan del Ejecutivo. Para el socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, Ignacio Urbina, se busca dar certeza sobre los tiempos que demora la autoridad ambiental en resolver reclamaciones en torno a las RCA. “Esto es muy importante, porque la viabilidad de los proyectos se confirma cuando las RCA no tienen recursos pendientes, facilitando las vías de acceso a financiamiento y posterior ejecución”, dice.
Añade que, “en la práctica, el Comité de Ministros y la dirección ejecutiva del SEA deberán dar una atención prioritaria a las reclamaciones pendientes, para resolverlas dentro de los plazos indicados, dentro de sus atribuciones”.
Urbina reafirma: “Es una buena medida, porque agiliza un proceso que está en la ruta crítica de los proyectos y está completamente dentro de las facultades del Poder Ejecutivo”.
El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, señala que el SEIA está para asegurar dos elementos extremadamente sencillos: “Lo primero es identificar cuáles son los impactos significativos y, lo segundo, qué medidas se van a implementar para minimizar dicho impacto”, sostiene. A su juicio, “es impresentable como país que tardemos más de dos años en definir esas dos cosas. Establecer metas para resolver en 90 días estas dos cosas me parece un plazo, desde el punto de vista de la gestión, más que suficiente. Esto siempre se ha podido hacer”.
Por esto, en cuanto a la viabilidad de conseguir el objetivo, afirma: “Me parece que es una excelente medida, no solo por desafiar a la institucionalidad (estoy convencido que los profesionales del Estado pueden hacerlo), sino por la señal potente que se manda (...). Tengo mucha esperanza de que esta administración va a liberar recursos humanos que hoy se dedican a analizar temas que no son relevantes y va a concentrar los esfuerzos en lo medular. Creo, honestamente, que el resultado será una calificación más clara y más ágil sin disminuir estándar, o incluso, mejorándolo”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Rubisco cierra ronda para escalar su tecnología de ingredientes vegetales para cosmética y llegar a Brasil y EEUU
La startup biotecnológica chilena recibió una inversión del holding Terraflos, basado en Uruguay y fundado por un exdiputado argentino, marcando su entrada al país.
Comienzan alegatos por Torre Lincoyán: Tribunal admite en la causa a vecinos que denuncian primer “gueto vertical” de Concepción
Disputa mantiene en suspenso el proyecto de Inmobiliaria Lincoyán, que con una inversión de US$ 14 millones, proyecta un edificio de 25 pisos y 342 departamentos. Según el diseño original, más de la mitad de las unidades tendría una superficie inferior a 33,5 m2.
Chomali oficializa a Oyarzo en Fonasa, nombra a sus principales asesores y afina la alerta sanitaria por cáncer
El equipo de salud de Kast se ha colocado como su principal meta la reducción de las listas de espera, pero también se enfrenta a un profundo desafío financiero en el seguro público.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete