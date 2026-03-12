Consorcio liderado por Colbún impulsa proyecto de hidrógeno verde en San Bernardo y recibe respaldo del Gobierno

Corfo adjudicó un fondo de US$ 6 millones, aunque la inversión final asciende a US$ 13,7 millones. La iniciativa marca un hito en la descarbonización del transporte de carga en Chile, destacaron los participantes.

Colbún, la eléctrica del grupo Matte, en alianza con Marval y Walmart Chile, se adjudicó un fondo de US$ 6 millones de Corfo para el desarrollo de un ambicioso proyecto de Hidrógeno Verde (H2V) que unirá logísticamente a la Región Metropolitana con los puertos de la Región de Valparaíso.

La iniciativa contempla una inversión total de US$ 13,7 millones y se perfila como un hito en la descarbonización del transporte de carga pesada en el país.

El corazón del proyecto será la construcción de una planta de producción y suministro de H2V ubicada en el Centro de Distribución "El Peñón", en la comuna de San Bernardo. Este punto fue seleccionado por su ubicación estratégica cerca de las rutas 5 Sur y 78, facilitando la conexión con los principales corredores industriales y portuarios.

El suministro eléctrico de la planta será 100% renovable mediante contratos de energía (PPA), con un consumo estimado de 12 GWh al año.

Junto con la infraestructura energética, el proyecto también contempla programas de capacitación y certificación de operadores y técnicos especializados, con el objetivo de desarrollar capital humano asociado a esta industria emergente. Desde el punto de vista ambiental, la iniciativa permitirá reemplazar cerca de 350 mil litros de diésel al año, evitando aproximadamente 950 toneladas anuales de emisiones de CO2, destacó Corfo.

El hidrógeno verde producido se destinará principalmente al abastecimiento de grúas horquilla y tractocamiones eléctricos de celda de combustible que operan en el recinto, con proyección de extender su uso hacia rutas logísticas interregionales entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso. Asimismo, el proyecto aprovechará la cercanía del centro de distribución con las rutas 5 Sur y 78, facilitando la distribución de mercancías y la futura conexión con corredores industriales y portuarios de la Región de Valparaíso, consolidando un modelo demostrativo de anillo industrial de hidrógeno verde.

El vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó la madurez de la propuesta de Colbún, señalando que el proyecto permitirá "activar demanda real y encadenamiento productivo" mediante un modelo de negocios claro y clientes con flotas operativas.

"El hidrógeno verde tiene un enorme potencial como vector para la descarbonización de sectores donde la electrificación directa es compleja, como el transporte de carga pesada y las operaciones logísticas. Este proyecto nos permitirá avanzar en aplicaciones concretas para ofrecer a nuestros clientes, demostrando el rol que puede jugar esta tecnología en la transición energética del país”, señaló Juan José Altamirano, gerente de Nuevos Negocios de Colbún.

El consorcio se divide en roles específicos para asegurar el éxito de este "anillo Industrial". Colbún oficia como líder del proyecto, a cargo de la construcción y operación del mismo. Marval es c oejecutor; desarrollará y operará la flota de tractocamiones a hidrógeno en tanto que Walmart como empresa asociada será el principal consumidor para sus grúas horquilla en El Peñón.

Esta última compañía destacó el impacto de esta iniciativa y reseñó el largo camino para materializarla.

"Para Walmart Chile este proyecto es una señal concreta de cómo estamos incorporando innovación para transformar nuestra logística y anticiparnos a los desafíos del futuro. Forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a construir una operación cada vez más eficiente, competitiva y baja en emisiones, en línea con nuestro propósito de avanzar hacia una empresa regenerativa", dijo Matías de Lorenzo, gerente de Omnichannel Supply Chain de Walmart Chile.

Rememoró que "este camino lo iniciamos hace más de siete años con la construcción de la 1ra Planta de Hidrógeno Verde de América Latina con en el Centro de Distribución de Quilicura. En una primera instancia, con el objetivo de alimentar de hidrógeno verde a las 250 máquinas eléctricas del Centro de distribución. Luego, nos animamos a dar los primeros pasos en Transporte con el 1er camión a Hidrógeno y la instalación de la primera "Hidrolinera" para camiones de gran porte".

De Lorenzo comentó que "en estos años hemos aprendido y comprobado mejoras relevantes en productividad, experiencia de nuestros colaboradores y reducción de emisiones. Hoy damos un nuevo paso al escalar esta tecnología en nuestro Centro de Distribución El Peñón, consolidando una hoja de ruta que integra innovación, impacto ambiental y eficiencia operacional. Nuestro objetivo es que estas soluciones no solo fortalezcan nuestra cadena logística, sino que también contribuyan a transformar la forma de transportar mercadería no solo en Chile sino en toda la región”.