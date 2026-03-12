Sala Cuna: Gobierno trabaja análisis y Congreso entrega señal para avanzar en proyecto
“Tenemos hasta el 30 de marzo para presentar indicaciones. Entonces, es algo que tenemos que ver próximamente”, dijo Rau.
Otro tema sobre el cual entregó luces el nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, fue el futuro del proyecto de sala cuna, el que, finalmente, pese a la intención del Gobierno anterior, no logró concluir su tramitación en el Senado.
Consultado por la materia, el secretario de Estado sostuvo que “el proyecto de sala cuna está en el programa de Gobierno. Entonces, es algo que estamos estudiando seriamente, estamos revisando los números. Básicamente ahí hay un tema, tenemos ciertas aprensiones en los cálculos. El proyecto ha sufrido indicaciones y estamos trabajando para poder sacar un proyecto de ley mejor”.
Con relación a los tiempos, Rau sinceró que “los timing uno no los maneja 100%”, pero agregó que “tenemos hasta el 30 de marzo para presentar indicaciones. Entonces, es algo que tenemos que ver próximamente”.
En la jornada, quienes también se refirieron al tema fueron los nuevos presidentes de la mesa del Senado y la Cámara de Diputados: la senadora RN Paulina Núñez y el diputado UDI Jorge Alessandri, respectivamente.
“Si no priorizamos sala cuna, creo que sería una mala señal para Chile. Como presidenta del Senado me voy a preocupar, dado que yo también soy fruto de un acuerdo de gobernabilidad, de que ese proyecto esté en tabla lo más pronto posible”, dijo la senadora.
Alessandri, por su lado, aseguró que se “nos hemos comprometido a sacarla en 90 días para lo que viene en la legislatura”.
