Presidenta de la Sofofa y revisión a dictámenes de la DT por 40 horas: "Es prioritario que se aborde el tema del mercado laboral"

Rosario Navarro, además, reforzó que esperan que "toda esta agenda de simplificación de permisos y una agenda pro crecimiento se instale".

Tras asumir oficialmente José Antonio Kast como Presidente de la República, la timonel de la Socieda de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, confirmó que están pidiendo reuniones -a través de la plataforma de Lobby- con todos los ministerios con los cuales tienen relación.

A ello sumó una agenda de trabajo que ya vienen empujando hace bastante tiempo. "Con parte del gabinete ya habíamos sostenido reuniones durante el verano, principalmente para mostrarles todo lo que es la agenda de Prisma", comentó, aludiendo a la plataforma basada en IA del gremio fabril.

"Esperamos que toda esta agenda de simplificación de permisos y una agenda pro crecimiento se instale, según dicen por ahí, que ya empezarían a ver anuncios a partir de mañana (jueves)", lanzó.

Desde el sector empresarial, aseguró, "siempre muy dispuestos, muy abiertos además a complementar la agenda de trabajo y ver desde dónde podemos empujar para que el crecimiento económico que ya está instalado como una prioridad país, se despliegue".

Este miércoles, el nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que se revisarán los dictámenes de la Dirección del Trabajo relacionados a la Ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Consultada por las expectativas respecto a esta revisión, Navarro aseguró: "Para nosotros es prioritario que se aborde el tema del mercado laboral".

Según explicó, se tiene que ver qué está pasando en el mundo. "La disrupción de la tecnología, de la inteligencia artificial, va a generar graves consecuencias en el mercado laboral y nosotros como país tenemos que estar preparados para eso", dijo.

Y enfatizó: "Más flexibilidad, cómo entendemos también la adaptabilidad, son factores que son prioritarios para el mundo empresarial y esperamos que esa agenda de trabajo podamos recogerla prontamente".