Minuto a minuto del cambio de mando: el Presidente Gabriel Boric deja La Moneda y viaja a Valparaíso para entrega del cargo

A mediodía en el Salón de Honor del Congreso Nacional se realizará este miércoles la ceremonia oficial de cambio de mando en que asumirá como Presidente José Antonio Kast por el período 2026-2030, para el que ha definido como "de emergencia" y que tiene como prioridad para los primeros 90 días un conjunto de medidas en materia de seguridad, migración, temas sociales y materias económicas.

Kast sucede al hasta ahora mandatario, Gabriel Boric, quien el martes en la noche realizó su última cadena nacional, en la que junto con hacer un repaso de los logros durante su gobierno, que inició hace justo cuatro años, también admitió su responsabilidad en los que consideró como errores en el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve y la fallida compra de la casa de expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja.

10:25 El excandidato presidencial y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró en entrevista con CNN Chile “vamos a ser una oposición muy “sui géneris” porque a nosotros lo que nos interesa es que el gobierno avance con su agenda y eso significa que lo vamos a “chicotear” le vamos a pegar sus latigazos cuando veamos que se le acaba un poquitito el aire, eso es porque creemos que es una buena agenda”.

10:10 Acompañado por su pareja, Paula Carrasco, el Presidente Gabriel Boric sale de La Moneda.

10:00 Por amplio respaldo de su sector, el PS y el PPD, la senadora Paulina Ñúñez (RN) resultó electa para suceder a Manuel José Ossandón en la presidencia del Senado. Las fuerzas que no participaron del acuerdo ( DC, PC, FA, regionalistas y otros) se abstuvieron y anunciaron la creación de un nuevo comité en conjunto. Fueron 39 los senadores que respaldaron la opción, dos se inclinaron por Kusanovic y nueve se abstuvieron.

La acompañará en la testera en calidad de vicepresidente el senador de la UDI Iván Moreira, que de acuerdo a lo que se llegó contó con los votos de su sector -salvo Kusanovic- , el PS y el PPD.

9:30 Primer cargo técnico confirmado: la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que Catherine Tornel León asumió hoy como nueva presidenta del Consejo, con lo que deja su cargo como comisionada, tras haber asumido en octubre de 2023.

"Es un gran privilegio y también una gran responsabilidad asumir la presidencia de la CMF, y quiero agradecer al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al Presidente de la República, José Antonio Kast, por confiar en mí para asumir este importante desafío". Es el primer cargo técnico confirmado oficialmente en la jornada de cambio de mando.

9:10 En medio de una alta expectación, especialmente en la Cámara Baja, respecto a quién será el presidente o presidenta, se inicia en la sede del Congreso la ceremonia de juramento en ambas corporaciones, tras lo cual se realizará la votación de las respectivas mesas.

9:01 El Presidente Gabriel Boric y su gabinete se toman en La Moneda la última foto oficial en sus cargos.

9:00 No habrá reunión Kast-Milei: desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) informaron que "por temas de agenda" no habrá bilateral en Cerro Castillo con el Presidente de Argentina, Javier Milei, quien llegará directo al Congreso al traspaso de mando.

8:50 Con casi de una hora de atraso, los futuros ministros y subsecretarios abandonan la Oficina del Presidente Electo (OPE) para arribar a Cerro Castillo para la fotografía oficial, y luego jurar en sus cargos en el Congreso en Valparaíso.

8:45 José Antonio Kast envió una carta al Servel donde oficializó su renuncia al Partido Republicano, tal como lo había anticipado antes de asumir como mandatario, el mismo partido que fundó en 2019.

8:37 El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, declaró a periodistas en Valparaíso que “nosotros fuimos a hablar con la gente de Kast y ellos nos dijeron que no nos necesitaban, que estaban bien donde estaban, por lo tanto, nosotros queremos dialogar, conversar, y estamos dispuestos a llegar acuerdo con todos los sectores”.

8:22 "Como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco", dijo Boric tras recibir los honores de la guardia del palacio de La Moneda. En sus últimas palabras como mandatario frente a los medios, agradeció por el cargo y deseó suerte al nuevo mandatario. “Le deseo éxito al futuro gobierno y le deseó éxito a Chile, que nuestra Patria esté siempre por sobre cualquier diferencia”.

8:14 El Presidente Gabriel Boric hace ingreso a La Moneda por última vez como mandatario, donde recibió los honores de la guardia al ingresar al palacio.

8:00 Los futuros ministros del nuevo gobierno comienzan a salir desde la sede de la Oficina del Presidente Electo (OPE) en la comuna de Las Condes, donde tomarán una van para se trasladados a la sede del Congreso. El próximo ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, mencionó que uno de los temas que tratará con urgencia una vez que asuma será el del polémico proyecto del cable submarino a China.

7:30 Los ministros del actual gobierno comenzaron a llegar a La Moneda donde más tarde se tomarán la última foto oficial con el Presidente Boric.