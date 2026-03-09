Jacqueline Sepúlveda y Paulina Rincón: las candidatas que lideran la carrera por el sillón de la Universidad de Concepción

Por primera vez la campaña por la rectoría de la casa de estudios concentra su mirada en dos mujeres. En un escenario de alta cesantía regional y estrechez financiera, ambas apuestan a redefinir el vínculo desde la academia con el sector productivo.

La Universidad de Concepción (UdeC) se prepara para una elección de rectoría inédita. Por primera vez dos mujeres lideran las apuestas para ocupar el sillón de Enrique Molina. La actual vicerrectora de la casa de estudios, Paulina Rincón (a la derecha en la foto) y la académica Jacqueline Sepúlveda (a la izquierda) buscan persuadir con sus propuestas a los aproximadamente 1.400 académicos con derecho a votar este 27 de marzo.

Además de Sepúlveda y Rincón, en la disputa por la conducción de la centenaria universidad también se suman el académico Jorge Fuentealba y el exvicerrector Carlos von Plessing. Cada uno de ellos deberá enfrentarse en una votación electrónica que no ha estado exenta de polémica por su legitimidad electoral. Si ninguno de los cuatro candidatos obtiene una mayoría, los dos más votados, se verán nuevamente en una segunda vuelta, programada para el 8 de abril, con miras a encabezar la institución para el periodo 2026 – 2030.

Parte del debate se ha centrado en la viabilidad financiera de la corporación y su rol contributivo al mundo productivo del país. Con un alto nivel de endeudamiento institucional como telón de fondo, las propuestas de Sepúlveda (quien postula por tercera vez) y de Rincón (carta de continuidad a la gestión del actual rector Carlos Saavedra) delinean estrategias distintas para hacer frente a la crisis, captar nuevos recursos y transferir tecnología al mundo privado.

Vinculación académica

Los programas de ambas candidatas evidencian la urgencia de reestructurar el rol de la casa de estudios frente a los desafíos económicos de la zona centro-sur y reconocen que la universidad debe vincularse estrechamente con el ecosistema empresarial, asumiendo un rol protagónico en la reactivación productiva de las regiones del Biobío y Ñuble.

Este acercamiento va de la mano con el objetivo de posicionar a la UdeC como un agente consultivo, tanto para el Estado como para los privados. “En el fondo, queremos que nuestra universidad se transforme en una entidad capaz de proponer políticas públicas, que es otra forma de impactar positivamente los resultados de investigación y desarrollo”, argumenta Sepúlveda.

En esa línea, Rincón destaca que esa es una arista que la universidad ya ha asumido como parte de su negocio. Un ejemplo concreto de este vínculo con el sector productivo se materializó a fines de 2024, con una inyección histórica de US$ 16 millones por parte de Corfo para Investigación y Desarrollo (I+D), que busca dar respuesta a los grandes desafíos macroeconómicos de Chile mediante dos iniciativas nacidas en la casa de estudios que apuntan directamente a transformar la matriz productiva nacional hacia la sostenibilidad.

El “Núcleo Li-DIMET”, adjudicado por US$ 6 millones para escalar la producción sostenible de litio metálico. En paralelo, se destinaron US$ 10 millones al desarrollo de un innovador tratamiento de concentrados de cobre mediante Hidrógeno Verde (H2V), iniciativa que podría revolucionar la industria con operaciones cero emisiones y cero escorias.

“Eso es aportar a los desafíos de la humanidad. Y una de las formas en que universidades como la nuestra podemos hacerlo, es a través de la investigación centrada en la resolución de problemas globales”, puntualiza la vicerrectora.

El "Endowment UdeC"

Para Sepúlveda, el modelo universitario debe dar un salto desde los indicadores puramente académicos, como el número de publicaciones o patentes, hacia el impacto económico y social directo. "Las universidades de excelencia buscan hoy día impactar con esos resultados de investigación, transferirlos a las comunidades y a las regiones", señala la académica.

Su propuesta económica descansa en la creación de un ecosistema que fomente las empresas de base científica-tecnológica (startups/spin-offs) lideradas por estudiantes e investigadores, inyectando dinamismo a la economía local. Además, pone el foco en la fuga de capital humano. "El talento se nos está yendo a Santiago. Por eso, proponemos crear por primera vez una Unidad de Empleabilidad, para pesquisar cuántos estudiantes encuentran trabajo en lo que estudiaron y cómo podemos cambiar ese escenario".

En materia de financiamiento, la académica reconoce la deuda histórica de la UdeC, pero enfoca su estrategia en la captación de nuevos fondos. Su programa propone la creación del "Endowment UdeC", un fondo de resguardo patrimonial nutrido por donaciones del sector privado, cuyas rentabilidades se destinarían a fortalecer áreas de I+D, imitando el modelo de financiamiento de las grandes universidades estadounidenses.

Consolidación financiera

Desde la vereda de la actual administración, Paulina Rincón defiende el manejo económico-financiero de los últimos años, argumentando que la UdeC está en una fase de crecimiento institucional que debe ir de la mano con la industria. La candidata destaca que la gestión logró ordenar filiales corporativas que operaban con números rojos, como los de la Corporación Cultural, y alcanzar aranceles que reflejan mejor el costo real de la formación.

"Hemos tenido una mejora sistemática en la evaluación de riesgo de la universidad, pasando a una clasificación A- en 2025 por agencias como Humphreys e ICR. Somos una institución con un alto endeudamiento, pero con un bajo riesgo", explica Rincón. Este manejo permitió renegociar la deuda en 2025 a ocho años plazo, con mejores tasas y amortizando el 40% del capital.

Sobre esta base, Rincón proyecta un plan de inversiones agresivo para dinamizar la economía regional. "Estamos generando una propuesta que garantiza una inversión programada en infraestructura y equipamiento de $15 mil millones anuales", detalla, subrayando que estos recursos impactan directamente en la contratación de empresas y servicios locales.

Empleabilidad

En materia laboral, los planteamientos tienen miradas distintas. Sepúlveda orienta el foco en una intervención directa orientada a los egresados mediante la creación de una "Unidad de Empleabilidad" y la modificación curricular para potenciar un perfil innovador y creador de empresas (startups) desde las aulas.

Rincón aborda el impacto desde la macrogestión institucional; es decir, inyectar liquidez al mercado local a través del plan de infraestructura y la consolidación de alianzas corporativas de gran escala, como las sostenidas con CMPC y Corfo.

Y recalca que no hay que perder de vista que la Universidad de Concepción es una empresa de unos 5 mil trabajadores y trabajadoras. “Nosotros hemos tenido una fuerte y rigurosa mirada para el manejo financiero y eso nos ha permitido no generar más desempleo. Cuando otras instituciones de educación superior han hecho despidos masivos, 200 académicos y académicas, nosotros no. Y eso tiene que ver también con el apoyo a la economía de la región”.