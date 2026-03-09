Gobierno posterga aplicación de Ley Uber: dice que es para dar certezas a usuarios, conductores y empresas

En una de las últimas decisiones como autoridad, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dio pie atrás a la polémica normativa, dejando la implementación al gobierno de Kast.

En una de las últimas decisiones de Juan Carlos Muñoz como ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el Gobierno decidió postergar la publicación del reglamento que regulará a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), más conocida como "Ley Uber", y que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República durante 2025.

"La determinación permitirá que las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes", dijo la cartera. Argumentó que la determinación busca "entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte, entre otros".

El MTT precisó que "esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate parlamentario". Así, a la fecha, de las dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma, una de ellas aún está en desarrollo y la otra finalizada.

El ministerio liderado por Juan Carlos Muñoz aclaró que "el espíritu de la ley fue regular una industria nueva, pero ya inserta en nuestro medio, exigiéndole ajustarse a la normativa vigente".

En este sentido, "el MTT juega un rol articulador de los intereses de los diversos actores vinculados, siendo prioritario para la institución resguardar la seguridad de las personas".

Es justamente por ello que desde la cartera se ha reforzado la necesidad de implementar la ley, de modo que las EAT entreguen garantías básicas de seguridad y calidad de servicio

Asimismo, el Gobierno dice que la nueva regulación facilitará normar la operación y entregar información clara sobre el parque vinculado a estos servicios, permitiendo a la autoridad, además, analizar su impacto en la movilidad y el mercado del transporte de pasajeros.