Consejo de Monumentos destraba proyectos por US$ 7.600 millones y gobierno asegura que ha aumentado un 40% la revisión de expedientes
La entidad mantendrá una modalidad de sesiones más frecuentes durante el resto del año, sostuvo en un comunicado.
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El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) informó que, en su sesión del 3 de junio, adoptó acuerdos para destrabar 13 proyectos que representan US$ 7.600 millones en inversión.
Entre los proyectos destacan el Proyecto TED de Extracción Directa de Litio (US$ 3.100 millones), el Complejo Tecnológico NorQuim para la Producción y Almacenamiento de Metanol (US$ 1.200 millones), el Proyecto de Expansión 85.000 tpd de Minera Los Pelambres (US$ 2.000 millones) y la Extensión de Vida Útil de Minera Zaldívar (US$ 1.200 millones).
Según un comunicado enviado por el gobierno, entre el 11 de marzo y el 1 de junio, el CMN revisó 1.569 expedientes en siete sesiones, lo que significa un 40% más que en el mismo periodo de los gobiernos anteriores.
Por otro lado, el Consejo destacó que cuatro proyectos recibieron "pronunciamiento de conformidad total en esta sesión, lo que significa que sus titulares pueden avanzar directamente a obtener la RCA favorable sin observaciones patrimoniales pendientes".
Se trata de la Central Térmica de Respaldo y Parque Fotovoltaico Lipingue (US$ 2 millones), el Sistema de Almacenamiento de Energía BESS en Subestación Eléctrica Las Cabras, Ríos de Pedraza (US$ 55 millones), el Aumento de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Planta Comaco-Puerto Chacabuco (US$ 10 millones) y el Proyecto Village Frutillar: Equipamiento Comercial y Servicios (US$ 7 millones).
La próxima sesión de la Comisión Técnica del CMN se realizará el martes 10 de junio y se tratarán ocho proyectos adicionales, entre ellos el Parque Eólico Cerro Los Loros (US$ 150 millones), el Parque Fotovoltaico El Coipo Solar (US$ 183 millones), el Parque Fotovoltaico Bastián Solar (US$ 90 millones) y la Infraestructura de Suministro Eléctrico en Salar de Atacama (US$ 85 millones).
El Consejo sostuvo que la modalidad de sesiones más frecuentes se mantendrá el resto del año.
“El compromiso institucional es claro: más sesiones, respuestas más rápidas, criterios más transparentes y una colaboración más estrecha con el SEA y los titulares de proyectos. En un contexto donde la inversión en energías renovables, minería y proyectos de infraestructura requiere certeza jurídica y plazos predecibles, el Consejo de Monumentos Nacionalesapuesta por convertirse en un facilitador del desarrollo sostenible sin renunciar a su rol de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico del país”, dijo el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.
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